https://ukraina.ru/20240114/1052590855.html

Повесть о дружбе и недружбе: 26 лет российско-украинскому договору

Повесть о дружбе и недружбе: 26 лет российско-украинскому договору - 14.01.2024 Украина.ру

Повесть о дружбе и недружбе: 26 лет российско-украинскому договору

"Договор о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве между Российской Федерацией и Украиной" был подписан Борисом Ельциным и Леонидом Кучмой 31 мая 1997 года и ратифицирован Верховной Радой 14 января 1998 года, а Госдумой – 25 декабря. Спустя почти 20 лет, 6 декабря 2018 года, Рада денонсировала договор – якобы из-за нарушений его со стороны России

2024-01-14T08:00

2024-01-14T08:00

2024-01-14T08:00

история

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На самом деле уже в самих по себе датах ратификации содержится интрига – договор был подписан, почему Госдума столько ждала? Ответ – в позиции Владимира Жириновского, который последовательно выступал против ратификации, упирая на то, что договор не выгоден России.Собственно, с признания этого и начиналась – именно этому договору была посвящена фраза Ельцина "Проснулся утром – подумай, что ты сделал для Украины?" Хотя, казалось бы, президенту России точно надо было думать не об Украине (если бы это сказал не Ельцин, можно было бы понять фразу и положительно – земля-то наша, народ один, а украинское государство – явление временное). По воспоминаниям украинского журналиста Владимира Скачко, освещавшего пресс-конференцию после подписания договора, сильно пьяный тогдашний премьер-министр Павел Лазаренко прямо признал, что им с Кучмой удалось надуть Ельцина.Договор включал в себя 41 пункт, в которых определялись очень много интересных моментов, которые буквально сразу стали вызывать разногласия, причём Украина, которая обычно жалуется на поведение России, сама показывала свою неготовность буквально исполнять нормы договора. Повторим – односторонне ей выгодного!Статьи 2 и 3 гарантировали нерушимость границ (на это особенно акцентирует внимание украинская сторона, говоря о казусе Крыма) и неприменение силы (тот же Крым и крайне вежливые зелёные человечки).Вспомним Тузлинский конфликт 29 сентября – 23 октября 2003 года, когда начатые на суверенной территории России строительные работы вызвали истерику в Киеве, а украинские пограничники на сопредельной территории получили приказ применить оружие. Прямого вооружённого конфликта тогда удалось избежать, но осадочек остался. Даже несмотря на то, что обе стороны повели себя не лучшим образом – российской стороне стоило бы согласовать строительство, которое в теории должно были закончиться на линии госграницы или в непосредственной близости от неё.Статья 6 предполагала, что стороны "обязуются не заключать с третьими странами каких-либо договоров, направленных против другой Стороны. Ни одна из Сторон не допустит также, чтобы её территория была использована в ущерб безопасности другой Стороны".Тут надо отметить, что в 1998 году ситуация выглядела несколько иначе – российское руководство (чем признал Владимир Путин) несколько неадекватно оценивало намерения западных партнёров. Тогда, например, членство Украины в НАТО не рассматривалось как угроза безопасности России. Даже и в последующие годы Россия сама продолжала активно сотрудничать с НАТО, иногда даже опережая Украину по числу совместных мероприятий (что не удивительно – Россия обычно за себя сама платила, а Украина уже тогда клянчила).Переломным моментом стала Мюнхенская речь Владимира Путина 10 февраля 2007 году, в которой в полной мере была выражена озабоченность односторонними действиями Запада, не соответствующими российским интересам. Однако, Украина продолжала безальтернативно стремиться в НАТО. Бухарестский саммит НАТО, подтолкнувший Грузию к агрессии против Осетии, наглядно показал, что стремление в НАТО для постсоветских стран тождественно войне. Но украинское руководство если и сделало выводы, то какие-то непонятные…Намёки России на необходимость выполнять взятые на себя обязательства были поняты только в 2010 году, когда по настоянию Виктора Януковича был принят закон об основных направлениях внутренней и внешней политики, в котором членство в НАТО уже не упоминалось. Однако, в феврале 2014 года был отменён Янукович, а в декабре – и закон. Позже, уже после денонсации договора, Украина внесла в Конституцию изменения, предполагающие стремление к членству в НАТО. Это, кажется, единственная в своём роде конституционная норма, предполагающая отказ от части суверенитета и имеющая временный характер – ведь в случае вступления в НАТО она утратит смысл…Статья 11: стороны предотвращают и пресекают любые действия, "представляющие собой подстрекательство к насилию или насилие против отдельных лиц или групп граждан, основанное на национальной, расовой, этнической или религиозной нетерпимости".