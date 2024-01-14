"У русских преимущество": немецкий генерал озвучил положение дел на фронте
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкКазачья бригада "Терек" на Соледарском направлении СВО
Российская армия имеет превосходство над ВСУ в зоне СВО, заявил генерал-лейтенант Вооруженных сил Германии в отставке Роланд Катер в эфире немецкого канала Die Welt
"На сегодняшний день я оцениваю ситуацию так: у русских преимущество", — отметил Катер.
Очевидные успехи ВС РФ подрывают боевой дух украинцев, добавил немецкий генерал.
В Минобороны РФ 12 января заявили, что за неделю 48 украинских военнослужащих сдались в российских плен. А ВС РФ заняли более выгодные рубежи и позиции, добавили в российском военном ведомстве.
12 января, 05:56Чем воюют на УкраинеБыстрее, дальше, сильнее. На фронте намечается перелом в контрбатарейной борьбеВ ходе боевых действий СВО, артиллерия, как и век назад, играет самую значимую роль. Авиация, которая так хорошо обеспечивала преимущество в годы Второй мировой войны, сегодня полномасштабно не применяется, будучи практически законтрена средствами ПВО