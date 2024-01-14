Блокада в Румынии, и снова нечистоты. Главное на Украине на утро 14 января - 14.01.2024 Украина.ру
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Блокада в Румынии, и снова нечистоты. Главное на Украине на утро 14 января
Блокада в Румынии, и снова нечистоты. Главное на Украине на утро 14 января - 14.01.2024 Украина.ру
Блокада в Румынии, и снова нечистоты. Главное на Украине на утро 14 января
Румынские фермеры блокировали пункты пропуска на границе с Украиной. В Киеве снова затопило нечистотами бульвар Жюля Верна
2024-01-14T09:46
2024-01-14T09:46
эксклюзив
хроники
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О блокаде на границе с Украиной стало известно вечером 13 января. Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины. По её информации, причины и ориентировочная продолжительность блокировки со стороны фермеров были неизвестны"Сейчас значительной очереди из грузовых транспортных средств в направлении Украины не отмечается. На выезд из Украины в Е-очереди зарегистрировано 825 автомобилей", – отмечалось в сообщении ГПСУ.При этом пропуск легковых автомобилей, пассажирских автобусов и пешеходов осуществлялся в обычном режиме.Румыния — одна из ключевых стран для организации экспорта украинской сельхозпродукции в условиях, когда по Чёрному морю сделать это проблематично.Роль Румынии возросла после того, как ряд государств Восточной Европы ввели эмбарго на импорт сельхозпродукции с Украины, а также после блокады на украино-польской границе.Таким образом ежемесячный экспорт Украины через Румынию вырос с 2 до 3 млн тонн. Киев и Бухарест работали над тем, чтобы увеличить пропускную способность пограничных переходов, чтобы выйти на четыре миллиона тонн. Этот вопрос обсуждался во время разговора президента Румынии Клауса Йоханниса и президента Украины Владимира Зеленского. Йоханнис назвал разговор с Зеленским "очень хорошим и подробным"."Мы обсудили ситуацию с безопасностью, дальнейшую поддержку Украины на разных уровнях и двусторонние приоритеты на 2024 год, в том числе нашу совместную работу для развития прочного стратегического партнерства Румынии и Украины и реализации прагматической повестки дня", - отмечал он.Зеленский же сообщил, что обсуждал увеличение пропускной способности пограничных переходов с тем, чтобы увеличить объём вывозимой с Украины через Румынию сельхозпродукции до 4 млн тонн.Очевидно, эти планы не устраивали румынских фермеров, подозревающих, что часть сельхозпродукции с Украины оседает в Румынии и бьёт по ценам на продукцию румынских аграриев.В ночь 14 января стало известно, что блокада на границе снята."Блокирование движения грузовых автомобилей через пункт пропуска "Порубное-Сирет" на территории Румынии прекращено", - сообщила Государственная пограничная служба Украины.В ГПСУ отметили, что пропуск грузовых и легковых автомобилей, пассажирских автобусов и пешеходов "осуществляется в установленном порядке".Как позже сообщило издание "Страна", границу с Украиной блокировали не только румынские фермеры, но и перевозчики. И разблокирование произошло после того, как правительство Румынии пообещало ряд уступок. Издание опубликовало подтверждающий это документ."Они (уступки — Ред.) включают в себя, в частности, создание отдельных полос на границе и в порту Констанца для грузовиков из стран-членов ЕС. Грузовики из-за пределов Евросоюза будут проходить отдельным потоком, что сократит очереди для румынских дальнобойщиков. Сейчас они ждут подолгу из-за фур на украинских номерах, пишут румынские СМИ.Также ужесточаются правила весового контроля и регулируются некоторые другие нормы по внутренним перевозкам зерна", - указывалось в сообщении.Ранее, в начале ноября, польские перевозчики, к которым позже присоединились фермеры, заблокировали автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной. Они требуют восстановить ранее отменённую систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков с исключениями для гуманитарной помощи и припасов для украинских войск, приостановить действие лицензий для компаний, созданных на Украине после февраля 2022 года, провести их проверку, разделить очереди пустых и загруженных машин. Очередь грузовиков на польской стороне достигает 50 километров, в ней уже скончались несколько украинских водителей. Подчас блокаду удавалось облегчать. Однако поляки настроены решительно, добиваясь выполнения своих требований.Новый потопВ Киеве снова затопило нечистотами улицу Жюля Верна."На Борщаговке в Киеве снова прорыв канализации. В этом районе уже было нечто подобное на этой неделе", - сообщило вечером 14 января издание "Страна".Оно опубликовало видео с места событий.