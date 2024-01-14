https://ukraina.ru/20240114/1052681041.html

Концерт британской группы в Афинах отменили из-за поддержки Украины- СМИ

Концерт британской группы в Афинах отменили из-за поддержки Украины- СМИ - 14.01.2024 Украина.ру

Концерт британской группы в Афинах отменили из-за поддержки Украины- СМИ

В греческой столице отменили концерт музыкальной группы из Лондона из-за их поддержки Украины, сообщила 12 января газета "Эфимерида тон синдактон"

2024-01-14T09:56

2024-01-14T09:56

2024-01-14T09:56

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Британские музыканты должны были дать 11 января бесплатный концерт в поддержку жителей района, протестующих против строительства в Экзархии метро. Акции протеста приводили к стычкам с полицией.Люди, участвующие в протесте, высказываются против концерта The Tiger Lillies. "Основная причина — их поддержка Украины, которую многие считают проблематичной", пишет издание."Современные представители темного кабаре, либертарианцы, активисты откликнулись на призыв жителей и (согласились) дать бесплатный концерт против репрессий и превращения площади в гигантскую стройку. Но из-за их открытой поддержки Украины "группы и отдельные лица, участвующие в социальной жизни района", вынудили организаторов отменить мероприятие", - пишет газета.Организаторы сообщили, что, помимо негативного мнения ряда жителей, есть и другая проблема. Желание посетить концерт выразили многие люди - "небольшая площадка не сможет безопасно разместить группу и аудиторию", - говорится в сообщении.Тем не менее, группа выступит в одном из джаз-клубов Афин, билеты на концерт раскуплены.Музыкальное трио из Лондона выступает в мрачном комедийно-трагичном стиле, тексты песен нередко связаны с темами разных форм секса и смерти, среди героев песен — проститутки, извращенцы и наркоманы.

https://ukraina.ru/20240112/1052657856.html

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новости, греция, зарубежье, музыка, украина, поддержка