Роберт Кеннеди-младший выступил за прекращение помощи Украине - 14.01.2024 Украина.ру
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Роберт Кеннеди-младший выступил за прекращение помощи Украине
Роберт Кеннеди-младший выступил за прекращение помощи Украине - 14.01.2024 Украина.ру
Роберт Кеннеди-младший выступил за прекращение помощи Украине
Независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший выступает за "прекращение финансирования войны на Украине“ и поддерживает усиление границы на юге страны, сообщили 14 января журналисты РИА Новости со ссылкой на пресс-службу избирательного штаба политика
2024-01-14T10:26
2024-01-14T10:26
новости
сша
президент сша
роберт кеннеди-младший
украина
финансирование
выборы
президентские выборы
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В штабе Кеннеди-младшего сообщили, что позиция политика отличается как от позиции президента США Джо Байдена, так и от позиции других республиканцев.Кандидат в президенты США Дональд Трамп ранее также высказался, что, в случае победы на выборах, сможет остановить конфликт на Украине за 24 часа.Белый дом ранее обратился к Конгрессу с запросом о выделении дополнительных 100 миллиардов долларов, включая 60 миллиардов для Украины, однако республиканцы отказываются его одобрить без принятия шагов по обеспечению безопасности границы с Мексикой.
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новости, сша, президент сша, роберт кеннеди-младший, украина, финансирование, выборы, президентские выборы
Новости, США, президент США, Роберт Кеннеди-младший, Украина, финансирование, выборы, президентские выборы

Роберт Кеннеди-младший выступил за прекращение помощи Украине

10:26 14.01.2024
 
© AP / JOSH REYNOLDS
- РИА Новости, 1920, 14.01.2024
© AP / JOSH REYNOLDS
Читать в
Независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший выступает за "прекращение финансирования войны на Украине“ и поддерживает усиление границы на юге страны, сообщили 14 января журналисты РИА Новости со ссылкой на пресс-службу избирательного штаба политика
В штабе Кеннеди-младшего сообщили, что позиция политика отличается как от позиции президента США Джо Байдена, так и от позиции других республиканцев.
"Он поддерживает усиление безопасности границы, чтобы положить конец неконтролируемому потоку нелегальной иммиграции. И он также поддерживает прекращение финансирования войны на Украине", - заявили там.
Кандидат в президенты США Дональд Трамп ранее также высказался, что, в случае победы на выборах, сможет остановить конфликт на Украине за 24 часа.
Белый дом ранее обратился к Конгрессу с запросом о выделении дополнительных 100 миллиардов долларов, включая 60 миллиардов для Украины, однако республиканцы отказываются его одобрить без принятия шагов по обеспечению безопасности границы с Мексикой.
- РИА Новости, 1920, 12.01.2024
12 января, 15:53
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НовостиСШАпрезидент СШАРоберт Кеннеди-младшийУкраинафинансированиевыборыпрезидентские выборы
 
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