Сначала в телеграм-канале Киевской городской государственной администрации заявляли, что "Киевводоканал" "оперативно локализовал утечку воды на бульваре Жюля Верна" и что "отключения потребителей не происходило"."Ведутся работы для ликвидации утечки холодной воды, чтобы сотрудники могли начать замену повреждённого участка сети. Все аварийно-восстановительные бригады города работают в усиленном режиме, учитывая температурные колебания", - сообщала КГГА.Однако позже стало известно, что отключение всё же произошло."Для выполнения противоаварийных работ специалисты "Киевводоканала" отключили два дома от водоснабжения. На место направлена автоцистерна с водой", - отмечалось в сообщении.Ранее, в ночь на 8 января, в том же районе и на той же улице уже прорывало канализацию."Повреждение сети холодного водоснабжения с утечкой воды на проезжую часть произошло на бульваре Жюля Верна. Заявка о повреждении поступила в диспетчерскую Киевводоканала 7 января в 22:55 (23:55 по московскому времени – Ред.). На место выехала аварийная бригада, которая перекрыла воду и локализовала утечку. Без воды остались 2 жилых дома. Сейчас на месте работают специалисты Киевавтодора, чтобы ликвидировать подтопление и загрязнение проезжей части и дать возможность аварийной бригаде Киевводоканала приступить к ремонту водопровода. Учитывая аварийную ситуацию и сложные погодные условия, дорожники осуществляют дополнительную обработку улицы, чтобы обеспечить безопасное движение транспорта", - указывалось тогда в сообщении КГГА.Там же отмечалось, что работы будут выполняться без ограничения движения транспорта.Жители украинской столицы негодовали."Очередная пощёчина для Кличко. Мост на Нивках – ограждение стянуто стяжками, рано или поздно завалится на автомобили, метро прорвало (речь о закрытии участка одной из линий метрополитена из-за аварийного состояния – Ред.). Никогда в Киеве не было столько дерьма как после прихода Кличко мэром, девяностые вернулись", - гласил один из комментариев под новостью о прорыве на сайте "Украинская правда".Ещё один комментатор пошутил над названием улицы."Кто додумался назвать бульвар именем Жюля Верна?! У нас героев нет в стране или известных людей? А так получилось, как назвали улицу, так она и поплыла - 20000 лье под водой", - отметил он.Тогда произошедшее в Киеве заметили и в России."Киев утопает в дерьме. В прямом смысле слова. На Борщаговке прорвало канализацию, нечистотами залило улицу и автомобили. Зато у мэра Кличко в конце декабря 2023 года появился особняк площадью 750 м² в престижном районе Гамбурга. Они думали, что советское - значит вечное. Зачем вкладываться в ремонт или строительство? Так поступают те, кому случайно достается чужое. Декоммунизация идет семимильными шагами от ненавистного имперского наследия в виде канализации к выгребным ямам. От индустриальной страны к великому лондонскому смраду позапрошлого века. Но вы продолжайте ржать над "мокшами на болотах". Это отвлекает от зловония за окном", - отметил российский военкор Александр Коц.Позже пользователи российских сегментов соцсетей нашли выпуск украинского "Телебачення Торонто" под названием "Жизнь россиян: г**но, дерьмо, какашки, навоз, выгребная яма, кизяк, помет, кал, фекалии, нечистоты". На заставке выпуска была надпись: "Россия — культ г**на" и персонаж из американского фильма "Догма" - демон-фекалоид.Российские пользователи указали, что этот выпуск, высказывания многих украинских комментаторов, а после — произошедшее на бульваре Жюля Верна подтверждают так называемую "вторую теорему Тарана": что бы ни пожелал украинский комментатор во зле россиянину, он получает всё в двойном объёме.
https://ukraina.ru/20240113/1052678584.html
https://ukraina.ru/20240113/1052673672.html
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Егор Леев
Егор Леев
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эксклюзив, хроники
Эксклюзив, Хроники

Блокада в Румынии, и снова нечистоты. Главное на Украине на утро 14 января

09:46 14.01.2024
 
© Фото : КиївІнформ / Telegramпрорыв канализации в Киеве
прорыв канализации в Киеве - РИА Новости, 1920, 14.01.2024
© Фото : КиївІнформ / Telegram
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Егор Леев
автор издания Украина.ру
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Румынские фермеры блокировали пункты пропуска на границе с Украиной. В Киеве снова затопило нечистотами бульвар Жюля Верна
О блокаде на границе с Украиной стало известно вечером 13 января. Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины. По её информации, причины и ориентировочная продолжительность блокировки со стороны фермеров были неизвестны
"Сейчас значительной очереди из грузовых транспортных средств в направлении Украины не отмечается. На выезд из Украины в Е-очереди зарегистрировано 825 автомобилей", – отмечалось в сообщении ГПСУ.
