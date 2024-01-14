ВСУ атаковали посёлок в Курской области, есть пострадавший - губернатор Старовойт
На посёлок Тёткино Глушковского района Курской области совершена атака украинских беспилотников, один человек пострадал, сообщил 14 января губернатор региона Роман Старовойт в своём телеграм-канале
"На посёлок Тёткино Глушковского района совершена атака украинских беспилотников. К сожалению, есть пострадавший. У него осколочное ранение средней степени тяжести", - написал Старовойт.
Глава региона сообщил, что пострадавшему оказывается вся необходимая медицинская помощь.
В двух домовладениях выбило окна, Старовойт пообещал оказать собственникам помощь в ремонте.
Украинская армия регулярно наносит удары по приграничным районам Курской области. Так, 9 января после обстрела села Горналь в Суджанском районе погибла женщина.
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