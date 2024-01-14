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"Вокруг Булгакова": Александр Долгоруков — генерал, который не смог защитить булгаковский Киев

"Вокруг Булгакова": Александр Долгоруков — генерал, который не смог защитить булгаковский Киев - 14.01.2024 Украина.ру

"Вокруг Булгакова": Александр Долгоруков — генерал, который не смог защитить булгаковский Киев

17 января 1948 года ушел из жизни князь Александр Долгоруков — последний главнокомандующий гетманскими войсками, не сумевший защитить Киев от нашествия армии Петлюры. Он стал прототипом генерала Белорукова в булгаковской "Белой гвардии"

2024-01-14T05:02

2024-01-14T05:02

2024-01-14T05:02

история

1918 г

история украины

михаил булгаков

"белая гвардия"

гетман

гражданская война

"вокруг булгакова"

литература

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Долгоруков родился в Петербурге 8 января 1872 года. Он был представителем знаменитого княжеского рода, так что ему по статусу положено было учиться в элитном Пажеском корпусе.Там состоялось историческое знакомство с Павлом Скоропадским — будущим украинским гетманом, который был его сокурсником. После окончания учёбы они вместе были выпущены в элитный Кавалергардский полк, а с началом русско-японской войны оба отпросились в забайкальское казачье войско ради участия в боевых действиях.Оба в дальнейшем принимали участие в Первой мировой войне. Долгоруков командовал Кавалергардским полком, затем Донской дивизией и наконец кавалерийским корпусом. Он заслужил репутацию отчаянно храброго офицера, получил несколько орденов и звание генерал-лейтенанта.После Корниловского выступления против Временного правительства Долгоруков был арестован революционными матросами и некоторое время провёл в Петропавловской крепости. После освобождения он решил перебраться в Киев, где обстановка была поспокойнее, чем в Петрограде.В Киеве князь примкнул к одной из местных монархических организаций, сблизившись с другим её участником — бывший депутатом Госдумы от Киевской губернии и местным предводителем дворянства Фёдором Безаком.Летом 1918 года Долгоруков стал участником в высшей степени загадочной истории, связанной с императорской семьёй. В начале июля с ними установил контакт адъютант командующего немецкими силами на Украине граф Вернер фон Альвенслебен. Долгоруков так описывал эту странную встречу:"Альвенслебен сообщил нам, что император Вильгельм желает во что бы ни стало спасти Государя Императора Николая II и принимает к этому меры; что в целях спасения Государя Он куда-то перевозится, но что в настоящий момент немцы потеряли Его след. Альвенслебен предложил нам с Безаком прийти на помощь этому делу спасения Государя в следующей форме. Необходимо было, как он говорил, послать три пары офицеров для обнаружения места пребывания Государя, причём одна пара должна была отправиться в Москву, другая — в Котельнич, третья — в Екатеринбург. Офицеры должны были получить в немецкой комендатуре немецкие паспорта, а мы с Безаком должны были дать им 30 000 рублей".Котельнич, — это городок на Волге, недалеко от Вятки (с 1934 года – г. Киров). Именно там, по данным Альвенслебена вероятнее всего должен был находиться низложенный император и его семья.Что касается названной суммы то, высокопоставленный немецкий офицер подчеркивал, "что деньги на такое дело должны быть исключительно русские, он указал сумму, которая, по его мнению, была необходима: 2 000 000 рублей".Объяснения Альвенслебена смутили Долгорукова:"для чего нужно было посылать на розыски Государя русских офицеров во враждебную совдепию, когда немцы имели там свою громадную агентуру, свое официальное представительство в лице графа Мирбаха и свободно могли во всякую минуту иметь самые точные сведения о местопребывании Государя?"Однако тот уверял, что в этом деле русские должны полностью довериться немцам, поскольку император Вильгельм всеми силами стремиться спасти Николая II. Но странности этим не ограничились:"Во время этого разговора Альвенслебен предупредил нас, что между 16 и 20 июля (по новому стилю) распространится слух или известие об убийстве Государя; что слух этот или известие не должен будет нас беспокоить: как и слух об убийстве Государя, имевший место в июне, он будет ложный, но что он необходим в каких-то целях именно Его спасения. Я хорошо помню, что при нашем разговоре с ним, имевшем место, как я уже говорил, 5 или 6 июля по новому стилю, граф Альвенслебен указывал как предел, когда должно будет распространиться известие об убийстве Государя, 16-20 июля. В то же время он просил нас держать разговор с ним в секрете, делая наружно вид, что мы верим известию о смерти Государя".Несмотря на все странности Долгоруков и Безак решили использовать этот шанс для спасения царя и нашли запрошенную немцем сумму.