Отчитаться перед Пентагоном и посмешить дипломатов "формулой мира". Зачем Зеленский едет в Давос - 14.01.2024 Украина.ру
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Отчитаться перед Пентагоном и посмешить дипломатов "формулой мира". Зачем Зеленский едет в Давос
Отчитаться перед Пентагоном и посмешить дипломатов "формулой мира". Зачем Зеленский едет в Давос - 14.01.2024 Украина.ру
Отчитаться перед Пентагоном и посмешить дипломатов "формулой мира". Зачем Зеленский едет в Давос
В понедельник, 15 января, в швейцарском Давосе начинается ежегодная сходка мировых толстосумов для обсуждения развития процессов экономической глобализации в ходе Всемирного экономического форума. При этом украинского президента Зеленского туда вызвали на ковер пораньше, на 14 января
2024-01-14T04:37
2024-01-14T04:37
эксклюзив
давос
владимир зеленский
сша
пентагон
россия
всу
великобритания
бортник
дмитрий корнейчук
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Лозунг форума в этом году звучит как "Восстановление доверия" и посвящен он будет попыткам стран Запада убедить страны Глобального Юга, что США и Европа – "белые и пушистые".Доверия к ним особо покачнулось на фоне боевых действий в Израиле и Палестине. Ситуации на Ближнем Востоке будут посвящены основные дискуссии, тему Украину задвинули на второй план, но и Зеленского попытаются использовать для "восстановления доверия".Как пишет американское издание Bloomberg, США также хотят получить от Зеленского в Давосе "более четкий план войны". Эту тему перед Зеленским в кулуарах Всемирного экономического форума поднимет советник по нацбезопасности США Джейк Салливан.От администрации Байдена именно этого сейчас требуют республиканцы, утверждая, что четкого плана нет, следовательно, поддержка Зеленского является пустой тратой денег.Источники американского издания также обеспокоены конфликтом Зеленского с Залужным, который сами американские СМИ раздувают с прошлого года.Чиновники в Вашингтоне обеспокоены тем, что разногласия между Зеленским и Залужным "замедляют усилия по выкристаллизации новой стратегии", сообщает Bloomberg.Американцы считают, что решающий прорыв ВСУ в ближайшие месяцы маловероятен, поэтому нужна стратегия, позволяющая Киеву защитить текущие позиции, а только затем прорвать российскую оборону.Иными словами, Вашингтон хочет сейчас для ВСУ получить передышку, чтобы затем бросить подневольных украинцев в новый контрнаступ. Но сперва для этого необходимо еще полмиллиона нахватать с улиц или депортировать из ЕС.Украинский политолог Дмитрий Корнейчук считает, что Зеленский попытается свалить этот вопрос Залужному, а тот сошлется на несговорчивый парламент, который не хочет проводить тотальную мобилизацию, а депутаты будут кивать на народ, который воевать не хочет.В итоге, по мнению политолога, всё будет идти к заморозке конфликта.Сам Зеленский 30 декабря заявлял, что стратегия на 2024 год уже разработана. Подводя итоги 2023 года, он также на голубом глазу заявил, что Украина "вернула себе море", а также "не отступила ни на одном направлении", словно аудитория Зеленского на Западе и Украине не знает о потере Бахмута, Соледара и Марьинки в течение прошлого года.На этой неделе во время прибалтийского турне он вообще рассказывал, что ВСУ в течение дня сбили 12 российских самолетов и 26 вертолетов, хотя в отчетах украинского командования ничего подобного не было.В начале года Зеленский в интервью изданию The Economist заявил, что в планы ВСУ на 2024 год входит изоляция Крыма.Украинский политолог Руслан Бортник по этому поводу сказал, что слова Зеленского были обусловлены стремлением понравиться Великобритании."Этот стратегический пункт (операции против Крыма) — президент говорит его для британской аудитории. Говорит, вот смотрите, мы реализуем то, что и в ваших геополитических интересах", — отметил Бортник.Он также считает, что Британия воспринимает конфликт с Россией как "еще одну Крымскую войну".Накануне визита Зеленского в Давос Пентагон выпустил отчет, согласно которому, как минимум 40 тысяч единиц оружия, поставленного Украине, общей стоимостью около миллиарда долларов могли пропасть на чёрном рынке.Вероятно, по этому поводу Зеленскому тоже предстоит выволочка от Вашингтона, который потребует ужесточения контроля над своим вооружением.Украинский telegram-канал "Легитимный" прогнозирует, что Зеленский в Давосе будет требовать отдать ему замороженные российские активы, но в целом его визит снова окажется провальным."