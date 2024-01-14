Повесть о дружбе и недружбе: 26 лет российско-украинскому договору - 14.01.2024 Украина.ру
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История
https://ukraina.ru/20240114/1052590855.html
Повесть о дружбе и недружбе: 26 лет российско-украинскому договору
Повесть о дружбе и недружбе: 26 лет российско-украинскому договору - 14.01.2024 Украина.ру
Повесть о дружбе и недружбе: 26 лет российско-украинскому договору
"Договор о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве между Российской Федерацией и Украиной" был подписан Борисом Ельциным и Леонидом Кучмой 31 мая 1997 года и ратифицирован Верховной Радой 14 января 1998 года, а Госдумой – 25 декабря. Спустя почти 20 лет, 6 декабря 2018 года, Рада денонсировала договор – якобы из-за нарушений его со стороны России
2024-01-14T08:00
2024-01-14T08:00
история
история
россия
украина
большой договор
внешняя политика
дипломатия
леонид кучма
борис ельцин
история украины
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На самом деле уже в самих по себе датах ратификации содержится интрига – договор был подписан, почему Госдума столько ждала? Ответ – в позиции Владимира Жириновского, который последовательно выступал против ратификации, упирая на то, что договор не выгоден России.Собственно, с признания этого и начиналась – именно этому договору была посвящена фраза Ельцина "Проснулся утром – подумай, что ты сделал для Украины?" Хотя, казалось бы, президенту России точно надо было думать не об Украине (если бы это сказал не Ельцин, можно было бы понять фразу и положительно – земля-то наша, народ один, а украинское государство – явление временное). По воспоминаниям украинского журналиста Владимира Скачко, освещавшего пресс-конференцию после подписания договора, сильно пьяный тогдашний премьер-министр Павел Лазаренко прямо признал, что им с Кучмой удалось надуть Ельцина.Договор включал в себя 41 пункт, в которых определялись очень много интересных моментов, которые буквально сразу стали вызывать разногласия, причём Украина, которая обычно жалуется на поведение России, сама показывала свою неготовность буквально исполнять нормы договора. Повторим – односторонне ей выгодного!Статьи 2 и 3 гарантировали нерушимость границ (на это особенно акцентирует внимание украинская сторона, говоря о казусе Крыма) и неприменение силы (тот же Крым и крайне вежливые зелёные человечки).Вспомним Тузлинский конфликт 29 сентября – 23 октября 2003 года, когда начатые на суверенной территории России строительные работы вызвали истерику в Киеве, а украинские пограничники на сопредельной территории получили приказ применить оружие. Прямого вооружённого конфликта тогда удалось избежать, но осадочек остался. Даже несмотря на то, что обе стороны повели себя не лучшим образом – российской стороне стоило бы согласовать строительство, которое в теории должно были закончиться на линии госграницы или в непосредственной близости от неё.Статья 6 предполагала, что стороны "обязуются не заключать с третьими странами каких-либо договоров, направленных против другой Стороны. Ни одна из Сторон не допустит также, чтобы её территория была использована в ущерб безопасности другой Стороны".Тут надо отметить, что в 1998 году ситуация выглядела несколько иначе – российское руководство (чем признал Владимир Путин) несколько неадекватно оценивало намерения западных партнёров. Тогда, например, членство Украины в НАТО не рассматривалось как угроза безопасности России. Даже и в последующие годы Россия сама продолжала активно сотрудничать с НАТО, иногда даже опережая Украину по числу совместных мероприятий (что не удивительно – Россия обычно за себя сама платила, а Украина уже тогда клянчила).Переломным моментом стала Мюнхенская речь Владимира Путина 10 февраля 2007 году, в которой в полной мере была выражена озабоченность односторонними действиями Запада, не соответствующими российским интересам. Однако, Украина продолжала безальтернативно стремиться в НАТО. Бухарестский саммит НАТО, подтолкнувший Грузию к агрессии против Осетии, наглядно показал, что стремление в НАТО для постсоветских стран тождественно войне. Но украинское руководство если и сделало выводы, то какие-то непонятные…Намёки России на необходимость выполнять взятые на себя обязательства были поняты только в 2010 году, когда по настоянию Виктора Януковича был принят закон об основных направлениях внутренней и внешней политики, в котором членство в НАТО уже не упоминалось. Однако, в феврале 2014 года был отменён Янукович, а в декабре – и закон. Позже, уже после денонсации договора, Украина внесла в Конституцию изменения, предполагающие стремление к членству в НАТО. Это, кажется, единственная в своём роде конституционная норма, предполагающая отказ от части суверенитета и имеющая временный характер – ведь в случае вступления в НАТО она утратит смысл…Статья 11: стороны предотвращают и пресекают любые действия, "представляющие собой подстрекательство к насилию или насилие против отдельных лиц или групп граждан, основанное на национальной, расовой, этнической или религиозной нетерпимости".