"У русских преимущество": немецкий генерал озвучил положение дел на фронте - 14.01.2024 Украина.ру
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"У русских преимущество": немецкий генерал озвучил положение дел на фронте
"У русских преимущество": немецкий генерал озвучил положение дел на фронте - 14.01.2024 Украина.ру
"У русских преимущество": немецкий генерал озвучил положение дел на фронте
Российская армия имеет превосходство над ВСУ в зоне СВО, заявил генерал-лейтенант Вооруженных сил Германии в отставке Роланд Катер в эфире немецкого канала Die Welt
2024-01-14T13:47
2024-01-14T13:47
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Очевидные успехи ВС РФ подрывают боевой дух украинцев, добавил немецкий генерал.В Минобороны РФ 12 января заявили, что за неделю 48 украинских военнослужащих сдались в российских плен. А ВС РФ заняли более выгодные рубежи и позиции, добавили в российском военном ведомстве.
https://ukraina.ru/20240112/1052642133.html
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новости, россия, украина, вс рф, всу, фронт, сво
Новости, Россия, Украина, ВС РФ, ВСУ, фронт, СВО

"У русских преимущество": немецкий генерал озвучил положение дел на фронте

13:47 14.01.2024
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкКазачья бригада "Терек" на Соледарском направлении СВО
Казачья бригада Терек на Соледарском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 14.01.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Российская армия имеет превосходство над ВСУ в зоне СВО, заявил генерал-лейтенант Вооруженных сил Германии в отставке Роланд Катер в эфире немецкого канала Die Welt
"На сегодняшний день я оцениваю ситуацию так: у русских преимущество", — отметил Катер.
Очевидные успехи ВС РФ подрывают боевой дух украинцев, добавил немецкий генерал.
В Минобороны РФ 12 января заявили, что за неделю 48 украинских военнослужащих сдались в российских плен. А ВС РФ заняли более выгодные рубежи и позиции, добавили в российском военном ведомстве.
Боевая работа артиллеристов на Запорожском направлении - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
12 января, 05:56Чем воюют на Украине
Быстрее, дальше, сильнее. На фронте намечается перелом в контрбатарейной борьбеВ ходе боевых действий СВО, артиллерия, как и век назад, играет самую значимую роль. Авиация, которая так хорошо обеспечивала преимущество в годы Второй мировой войны, сегодня полномасштабно не применяется, будучи практически законтрена средствами ПВО
 
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