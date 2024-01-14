https://ukraina.ru/20240114/1052681435.html

Украинцев призвали изготавливать дроны своими руками на дому

Украинцев призвали изготавливать дроны своими руками на дому - 14.01.2024 Украина.ру

Украинцев призвали изготавливать дроны своими руками на дому

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров призвал жителей страны изготавливать беспилотники в домашних условиях. Такую идею Федоров озвучил в своём телеграм-канале

2024-01-14T11:05

2024-01-14T11:05

2024-01-14T11:05

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украина

михаил федоров

беспилотники

бпла

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Украинский министр убеждён, что миллион FPV-дронов за год - это "реалистичная цель".Федоров отметил, что пройти инженерный курс, который научит, как собрать 7-дюймовый FPV-дрон дома, можно пройти посредством видео в Zoom.Слушатели этого курса уже произвели 100 дронов, около 80% которых прошли проверку и были переданы в ВСУ.Газета Washington Post со ссылкой на Федорова ранее писала, что Украина ежемесячно теряет в боевых действиях тысячу беспилотников; по некоторым данным, это число может достигать 10 тысяч.

https://ukraina.ru/20220902/1038353375.html

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новости, украина, михаил федоров, беспилотники, бпла, дроны