При этом пропуск легковых автомобилей, пассажирских автобусов и пешеходов осуществлялся в обычном режиме.
Румыния — одна из ключевых стран для организации экспорта украинской сельхозпродукции в условиях, когда по Чёрному морю сделать это проблематично.
Роль Румынии возросла после того, как ряд государств Восточной Европы ввели эмбарго на импорт сельхозпродукции с Украины, а также после блокады на украино-польской границе.
Таким образом ежемесячный экспорт Украины через Румынию вырос с 2 до 3 млн тонн. Киев и Бухарест работали над тем, чтобы увеличить пропускную способность пограничных переходов, чтобы выйти на четыре миллиона тонн. Этот вопрос обсуждался во время разговора президента Румынии Клауса Йоханниса и президента Украины Владимира Зеленского. Йоханнис назвал разговор с Зеленским "очень хорошим и подробным".
Стефан Сежурне - РИА Новости, 1920, 13.01.2024
Вчера, 18:16
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"Мы обсудили ситуацию с безопасностью, дальнейшую поддержку Украины на разных уровнях и двусторонние приоритеты на 2024 год, в том числе нашу совместную работу для развития прочного стратегического партнерства Румынии и Украины и реализации прагматической повестки дня", - отмечал он.
Зеленский же сообщил, что обсуждал увеличение пропускной способности пограничных переходов с тем, чтобы увеличить объём вывозимой с Украины через Румынию сельхозпродукции до 4 млн тонн.
Очевидно, эти планы не устраивали румынских фермеров, подозревающих, что часть сельхозпродукции с Украины оседает в Румынии и бьёт по ценам на продукцию румынских аграриев.
В ночь 14 января стало известно, что блокада на границе снята.
"Блокирование движения грузовых автомобилей через пункт пропуска "Порубное-Сирет" на территории Румынии прекращено", - сообщила Государственная пограничная служба Украины.
В ГПСУ отметили, что пропуск грузовых и легковых автомобилей, пассажирских автобусов и пешеходов "осуществляется в установленном порядке".
Как позже сообщило издание "Страна", границу с Украиной блокировали не только румынские фермеры, но и перевозчики. И разблокирование произошло после того, как правительство Румынии пообещало ряд уступок. Издание опубликовало подтверждающий это документ.
"Они (уступки — Ред.) включают в себя, в частности, создание отдельных полос на границе и в порту Констанца для грузовиков из стран-членов ЕС. Грузовики из-за пределов Евросоюза будут проходить отдельным потоком, что сократит очереди для румынских дальнобойщиков. Сейчас они ждут подолгу из-за фур на украинских номерах, пишут румынские СМИ.Также ужесточаются правила весового контроля и регулируются некоторые другие нормы по внутренним перевозкам зерна", - указывалось в сообщении.
Ранее, в начале ноября, польские перевозчики, к которым позже присоединились фермеры, заблокировали автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной. Они требуют восстановить ранее отменённую систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков с исключениями для гуманитарной помощи и припасов для украинских войск, приостановить действие лицензий для компаний, созданных на Украине после февраля 2022 года, провести их проверку, разделить очереди пустых и загруженных машин. Очередь грузовиков на польской стороне достигает 50 километров, в ней уже скончались несколько украинских водителей. Подчас блокаду удавалось облегчать. Однако поляки настроены решительно, добиваясь выполнения своих требований.
последствия удара по Шостке - РИА Новости, 1920, 13.01.2024
Вчера, 13:01
Взрывы, обстановка на Краснолиманском направлении, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 13 январяВ ряде городов Украины прогремели взрывы. Активность ВСУ на Краснолиманском направлении прекратилась. Украинские военные продолжают наносить удары по территории России
Новый потоп
В Киеве снова затопило нечистотами улицу Жюля Верна.
"На Борщаговке в Киеве снова прорыв канализации. В этом районе уже было нечто подобное на этой неделе", - сообщило вечером 14 января издание "Страна".