В Давосе, конечно, будут публично громкие заявления и обещание от партнеров, но более Зеленский ничего не получит. Это окончательно укажет на негативный тренд, простыми словами - слив.Главная задача Зеленского, убедить ЕС отдать ему замороженные активы РФ. Это убьет "финансовый имидж еврозоны", спровоцируя на годы вперёд отток капитала и инвестиций", – пишет "Легитимный".В воскресенье, 14 января, в Давосе Зеленский также планирует "новое дипломатическое наступление" для обсуждения украинской "формулы мира" с планируемым участием приглашенных представителей сотни стран (сколько из них примут приглашение еще неизвестно).Его формула предполагает возврат Киеву Крыма и всех новых российских территорий, выплату репараций со стороны РФ, а также "гарантии безопасности", которые Киеву должны дать другие страны мира, то есть взять на себя обязательства воевать за Украину в случае нового конфликта.Предыдущие такие встречи были провальными, так как страны Глобального Юга сознают, что Зеленский – лишь инструмент, с помощью которого США и Великобритания хотят их "поставить в стойло".Как утверждает Bloomberg, усилия союзников Украины, направленные на продвижение "формулы мира" Зеленского, терпят крах. Киеву и его партнерам по "Большой семерке" не удалось убедить представителей Глобального Юга поддержать эту формулу на "секретном" саммите, который состоялся 16 декабря в Эр-Рияде.Предполагалось, что закрытый формат встречи позволит провести более свободное и откровенное обсуждение вопроса, но Китай, Бразилия и Объединенные Арабские Эмираты даже не откликнулись на приглашение. Страны Глобального Юга, вопреки давлению Киева и G7, призывают Украину решать вопросы с Москвой напрямую, а не через них.Ранее подобные встречи проходили в Копенгагене и на Мальте, но они не привели пока к согласованию каких-либо конкретных действийПо сути, Зеленский сейчас является одним из немногих оставшихся инструментов экономической глобализации и давления на страны Юга. Западные политологи считают, что для Зеленского важно получить, как можно подписей стран Глобального Юга под своими прожектами, чтобы использовать их, как аргумент в торгах с Москвой.Однако украинский политолог Виктор Небоженко призывает Офис Зеленского переключиться на какую-нибудь другую тему, так как его "формула мира" стала посмешищем в дипломатических кругах."Нельзя дальше представителям нашего МИДа и Офиса президента мотаться по миру с формулой мира Зеленского, над которой смеется половина дипломатов из разных уголков планеты", – говорит украинский политолог.Однако повестку в данном случае диктует не Зеленский, а США и Великобритания.В публичных заявлениях Зеленский снова будет хорохориться, обещая в 2024 году пить кофе в Ялте, ставить себе в заслугу поддержку "формулы мира" со стороны островов Палау.Тем не менее, это он может заливать в уши западным журналистам, но американские чиновники и генералы Пентагона прекрасно знают реальное положение дел, понимая, что Зеленский оказался неэффективен в достижении их целей.
https://ukraina.ru/20240111/1052641521.html
https://ukraina.ru/20240112/1052655488.html
https://ukraina.ru/20240112/1052648560.html
https://ukraina.ru/20240111/1052640210.html
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Дмитрий Ковалевич
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эксклюзив, давос, владимир зеленский, сша, пентагон, россия, всу, великобритания, бортник, дмитрий корнейчук
Эксклюзив, Давос, Владимир Зеленский, США, Пентагон, Россия, ВСУ, Великобритания, Бортник, Дмитрий Корнейчук

Отчитаться перед Пентагоном и посмешить дипломатов "формулой мира". Зачем Зеленский едет в Давос

04:37 14.01.2024
 
© пресс-служба президента Украины / Перейти в фотобанк
© пресс-служба президента Украины
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Дмитрий Ковалевич
Дмитрий Ковалевич
автор издания Украина.ру
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В понедельник, 15 января, в швейцарском Давосе начинается ежегодная сходка мировых толстосумов для обсуждения развития процессов экономической глобализации в ходе Всемирного экономического форума. При этом украинского президента Зеленского туда вызвали на ковер пораньше, на 14 января
Лозунг форума в этом году звучит как "Восстановление доверия" и посвящен он будет попыткам стран Запада убедить страны Глобального Юга, что США и Европа – "белые и пушистые".
