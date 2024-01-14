"У русских преимущество": немецкий генерал озвучил положение дел на фронте

Быстрее, дальше, сильнее. На фронте намечается перелом в контрбатарейной борьбе В ходе боевых действий СВО, артиллерия, как и век назад, играет самую значимую роль. Авиация, которая так хорошо обеспечивала преимущество в годы Второй мировой войны, сегодня полномасштабно не применяется, будучи практически законтрена средствами ПВО