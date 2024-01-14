Роберт Кеннеди-младший выступил за прекращение помощи Украине
© AP / JOSH REYNOLDS
© AP / JOSH REYNOLDS
Независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший выступает за "прекращение финансирования войны на Украине“ и поддерживает усиление границы на юге страны, сообщили 14 января журналисты РИА Новости со ссылкой на пресс-службу избирательного штаба политика
В штабе Кеннеди-младшего сообщили, что позиция политика отличается как от позиции президента США Джо Байдена, так и от позиции других республиканцев.
"Он поддерживает усиление безопасности границы, чтобы положить конец неконтролируемому потоку нелегальной иммиграции. И он также поддерживает прекращение финансирования войны на Украине", - заявили там.
Кандидат в президенты США Дональд Трамп ранее также высказался, что, в случае победы на выборах, сможет остановить конфликт на Украине за 24 часа.
Белый дом ранее обратился к Конгрессу с запросом о выделении дополнительных 100 миллиардов долларов, включая 60 миллиардов для Украины, однако республиканцы отказываются его одобрить без принятия шагов по обеспечению безопасности границы с Мексикой.
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