Украинцев призвали изготавливать дроны своими руками на дому - 14.01.2024 Украина.ру
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Украинцев призвали изготавливать дроны своими руками на дому
Украинцев призвали изготавливать дроны своими руками на дому - 14.01.2024 Украина.ру
Украинцев призвали изготавливать дроны своими руками на дому
Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров призвал жителей страны изготавливать беспилотники в домашних условиях. Такую идею Федоров озвучил в своём телеграм-канале
2024-01-14T11:05
2024-01-14T11:05
новости
украина
михаил федоров
беспилотники
бпла
дроны
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Украинский министр убеждён, что миллион FPV-дронов за год - это "реалистичная цель".Федоров отметил, что пройти инженерный курс, который научит, как собрать 7-дюймовый FPV-дрон дома, можно пройти посредством видео в Zoom.Слушатели этого курса уже произвели 100 дронов, около 80% которых прошли проверку и были переданы в ВСУ.Газета Washington Post со ссылкой на Федорова ранее писала, что Украина ежемесячно теряет в боевых действиях тысячу беспилотников; по некоторым данным, это число может достигать 10 тысяч.
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новости, украина, михаил федоров, беспилотники, бпла, дроны
Новости, Украина, Михаил Федоров, беспилотники, БПЛА, дроны

Украинцев призвали изготавливать дроны своими руками на дому

11:05 14.01.2024
 
© FEDOROV телеграм-канал
© FEDOROV телеграм-канал
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Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров призвал жителей страны изготавливать беспилотники в домашних условиях. Такую идею Федоров озвучил в своём телеграм-канале
"Создавайте FPV-дрон дома", - написал Федоров.
Украинский министр убеждён, что миллион FPV-дронов за год - это "реалистичная цель".
Федоров отметил, что пройти инженерный курс, который научит, как собрать 7-дюймовый FPV-дрон дома, можно пройти посредством видео в Zoom.
Слушатели этого курса уже произвели 100 дронов, около 80% которых прошли проверку и были переданы в ВСУ.
Газета Washington Post со ссылкой на Федорова ранее писала, что Украина ежемесячно теряет в боевых действиях тысячу беспилотников; по некоторым данным, это число может достигать 10 тысяч.
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НовостиУкраинаМихаил ФедоровбеспилотникиБПЛАдроны
 
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