Оно опубликовало видео с места событий.
Сначала в телеграм-канале Киевской городской государственной администрации заявляли, что "Киевводоканал" "оперативно локализовал утечку воды на бульваре Жюля Верна" и что "отключения потребителей не происходило".
"Ведутся работы для ликвидации утечки холодной воды, чтобы сотрудники могли начать замену повреждённого участка сети. Все аварийно-восстановительные бригады города работают в усиленном режиме, учитывая температурные колебания", - сообщала КГГА.
Однако позже стало известно, что отключение всё же произошло.
"Для выполнения противоаварийных работ специалисты "Киевводоканала" отключили два дома от водоснабжения. На место направлена автоцистерна с водой", - отмечалось в сообщении.
Ранее, в ночь на 8 января, в том же районе и на той же улице уже прорывало канализацию.
"Повреждение сети холодного водоснабжения с утечкой воды на проезжую часть произошло на бульваре Жюля Верна. Заявка о повреждении поступила в диспетчерскую Киевводоканала 7 января в 22:55 (23:55 по московскому времени – Ред.). На место выехала аварийная бригада, которая перекрыла воду и локализовала утечку. Без воды остались 2 жилых дома. Сейчас на месте работают специалисты Киевавтодора, чтобы ликвидировать подтопление и загрязнение проезжей части и дать возможность аварийной бригаде Киевводоканала приступить к ремонту водопровода. Учитывая аварийную ситуацию и сложные погодные условия, дорожники осуществляют дополнительную обработку улицы, чтобы обеспечить безопасное движение транспорта", - указывалось тогда в сообщении КГГА.
Там же отмечалось, что работы будут выполняться без ограничения движения транспорта.
Жители украинской столицы негодовали.
"Очередная пощёчина для Кличко. Мост на Нивках – ограждение стянуто стяжками, рано или поздно завалится на автомобили, метро прорвало (речь о закрытии участка одной из линий метрополитена из-за аварийного состояния – Ред.). Никогда в Киеве не было столько дерьма как после прихода Кличко мэром, девяностые вернулись", - гласил один из комментариев под новостью о прорыве на сайте "Украинская правда".
Ещё один комментатор пошутил над названием улицы.
"Кто додумался назвать бульвар именем Жюля Верна?! У нас героев нет в стране или известных людей? А так получилось, как назвали улицу, так она и поплыла - 20000 лье под водой", - отметил он.
Гонсало Лира - РИА Новости, 1920, 13.01.2024
Вчера, 09:32
Убийство Гонсало Лиры. Главное на Украине на утро 13 январяВ США сообщили о гибели в тюрьме СБУ американского журналиста Гонсало Лиры
Тогда произошедшее в Киеве заметили и в России.
"Киев утопает в дерьме. В прямом смысле слова. На Борщаговке прорвало канализацию, нечистотами залило улицу и автомобили. Зато у мэра Кличко в конце декабря 2023 года появился особняк площадью 750 м² в престижном районе Гамбурга. Они думали, что советское - значит вечное. Зачем вкладываться в ремонт или строительство? Так поступают те, кому случайно достается чужое. Декоммунизация идет семимильными шагами от ненавистного имперского наследия в виде канализации к выгребным ямам. От индустриальной страны к великому лондонскому смраду позапрошлого века. Но вы продолжайте ржать над "мокшами на болотах". Это отвлекает от зловония за окном", - отметил российский военкор Александр Коц.
Позже пользователи российских сегментов соцсетей нашли выпуск украинского "Телебачення Торонто" под названием "Жизнь россиян: г**но, дерьмо, какашки, навоз, выгребная яма, кизяк, помет, кал, фекалии, нечистоты". На заставке выпуска была надпись: "Россия — культ г**на" и персонаж из американского фильма "Догма" - демон-фекалоид.
Российские пользователи указали, что этот выпуск, высказывания многих украинских комментаторов, а после — произошедшее на бульваре Жюля Верна подтверждают так называемую "вторую теорему Тарана": что бы ни пожелал украинский комментатор во зле россиянину, он получает всё в двойном объёме.
 
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09:46Блокада в Румынии, и снова нечистоты. Главное на Украине на утро 14 января
09:33На танках в зоне СВО начали применять комплексы подавления FPV-дронов "Сания"
08:00Повесть о дружбе и недружбе: 26 лет российско-украинскому договору
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