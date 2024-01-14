"Вокруг Булгакова": Александр Долгоруков — генерал, который не смог защитить булгаковский Киев - 14.01.2024 Украина.ру
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"Вокруг Булгакова"
https://ukraina.ru/20240114/1033081242.html
"Вокруг Булгакова": Александр Долгоруков — генерал, который не смог защитить булгаковский Киев
"Вокруг Булгакова": Александр Долгоруков — генерал, который не смог защитить булгаковский Киев - 14.01.2024 Украина.ру
"Вокруг Булгакова": Александр Долгоруков — генерал, который не смог защитить булгаковский Киев
17 января 1948 года ушел из жизни князь Александр Долгоруков — последний главнокомандующий гетманскими войсками, не сумевший защитить Киев от нашествия армии Петлюры. Он стал прототипом генерала Белорукова в булгаковской "Белой гвардии"
2024-01-14T05:02
2024-01-14T05:02
история
1918 г
история украины
михаил булгаков
"белая гвардия"
гетман
гражданская война
"вокруг булгакова"
литература
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Долгоруков родился в Петербурге 8 января 1872 года. Он был представителем знаменитого княжеского рода, так что ему по статусу положено было учиться в элитном Пажеском корпусе.Там состоялось историческое знакомство с Павлом Скоропадским — будущим украинским гетманом, который был его сокурсником. После окончания учёбы они вместе были выпущены в элитный Кавалергардский полк, а с началом русско-японской войны оба отпросились в забайкальское казачье войско ради участия в боевых действиях.Оба в дальнейшем принимали участие в Первой мировой войне. Долгоруков командовал Кавалергардским полком, затем Донской дивизией и наконец кавалерийским корпусом. Он заслужил репутацию отчаянно храброго офицера, получил несколько орденов и звание генерал-лейтенанта.После Корниловского выступления против Временного правительства Долгоруков был арестован революционными матросами и некоторое время провёл в Петропавловской крепости. После освобождения он решил перебраться в Киев, где обстановка была поспокойнее, чем в Петрограде.В Киеве князь примкнул к одной из местных монархических организаций, сблизившись с другим её участником — бывший депутатом Госдумы от Киевской губернии и местным предводителем дворянства Фёдором Безаком.Летом 1918 года Долгоруков стал участником в высшей степени загадочной истории, связанной с императорской семьёй. В начале июля с ними установил контакт адъютант командующего немецкими силами на Украине граф Вернер фон Альвенслебен. Долгоруков так описывал эту странную встречу:"Альвенслебен сообщил нам, что император Вильгельм желает во что бы ни стало спасти Государя Императора Николая II и принимает к этому меры; что в целях спасения Государя Он куда-то перевозится, но что в настоящий момент немцы потеряли Его след. Альвенслебен предложил нам с Безаком прийти на помощь этому делу спасения Государя в следующей форме. Необходимо было, как он говорил, послать три пары офицеров для обнаружения места пребывания Государя, причём одна пара должна была отправиться в Москву, другая — в Котельнич, третья — в Екатеринбург. Офицеры должны были получить в немецкой комендатуре немецкие паспорта, а мы с Безаком должны были дать им 30 000 рублей".Котельнич, — это городок на Волге, недалеко от Вятки (с 1934 года – г. Киров). Именно там, по данным Альвенслебена вероятнее всего должен был находиться низложенный император и его семья.Что касается названной суммы то, высокопоставленный немецкий офицер подчеркивал, "что деньги на такое дело должны быть исключительно русские, он указал сумму, которая, по его мнению, была необходима: 2 000 000 рублей".Объяснения Альвенслебена смутили Долгорукова:"для чего нужно было посылать на розыски Государя русских офицеров во враждебную совдепию, когда немцы имели там свою громадную агентуру, свое официальное представительство в лице графа Мирбаха и свободно могли во всякую минуту иметь самые точные сведения о местопребывании Государя?"Однако тот уверял, что в этом деле русские должны полностью довериться немцам, поскольку император Вильгельм всеми силами стремиться спасти Николая II. Но странности этим не ограничились:"Во время этого разговора Альвенслебен предупредил нас, что между 16 и 20 июля (по новому стилю) распространится слух или известие об убийстве Государя; что слух этот или известие не должен будет нас беспокоить: как и слух об убийстве Государя, имевший место в июне, он будет ложный, но что он необходим в каких-то целях именно Его спасения. Я хорошо помню, что при нашем разговоре с ним, имевшем место, как я уже говорил, 5 или 6 июля по новому стилю, граф Альвенслебен указывал как предел, когда должно будет распространиться известие об убийстве Государя, 16-20 июля. В то же время он просил нас держать разговор с ним в секрете, делая наружно вид, что мы верим известию о смерти Государя".Несмотря на все странности Долгоруков и Безак решили использовать этот шанс для спасения царя и нашли запрошенную немцем сумму.Далее Долгоруков описывает, как в Киеве начал работать монархический съезд ("он открылся или 11 или 15 июля") и в это время пришли известия о гибели Николая II: "вероятно, 18 или 19 июля, — я прекрасно помню, что именно в пределах времени, указанного Альвенслебеном, т.е. между 16 и 20 июля, — я прочел в местных газетах известие, что Государь расстрелян в Екатеринбурге, а Семья куда-то вывезена. Как я помню, в этом сообщении инициатива убийства приписывалась местному уральскому совдепу.