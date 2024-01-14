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Украинцев призвали изготавливать дроны своими руками на дому
Украинцев призвали изготавливать дроны своими руками на дому - 14.01.2024 Украина.ру
Украинцев призвали изготавливать дроны своими руками на дому
Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров призвал жителей страны изготавливать беспилотники в домашних условиях. Такую идею Федоров озвучил в своём телеграм-канале
2024-01-14T11:05
2024-01-14T11:05
2024-01-14T11:05
новости
украина
михаил федоров
беспилотники
бпла
дроны
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Украинский министр убеждён, что миллион FPV-дронов за год - это "реалистичная цель".Федоров отметил, что пройти инженерный курс, который научит, как собрать 7-дюймовый FPV-дрон дома, можно пройти посредством видео в Zoom.Слушатели этого курса уже произвели 100 дронов, около 80% которых прошли проверку и были переданы в ВСУ.Газета Washington Post со ссылкой на Федорова ранее писала, что Украина ежемесячно теряет в боевых действиях тысячу беспилотников; по некоторым данным, это число может достигать 10 тысяч.
https://ukraina.ru/20220902/1038353375.html
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Украина.ру
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, михаил федоров, беспилотники, бпла, дроны
Новости, Украина, Михаил Федоров, беспилотники, БПЛА, дроны
Украинцев призвали изготавливать дроны своими руками на дому
Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров призвал жителей страны изготавливать беспилотники в домашних условиях. Такую идею Федоров озвучил в своём телеграм-канале
"Создавайте FPV-дрон дома", - написал Федоров.
Украинский министр убеждён, что миллион FPV-дронов за год - это "реалистичная цель".
Федоров отметил, что пройти инженерный курс, который научит, как собрать 7-дюймовый FPV-дрон дома, можно пройти посредством видео в Zoom.
Слушатели этого курса уже произвели 100 дронов, около 80% которых прошли проверку и были переданы в ВСУ.
Газета Washington Post со ссылкой на Федорова ранее писала, что Украина ежемесячно теряет в боевых действиях тысячу беспилотников; по некоторым данным, это число может достигать 10 тысяч.