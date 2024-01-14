https://ukraina.ru/20240114/1052681172.html

Роберт Кеннеди-младший выступил за прекращение помощи Украине

Роберт Кеннеди-младший выступил за прекращение помощи Украине - 14.01.2024 Украина.ру

Роберт Кеннеди-младший выступил за прекращение помощи Украине

Независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший выступает за "прекращение финансирования войны на Украине“ и поддерживает усиление границы на юге страны, сообщили 14 января журналисты РИА Новости со ссылкой на пресс-службу избирательного штаба политика

2024-01-14T10:26

2024-01-14T10:26

2024-01-14T10:26

новости

сша

президент сша

роберт кеннеди-младший

украина

финансирование

выборы

президентские выборы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/05/0b/1046130539_0:132:3071:1859_1920x0_80_0_0_dcbb25c962168bcc3642af9a94118564.jpg

В штабе Кеннеди-младшего сообщили, что позиция политика отличается как от позиции президента США Джо Байдена, так и от позиции других республиканцев.Кандидат в президенты США Дональд Трамп ранее также высказался, что, в случае победы на выборах, сможет остановить конфликт на Украине за 24 часа.Белый дом ранее обратился к Конгрессу с запросом о выделении дополнительных 100 миллиардов долларов, включая 60 миллиардов для Украины, однако республиканцы отказываются его одобрить без принятия шагов по обеспечению безопасности границы с Мексикой.

https://ukraina.ru/20240112/1052659209.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сша, президент сша, роберт кеннеди-младший, украина, финансирование, выборы, президентские выборы