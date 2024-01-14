ВСУ атаковали посёлок в Курской области, есть пострадавший - губернатор Старовойт

Проблемы с F-16, Залужный на передовой, дроны на дому, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 14 января Украине будет непросто содержать предоставленные ей Западом истребители F-16, заявили в ВС ВСУ. Главком ВСУ Валерий Залужный несколько дней проработал на передовой. Вице-премьер-министр, глава Минцифры Михаил Фёдоров призвал украинцев делать БПЛА дома. Украинские военные продолжают наносить удары по территории России