Много таких политических сил было запрещено на Украине? Между тем, партия "Свобода" (запрещённая в России), с такими замечательными персонажами как Ирина Фарион (её заявления вызывают возмущение на Украине даже сейчас), была избрана в Верховную Раду в 2012 году, а в 2014 году её представители вошли в состав правительства. Это точно не было нарушением договора?Статья 12: "содействовать созданию равных возможностей и условий для изучения русского языка в Украине и украинского языка в Российской Федерации".Украинская сторона долго хвасталась, что она выполняет это условие и возмущалась, что Россия не выполняет. Россия-то как раз выполняла, просто очень тяжело было найти этнических украинцев, которые хотели бы сохранить свою национальную самобытность, включая обучение детей украинскому языку (сейчас с этим проще: значительная часть населения Запорожской и Херсонской областей России – украиноязычные).Постепенно на Украине говорить об этом перестали. А когда в 2012 году наконец-то был принят закон об основах государственной языковой политики, те самые деятели, которые больше всего переживали из-за украинских школ в России, начали страшно возмущаться по поводу русских школ на Украине. Несмотря на то, что в нём всего-то конкретизировалось исполнение тех гарантий русскому языку, которые содержатся в Конституции Украины (кстати, они не отменены до сих пор и отменить их видимо можно только вместе с Конституцией – они содержатся в защищённых разделах, требующих референдума).Кстати говоря, закон-то был не вполне корректным. Принимался он в соответствии с ратифицированной Верховной Радой Европейской Хартией региональных языков и языков меньшинств. Но на Украине русский язык является языком большинства, и европейские эксперты в частных беседах признавали – если бы речь шла не о русском языке, то ЕС настаивал бы на выведении его из-под действия Хартии и закреплении в качестве государственного…Между тем, именно отмена языкового закона (даже при том, что и.о. президента Александр Турчинов его не подписал) стала спусковым крючком для начала "Русской весны", ухода Крыма и создания ДНР и ЛНР (а также несостоявшихся народных республик в Харькове и Одессе).***Вообще-то говоря договора о дружбе нужны именно для урегулирования возникших противоречий, а вовсе не для того, чтобы создавать мартирологи невыполненных условий (у Украины действительно много претензий к России разной степени обоснованности, но свой счёт они пусть ведут сами). Совсем наоборот – договор подписывался исходя из осознания огромного количества противоречий между сторонами, которые надо решать цивилизованно.Однако, увы, стороны двигались в своём политическом развитии в разные стороны, и украинская сторона осознанно увеличивала количество противоречий. Нестабильность украинской власти (которую почему-то принимают за "демократию") только ухудшала ситуацию и создавала у российской стороны иллюзию, что уж в рамках демократических процедур украинцы не будут вредить себе.Увы, демократия – это процедура, но вот только процедура – это не демократия. В СССР проводились выборы, а Гитлер отнюдь не был противником плебисцитов под международным контролем (сам его предлагал, когда решалась судьба Судет), но к демократии и выражению интересов народов стран это всё никакого отношения не имело. В случае с Украиной "воля украинского народа" определяется в Вашингтоне и Лондоне. Достаточно вспомнить судьбу Стамбульских соглашений, похороненных взмахом руки Бориса Джонсона.Сейчас же опыт заключения различных договоров и соглашений с Украиной подводит нас к мысли, что договариваться нужно не с Киевом, а с хозяевами киевского режима. А с ними точно придётся договариваться, если мы не хотим довести дело до глобального ядерного конфликта. С украинцами же лучше договариваться напрямую – в обход Вашингтона и даже Киева.
https://ukraina.ru/20220531/1034061938.html
https://ukraina.ru/20231023/1050394949.html
https://ukraina.ru/20190114/1022331295.html
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Василий Стоякин
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Василий Стоякин
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история, россия, украина, большой договор, внешняя политика, дипломатия, леонид кучма, борис ельцин, история украины
История, История, Россия, Украина, Большой договор, внешняя политика, дипломатия, Леонид Кучма, Борис Ельцин, история Украины

Повесть о дружбе и недружбе: 26 лет российско-украинскому договору

08:00 14.01.2024
 
© РИА Новости . Владимир Родионов / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 14.01.2024
© РИА Новости . Владимир Родионов
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Василий Стоякин авторы
Василий Стоякин
автор издания Украина.ру
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"Договор о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве между Российской Федерацией и Украиной" был подписан Борисом Ельциным и Леонидом Кучмой 31 мая 1997 года и ратифицирован Верховной Радой 14 января 1998 года, а Госдумой – 25 декабря. Спустя почти 20 лет, 6 декабря 2018 года, Рада денонсировала договор – якобы из-за нарушений его со стороны России
На самом деле уже в самих по себе датах ратификации содержится интрига – договор был подписан, почему Госдума столько ждала? Ответ – в позиции Владимира Жириновского, который последовательно выступал против ратификации, упирая на то, что договор не выгоден России.