Много таких политических сил было запрещено на Украине? Между тем, партия "Свобода" (запрещённая в России), с такими замечательными персонажами как Ирина Фарион (её заявления вызывают возмущение на Украине даже сейчас), была избрана в Верховную Раду в 2012 году, а в 2014 году её представители вошли в состав правительства. Это точно не было нарушением договора?Статья 12: "содействовать созданию равных возможностей и условий для изучения русского языка в Украине и украинского языка в Российской Федерации".Украинская сторона долго хвасталась, что она выполняет это условие и возмущалась, что Россия не выполняет. Россия-то как раз выполняла, просто очень тяжело было найти этнических украинцев, которые хотели бы сохранить свою национальную самобытность, включая обучение детей украинскому языку (сейчас с этим проще: значительная часть населения Запорожской и Херсонской областей России – украиноязычные).Постепенно на Украине говорить об этом перестали. А когда в 2012 году наконец-то был принят закон об основах государственной языковой политики, те самые деятели, которые больше всего переживали из-за украинских школ в России, начали страшно возмущаться по поводу русских школ на Украине. Несмотря на то, что в нём всего-то конкретизировалось исполнение тех гарантий русскому языку, которые содержатся в Конституции Украины (кстати, они не отменены до сих пор и отменить их видимо можно только вместе с Конституцией – они содержатся в защищённых разделах, требующих референдума).Кстати говоря, закон-то был не вполне корректным. Принимался он в соответствии с ратифицированной Верховной Радой Европейской Хартией региональных языков и языков меньшинств. Но на Украине русский язык является языком большинства, и европейские эксперты в частных беседах признавали – если бы речь шла не о русском языке, то ЕС настаивал бы на выведении его из-под действия Хартии и закреплении в качестве государственного…Между тем, именно отмена языкового закона (даже при том, что и.о. президента Александр Турчинов его не подписал) стала спусковым крючком для начала "Русской весны", ухода Крыма и создания ДНР и ЛНР (а также несостоявшихся народных республик в Харькове и Одессе).***Вообще-то говоря договора о дружбе нужны именно для урегулирования возникших противоречий, а вовсе не для того, чтобы создавать мартирологи невыполненных условий (у Украины действительно много претензий к России разной степени обоснованности, но свой счёт они пусть ведут сами). Совсем наоборот – договор подписывался исходя из осознания огромного количества противоречий между сторонами, которые надо решать цивилизованно.Однако, увы, стороны двигались в своём политическом развитии в разные стороны, и украинская сторона осознанно увеличивала количество противоречий. Нестабильность украинской власти (которую почему-то принимают за "демократию") только ухудшала ситуацию и создавала у российской стороны иллюзию, что уж в рамках демократических процедур украинцы не будут вредить себе.Увы, демократия – это процедура, но вот только процедура – это не демократия. В СССР проводились выборы, а Гитлер отнюдь не был противником плебисцитов под международным контролем (сам его предлагал, когда решалась судьба Судет), но к демократии и выражению интересов народов стран это всё никакого отношения не имело. В случае с Украиной "воля украинского народа" определяется в Вашингтоне и Лондоне. Достаточно вспомнить судьбу Стамбульских соглашений, похороненных взмахом руки Бориса Джонсона.Сейчас же опыт заключения различных договоров и соглашений с Украиной подводит нас к мысли, что договариваться нужно не с Киевом, а с хозяевами киевского режима. А с ними точно придётся договариваться, если мы не хотим довести дело до глобального ядерного конфликта. С украинцами же лучше договариваться напрямую – в обход Вашингтона и даже Киева.

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2024

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