Далее Долгоруков описывает, как в Киеве начал работать монархический съезд ("он открылся или 11 или 15 июля") и в это время пришли известия о гибели Николая II: "вероятно, 18 или 19 июля, — я прекрасно помню, что именно в пределах времени, указанного Альвенслебеном, т.е. между 16 и 20 июля, — я прочел в местных газетах известие, что Государь расстрелян в Екатеринбурге, а Семья куда-то вывезена. Как я помню, в этом сообщении инициатива убийства приписывалась местному уральскому совдепу.Признаться, я был поражен осведомленностью Альвенслебена и, конечно, совершенно не поверил газетному сообщению".В чём была истинная подоплека этой истории, откуда немец был настолько информирован и даже знал дату казни, зачем требовал денег от киевских активистов?На эти вопросы трудно дать однозначный ответ. Альвенслебен позднее вернулся в Германию, где встал в оппозицию к Гитлеру и даже некоторое время провел в тюрьме в эпоху Третьего рейха.А Долгоруков в итоге пошел на службу к старому приятелю Скоропадскому, став его последней надеждой. Долгое время власть гетмана обеспечивалась немецкими штыками. Но после поражения Германии и случившейся там революции, а также начавшегося наступления Директории на Киев, Скоропадскому пришлось искать альтернативные варианты.В итоге гетман решил переориентироваться на Антанту и опереться на русское население, провозгласив федерацию Украины и России. Возглавить гетманские силы должен был "первая шашка империи" генерал от кавалерии граф Фёдор Келлер, а его заместителем стал Долгоруков.Келлер ни в малейшей степени не сочувствовал идее независимости Украины и принял пост с политическим расчётом. В это время на окраинах империи создавались антибольшевистские формирования. Граф рассчитывал объединить их под своим началом и начать поход против большевиков. Вполне логично, что отправной точкой похода должен был стать Киев — один из крупнейших городов империи.Однако Келлер продержался во главе армии всего несколько дней. Скоропадский стал побаиваться решительности графа, который в своих декларациях вообще и не вспоминал ни о какой Украине. Гетман начал подозревать его в том, что тот ненароком сместит его и возьмёт власть в свои руки.В итоге Келлер подал в отставку и должен был уехать в Псков, где формировался монархический Северный корпус. Новым главнокомандующим был назначен Долгоруков. С ним, однако, тоже возникли недоразумения.Хотя Киев и был наводнен офицерами, ситуация напоминала басню про лебедя, рака и щуку.Во-первых, все они были разной ориентации. Одни ориентировались на Южную армию, в которую вербовали монархистов из украинских городов. Другие хотели примкнуть к Добровольческой армии, которая уже почти год сражалась на Дону и Кубани. Одни были монархистами, другие республиканцами. Одни ориентировались на немцев, другие на Антанту.Во-вторых, они никак не могли определиться с основным врагом. Одни хотели воевать только с большевиками, считая Петлюру каким-то крестьянским недоразумением. Другие, наоборот, сначала хотели избавиться от Петлюры, а потом идти на Москву.Долгоруков вообще не особо верил, что Киев удастся удержать и рассчитывал только на поддержку со стороны французов, которые обещали прислать подмогу из Одессы.Ситуацию предельно осложнила ещё и размолвка с белыми.В конце ноября Долгоруков отправил под домашний арест представителя Добровольческой армии в Киеве генерал-лейтенанта Петра Ломновского, обвинив генерала в том, что добровольцы собираются свергнуть гетмана в интересах Деникина.После переговоров арест был отменён, и князь даже принес извинения генералу. Но это наложило осадок и произвело деморализующий эффект на местное офицерство, в основном симпатизировавшее Добровольческой армии.После того, как немцы отказались вмешиваться и открыли петлюровцам путь на Киев, Скоропадский отрёкся и предпочёл уехать вместе с ними. Долгоруков тоже всё понял и решил не сопротивляться, а просто бежать. Этот поступок потряс всех знавших его, поскольку за две предыдущих войны князь заслужил репутацию отчаянного храбреца.По одной версии Долгоруков уехал в Одессу, по другой в Германию вместе с немцами. Впрочем, в отличие от гетмана он ещё вернулся.Осенью 1919 года он добрался до расположения Северо-западной армии Юденича, в которой возглавил одну из дивизий. В конечном счёте их наступление на Петроград было остановлено. Долгоруков эмигрировал во Францию, а затем работал в Африке. Последние годы жизни он провел в Марокко, где возглавлял местный отдел РОВС.17 января 1948 года князь Долгоруков умер в столице Марокко в возрасте 76 лет.P.S.: Напомним, что по тексту романа Леонид Шервинский – личный адъютант командующего князя Белорукова, а его прототип, подпоручик Юрий Гладыревский, служил в штабе Александра Долгорукова. Таким образом, они оба могли быть источником слухов о том, что Николай II жив, и информации о том, что Скоропадский и Долгоруков бежали.

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история, 1918 г, история украины, михаил булгаков, "белая гвардия", гетман, гражданская война, литература