Собственно, с признания этого и начиналась – именно этому договору была посвящена фраза Ельцина "Проснулся утром – подумай, что ты сделал для Украины?" Хотя, казалось бы, президенту России точно надо было думать не об Украине (если бы это сказал не Ельцин, можно было бы понять фразу и положительно – земля-то наша, народ один, а украинское государство – явление временное). По воспоминаниям украинского журналиста Владимира Скачко, освещавшего пресс-конференцию после подписания договора, сильно пьяный тогдашний премьер-министр Павел Лазаренко прямо признал, что им с Кучмой удалось надуть Ельцина.
Договор включал в себя 41 пункт, в которых определялись очень много интересных моментов, которые буквально сразу стали вызывать разногласия, причём Украина, которая обычно жалуется на поведение России, сама показывала свою неготовность буквально исполнять нормы договора. Повторим – односторонне ей выгодного!
Статьи 2 и 3 гарантировали нерушимость границ (на это особенно акцентирует внимание украинская сторона, говоря о казусе Крыма) и неприменение силы (тот же Крым и крайне вежливые зелёные человечки).
Вспомним Тузлинский конфликт 29 сентября – 23 октября 2003 года, когда начатые на суверенной территории России строительные работы вызвали истерику в Киеве, а украинские пограничники на сопредельной территории получили приказ применить оружие. Прямого вооружённого конфликта тогда удалось избежать, но осадочек остался. Даже несмотря на то, что обе стороны повели себя не лучшим образом – российской стороне стоило бы согласовать строительство, которое в теории должно были закончиться на линии госграницы или в непосредственной близости от неё.
- РИА Новости, 1920, 31.05.2022
31 мая 2022, 09:24
Без утренней пользы для Украины. Четверть века назад Киев подписал «Большой договор» с МосквойСегодня, 31 мая 2022 года исполняется 25 лет вопросу, который задал всем и прежде всего себе первый президент России Борис Ельцин, а ответил на него второй - Владимир Путин. Четверть века назад, 31 мая 1997 года в Киеве Ельцин изрек: «Утром проснулся, стал думать: что ты сделал для Украины?»
Статья 6 предполагала, что стороны "обязуются не заключать с третьими странами каких-либо договоров, направленных против другой Стороны. Ни одна из Сторон не допустит также, чтобы её территория была использована в ущерб безопасности другой Стороны".
Тут надо отметить, что в 1998 году ситуация выглядела несколько иначе – российское руководство (чем признал Владимир Путин) несколько неадекватно оценивало намерения западных партнёров. Тогда, например, членство Украины в НАТО не рассматривалось как угроза безопасности России. Даже и в последующие годы Россия сама продолжала активно сотрудничать с НАТО, иногда даже опережая Украину по числу совместных мероприятий (что не удивительно – Россия обычно за себя сама платила, а Украина уже тогда клянчила).
Переломным моментом стала Мюнхенская речь Владимира Путина 10 февраля 2007 году, в которой в полной мере была выражена озабоченность односторонними действиями Запада, не соответствующими российским интересам. Однако, Украина продолжала безальтернативно стремиться в НАТО. Бухарестский саммит НАТО, подтолкнувший Грузию к агрессии против Осетии, наглядно показал, что стремление в НАТО для постсоветских стран тождественно войне. Но украинское руководство если и сделало выводы, то какие-то непонятные…
Намёки России на необходимость выполнять взятые на себя обязательства были поняты только в 2010 году, когда по настоянию Виктора Януковича был принят закон об основных направлениях внутренней и внешней политики, в котором членство в НАТО уже не упоминалось. Однако, в феврале 2014 года был отменён Янукович, а в декабре – и закон. Позже, уже после денонсации договора, Украина внесла в Конституцию изменения, предполагающие стремление к членству в НАТО. Это, кажется, единственная в своём роде конституционная норма, предполагающая отказ от части суверенитета и имеющая временный характер – ведь в случае вступления в НАТО она утратит смысл…
остров тузла керченский пролив
23 октября 2023, 08:00История
Тузла: 20 лет первому российско-украинскому конфликтуСтрого говоря конфликт вокруг Тузлы – не первый конфликт между Украиной и Россией. До этого были "тёрки" вокруг неопределённого статуса Севастополя. В связи с разделом Черноморского флота доходило до прямого противостояния между российскими и украинскими военными. Тем не менее, этот конфликт в какой-то мере был этапным событием
Статья 11: стороны предотвращают и пресекают любые действия, "представляющие собой подстрекательство к насилию или насилие против отдельных лиц или групп граждан, основанное на национальной, расовой, этнической или религиозной нетерпимости".