Доверия к ним особо покачнулось на фоне боевых действий в Израиле и Палестине. Ситуации на Ближнем Востоке будут посвящены основные дискуссии, тему Украину задвинули на второй план, но и Зеленского попытаются использовать для "восстановления доверия".
Как пишет американское издание Bloomberg, США также хотят получить от Зеленского в Давосе "более четкий план войны". Эту тему перед Зеленским в кулуарах Всемирного экономического форума поднимет советник по нацбезопасности США Джейк Салливан.
От администрации Байдена именно этого сейчас требуют республиканцы, утверждая, что четкого плана нет, следовательно, поддержка Зеленского является пустой тратой денег.
Источники американского издания также обеспокоены конфликтом Зеленского с Залужным, который сами американские СМИ раздувают с прошлого года.
Чиновники в Вашингтоне обеспокоены тем, что разногласия между Зеленским и Залужным "замедляют усилия по выкристаллизации новой стратегии", сообщает Bloomberg.
11 января, 18:03
США подготовили для Зеленского неудобные вопросы. Ответить придётся уже скороНаступил новый год, но главная внешнеполитическая задача украинских властей осталась прежней – выбить из союзников деньги и вооружения. Только уже не для осуществления наступлений ВСУ, а для удержания занятых позиций
Американцы считают, что решающий прорыв ВСУ в ближайшие месяцы маловероятен, поэтому нужна стратегия, позволяющая Киеву защитить текущие позиции, а только затем прорвать российскую оборону.
Иными словами, Вашингтон хочет сейчас для ВСУ получить передышку, чтобы затем бросить подневольных украинцев в новый контрнаступ. Но сперва для этого необходимо еще полмиллиона нахватать с улиц или депортировать из ЕС.
Украинский политолог Дмитрий Корнейчук считает, что Зеленский попытается свалить этот вопрос Залужному, а тот сошлется на несговорчивый парламент, который не хочет проводить тотальную мобилизацию, а депутаты будут кивать на народ, который воевать не хочет.
В итоге, по мнению политолога, всё будет идти к заморозке конфликта.
Сам Зеленский 30 декабря заявлял, что стратегия на 2024 год уже разработана. Подводя итоги 2023 года, он также на голубом глазу заявил, что Украина "вернула себе море", а также "не отступила ни на одном направлении", словно аудитория Зеленского на Западе и Украине не знает о потере Бахмута, Соледара и Марьинки в течение прошлого года.
На этой неделе во время прибалтийского турне он вообще рассказывал, что ВСУ в течение дня сбили 12 российских самолетов и 26 вертолетов, хотя в отчетах украинского командования ничего подобного не было.
В начале года Зеленский в интервью изданию The Economist заявил, что в планы ВСУ на 2024 год входит изоляция Крыма.
Украинский политолог Руслан Бортник по этому поводу сказал, что слова Зеленского были обусловлены стремлением понравиться Великобритании.
"Этот стратегический пункт (операции против Крыма) — президент говорит его для британской аудитории. Говорит, вот смотрите, мы реализуем то, что и в ваших геополитических интересах", — отметил Бортник.
Он также считает, что Британия воспринимает конфликт с Россией как "еще одну Крымскую войну".
- РИА Новости, 1920, 12.01.2024
12 января, 14:19
Зеленский превратил Украину в резервацию США — депутат ШереметПрезидент Владимир Зеленский превратил Украину в резервацию США. Таким мнением поделился 12 января депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет, передает РИА Новости
Накануне визита Зеленского в Давос Пентагон выпустил отчет, согласно которому, как минимум 40 тысяч единиц оружия, поставленного Украине, общей стоимостью около миллиарда долларов могли пропасть на чёрном рынке.
