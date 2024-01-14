ВСУ атаковали посёлок в Курской области, есть пострадавший - губернатор Старовойт - 14.01.2024 Украина.ру
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ВСУ атаковали посёлок в Курской области, есть пострадавший - губернатор Старовойт
ВСУ атаковали посёлок в Курской области, есть пострадавший - губернатор Старовойт - 14.01.2024 Украина.ру
ВСУ атаковали посёлок в Курской области, есть пострадавший - губернатор Старовойт
На посёлок Тёткино Глушковского района Курской области совершена атака украинских беспилотников, один человек пострадал, сообщил 14 января губернатор региона Роман Старовойт в своём телеграм-канале
2024-01-14T14:06
2024-01-14T14:06
новости
россия
курская область
роман старовойт
беспилотники
пострадавшие
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Глава региона сообщил, что пострадавшему оказывается вся необходимая медицинская помощь.В двух домовладениях выбило окна, Старовойт пообещал оказать собственникам помощь в ремонте.Украинская армия регулярно наносит удары по приграничным районам Курской области. Так, 9 января после обстрела села Горналь в Суджанском районе погибла женщина.
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новости, россия, курская область, роман старовойт, беспилотники, пострадавшие
Новости, Россия, Курская область, Роман Старовойт, беспилотники, пострадавшие

ВСУ атаковали посёлок в Курской области, есть пострадавший - губернатор Старовойт

14:06 14.01.2024
 
© РИА Новости . Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкРоман Старовойт
Роман Старовойт - РИА Новости, 1920, 14.01.2024
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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Читать в
На посёлок Тёткино Глушковского района Курской области совершена атака украинских беспилотников, один человек пострадал, сообщил 14 января губернатор региона Роман Старовойт в своём телеграм-канале

"На посёлок Тёткино Глушковского района совершена атака украинских беспилотников. К сожалению, есть пострадавший. У него осколочное ранение средней степени тяжести", - написал Старовойт.

Глава региона сообщил, что пострадавшему оказывается вся необходимая медицинская помощь.
В двух домовладениях выбило окна, Старовойт пообещал оказать собственникам помощь в ремонте.
Украинская армия регулярно наносит удары по приграничным районам Курской области. Так, 9 января после обстрела села Горналь в Суджанском районе погибла женщина.
Залужный и Шаптала - РИА Новости, 1920, 14.01.2024
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Проблемы с F-16, Залужный на передовой, дроны на дому, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 14 январяУкраине будет непросто содержать предоставленные ей Западом истребители F-16, заявили в ВС ВСУ. Главком ВСУ Валерий Залужный несколько дней проработал на передовой. Вице-премьер-министр, глава Минцифры Михаил Фёдоров призвал украинцев делать БПЛА дома. Украинские военные продолжают наносить удары по территории России
 
НовостиРоссияКурская областьРоман Старовойтбеспилотникипострадавшие
 
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