Много таких политических сил было запрещено на Украине? Между тем, партия "Свобода" (запрещённая в России), с такими замечательными персонажами как Ирина Фарион (её заявления вызывают возмущение на Украине даже сейчас), была избрана в Верховную Раду в 2012 году, а в 2014 году её представители вошли в состав правительства. Это точно не было нарушением договора?
Статья 12: "содействовать созданию равных возможностей и условий для изучения русского языка в Украине и украинского языка в Российской Федерации".
Украинская сторона долго хвасталась, что она выполняет это условие и возмущалась, что Россия не выполняет. Россия-то как раз выполняла, просто очень тяжело было найти этнических украинцев, которые хотели бы сохранить свою национальную самобытность, включая обучение детей украинскому языку (сейчас с этим проще: значительная часть населения Запорожской и Херсонской областей России – украиноязычные).
Памятник дружбе Украины и России в одном из парков Керчи - РИА Новости, 1920, 14.01.2019
14 января 2019, 19:43
Кому был выгоден Большой договор между Украиной и РоссиейДвадцать один год назад - 14 января 1998 года – украинский парламент ратифицировал Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией, который по инициативе Петра Порошенко прекратит свое действие 1 апреля 2019 года
Постепенно на Украине говорить об этом перестали. А когда в 2012 году наконец-то был принят закон об основах государственной языковой политики, те самые деятели, которые больше всего переживали из-за украинских школ в России, начали страшно возмущаться по поводу русских школ на Украине. Несмотря на то, что в нём всего-то конкретизировалось исполнение тех гарантий русскому языку, которые содержатся в Конституции Украины (кстати, они не отменены до сих пор и отменить их видимо можно только вместе с Конституцией – они содержатся в защищённых разделах, требующих референдума).
Кстати говоря, закон-то был не вполне корректным. Принимался он в соответствии с ратифицированной Верховной Радой Европейской Хартией региональных языков и языков меньшинств. Но на Украине русский язык является языком большинства, и европейские эксперты в частных беседах признавали – если бы речь шла не о русском языке, то ЕС настаивал бы на выведении его из-под действия Хартии и закреплении в качестве государственного…
Между тем, именно отмена языкового закона (даже при том, что и.о. президента Александр Турчинов его не подписал) стала спусковым крючком для начала "Русской весны", ухода Крыма и создания ДНР и ЛНР (а также несостоявшихся народных республик в Харькове и Одессе).
***
Вообще-то говоря договора о дружбе нужны именно для урегулирования возникших противоречий, а вовсе не для того, чтобы создавать мартирологи невыполненных условий (у Украины действительно много претензий к России разной степени обоснованности, но свой счёт они пусть ведут сами). Совсем наоборот – договор подписывался исходя из осознания огромного количества противоречий между сторонами, которые надо решать цивилизованно.
Порошенко
29 августа 2018, 11:36
Дружбе конец. Чем грозит разрыв Большого договора между РФ и УкраинойПрезидент Украины Петр Порошенко в ближайшее время намерен начать процесс разрыва Договора о дружбе и сотрудничестве с Россией, заключённого в 1997 году. Об этом украинский лидер заявил во вторник, 28 августа, на встрече с руководителями зарубежных дипломатических учреждений Украины
Однако, увы, стороны двигались в своём политическом развитии в разные стороны, и украинская сторона осознанно увеличивала количество противоречий. Нестабильность украинской власти (которую почему-то принимают за "демократию") только ухудшала ситуацию и создавала у российской стороны иллюзию, что уж в рамках демократических процедур украинцы не будут вредить себе.
Увы, демократия – это процедура, но вот только процедура – это не демократия. В СССР проводились выборы, а Гитлер отнюдь не был противником плебисцитов под международным контролем (сам его предлагал, когда решалась судьба Судет), но к демократии и выражению интересов народов стран это всё никакого отношения не имело. В случае с Украиной "воля украинского народа" определяется в Вашингтоне и Лондоне. Достаточно вспомнить судьбу Стамбульских соглашений, похороненных взмахом руки Бориса Джонсона.
Сейчас же опыт заключения различных договоров и соглашений с Украиной подводит нас к мысли, что договариваться нужно не с Киевом, а с хозяевами киевского режима. А с ними точно придётся договариваться, если мы не хотим довести дело до глобального ядерного конфликта. С украинцами же лучше договариваться напрямую – в обход Вашингтона и даже Киева.
 
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