Вероятно, по этому поводу Зеленскому тоже предстоит выволочка от Вашингтона, который потребует ужесточения контроля над своим вооружением.
Украинский telegram-канал "Легитимный" прогнозирует, что Зеленский в Давосе будет требовать отдать ему замороженные российские активы, но в целом его визит снова окажется провальным.
"В Давосе, конечно, будут публично громкие заявления и обещание от партнеров, но более Зеленский ничего не получит. Это окончательно укажет на негативный тренд, простыми словами - слив.
Главная задача Зеленского, убедить ЕС отдать ему замороженные активы РФ. Это убьет "финансовый имидж еврозоны", спровоцируя на годы вперёд отток капитала и инвестиций", – пишет "Легитимный".
В воскресенье, 14 января, в Давосе Зеленский также планирует "новое дипломатическое наступление" для обсуждения украинской "формулы мира" с планируемым участием приглашенных представителей сотни стран (сколько из них примут приглашение еще неизвестно).
Его формула предполагает возврат Киеву Крыма и всех новых российских территорий, выплату репараций со стороны РФ, а также "гарантии безопасности", которые Киеву должны дать другие страны мира, то есть взять на себя обязательства воевать за Украину в случае нового конфликта.
Предыдущие такие встречи были провальными, так как страны Глобального Юга сознают, что Зеленский – лишь инструмент, с помощью которого США и Великобритания хотят их "поставить в стойло".
- РИА Новости, 1920, 12.01.2024
12 января, 12:00
План "перемоги" для Украины от США. При чём здесь ТрампПровал украинского контрнаступления и кризис, связанный с предоставлением помощи Украине, поставил вопрос: а что собираются делать Вашингтон и Киев дальше?
Как утверждает Bloomberg, усилия союзников Украины, направленные на продвижение "формулы мира" Зеленского, терпят крах. Киеву и его партнерам по "Большой семерке" не удалось убедить представителей Глобального Юга поддержать эту формулу на "секретном" саммите, который состоялся 16 декабря в Эр-Рияде.
Предполагалось, что закрытый формат встречи позволит провести более свободное и откровенное обсуждение вопроса, но Китай, Бразилия и Объединенные Арабские Эмираты даже не откликнулись на приглашение. Страны Глобального Юга, вопреки давлению Киева и G7, призывают Украину решать вопросы с Москвой напрямую, а не через них.
Ранее подобные встречи проходили в Копенгагене и на Мальте, но они не привели пока к согласованию каких-либо конкретных действий
По сути, Зеленский сейчас является одним из немногих оставшихся инструментов экономической глобализации и давления на страны Юга. Западные политологи считают, что для Зеленского важно получить, как можно подписей стран Глобального Юга под своими прожектами, чтобы использовать их, как аргумент в торгах с Москвой.
Однако украинский политолог Виктор Небоженко призывает Офис Зеленского переключиться на какую-нибудь другую тему, так как его "формула мира" стала посмешищем в дипломатических кругах.
"Нельзя дальше представителям нашего МИДа и Офиса президента мотаться по миру с формулой мира Зеленского, над которой смеется половина дипломатов из разных уголков планеты", – говорит украинский политолог.
11 января, 16:46
"Есть вопросы": Зеленский резко высказался в адрес беженцев призывного возрастаМужчины призывного возраста должны быть на Украине или на фронте, заявил президент страны Владимир Зеленский в ходе встречи с журналистами в Таллине перед встречей с премьер-министром Эстонии Кайей Каллас
Однако повестку в данном случае диктует не Зеленский, а США и Великобритания.
В публичных заявлениях Зеленский снова будет хорохориться, обещая в 2024 году пить кофе в Ялте, ставить себе в заслугу поддержку "формулы мира" со стороны островов Палау.
Тем не менее, это он может заливать в уши западным журналистам, но американские чиновники и генералы Пентагона прекрасно знают реальное положение дел, понимая, что Зеленский оказался неэффективен в достижении их целей.
 
ЭксклюзивДавосВладимир ЗеленскийСШАПентагонРоссияВСУВеликобританияБортникДмитрий Корнейчук
 
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04:37Отчитаться перед Пентагоном и посмешить дипломатов "формулой мира". Зачем Зеленский едет в Давос
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