Признаться, я был поражен осведомленностью Альвенслебена и, конечно, совершенно не поверил газетному сообщению".В чём была истинная подоплека этой истории, откуда немец был настолько информирован и даже знал дату казни, зачем требовал денег от киевских активистов?На эти вопросы трудно дать однозначный ответ. Альвенслебен позднее вернулся в Германию, где встал в оппозицию к Гитлеру и даже некоторое время провел в тюрьме в эпоху Третьего рейха.А Долгоруков в итоге пошел на службу к старому приятелю Скоропадскому, став его последней надеждой. Долгое время власть гетмана обеспечивалась немецкими штыками. Но после поражения Германии и случившейся там революции, а также начавшегося наступления Директории на Киев, Скоропадскому пришлось искать альтернативные варианты.В итоге гетман решил переориентироваться на Антанту и опереться на русское население, провозгласив федерацию Украины и России. Возглавить гетманские силы должен был "первая шашка империи" генерал от кавалерии граф Фёдор Келлер, а его заместителем стал Долгоруков.Келлер ни в малейшей степени не сочувствовал идее независимости Украины и принял пост с политическим расчётом. В это время на окраинах империи создавались антибольшевистские формирования. Граф рассчитывал объединить их под своим началом и начать поход против большевиков. Вполне логично, что отправной точкой похода должен был стать Киев — один из крупнейших городов империи.Однако Келлер продержался во главе армии всего несколько дней. Скоропадский стал побаиваться решительности графа, который в своих декларациях вообще и не вспоминал ни о какой Украине. Гетман начал подозревать его в том, что тот ненароком сместит его и возьмёт власть в свои руки.В итоге Келлер подал в отставку и должен был уехать в Псков, где формировался монархический Северный корпус. Новым главнокомандующим был назначен Долгоруков. С ним, однако, тоже возникли недоразумения.Хотя Киев и был наводнен офицерами, ситуация напоминала басню про лебедя, рака и щуку.Во-первых, все они были разной ориентации. Одни ориентировались на Южную армию, в которую вербовали монархистов из украинских городов. Другие хотели примкнуть к Добровольческой армии, которая уже почти год сражалась на Дону и Кубани. Одни были монархистами, другие республиканцами. Одни ориентировались на немцев, другие на Антанту.Во-вторых, они никак не могли определиться с основным врагом. Одни хотели воевать только с большевиками, считая Петлюру каким-то крестьянским недоразумением. Другие, наоборот, сначала хотели избавиться от Петлюры, а потом идти на Москву.Долгоруков вообще не особо верил, что Киев удастся удержать и рассчитывал только на поддержку со стороны французов, которые обещали прислать подмогу из Одессы.Ситуацию предельно осложнила ещё и размолвка с белыми.В конце ноября Долгоруков отправил под домашний арест представителя Добровольческой армии в Киеве генерал-лейтенанта Петра Ломновского, обвинив генерала в том, что добровольцы собираются свергнуть гетмана в интересах Деникина.После переговоров арест был отменён, и князь даже принес извинения генералу. Но это наложило осадок и произвело деморализующий эффект на местное офицерство, в основном симпатизировавшее Добровольческой армии.После того, как немцы отказались вмешиваться и открыли петлюровцам путь на Киев, Скоропадский отрёкся и предпочёл уехать вместе с ними. Долгоруков тоже всё понял и решил не сопротивляться, а просто бежать. Этот поступок потряс всех знавших его, поскольку за две предыдущих войны князь заслужил репутацию отчаянного храбреца.По одной версии Долгоруков уехал в Одессу, по другой в Германию вместе с немцами. Впрочем, в отличие от гетмана он ещё вернулся.Осенью 1919 года он добрался до расположения Северо-западной армии Юденича, в которой возглавил одну из дивизий. В конечном счёте их наступление на Петроград было остановлено. Долгоруков эмигрировал во Францию, а затем работал в Африке. Последние годы жизни он провел в Марокко, где возглавлял местный отдел РОВС.17 января 1948 года князь Долгоруков умер в столице Марокко в возрасте 76 лет.P.S.: Напомним, что по тексту романа Леонид Шервинский – личный адъютант командующего князя Белорукова, а его прототип, подпоручик Юрий Гладыревский, служил в штабе Александра Долгорукова. Таким образом, они оба могли быть источником слухов о том, что Николай II жив, и информации о том, что Скоропадский и Долгоруков бежали.
https://ukraina.ru/20211017/1032429762.html
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история, 1918 г, история украины, михаил булгаков, "белая гвардия", гетман, гражданская война, литература
История, 1918 г, история Украины, Михаил Булгаков, "Белая гвардия", гетман, гражданская война, "Вокруг Булгакова", литература

"Вокруг Булгакова": Александр Долгоруков — генерал, который не смог защитить булгаковский Киев

05:02 14.01.2024
 
© Фото : коллаж Украина.ру
- РИА Новости, 1920, 14.01.2024
© Фото : коллаж Украина.ру
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Евгений Антонюк
публицист
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17 января 1948 года ушел из жизни князь Александр Долгоруков — последний главнокомандующий гетманскими войсками, не сумевший защитить Киев от нашествия армии Петлюры. Он стал прототипом генерала Белорукова в булгаковской "Белой гвардии"
Долгоруков родился в Петербурге 8 января 1872 года. Он был представителем знаменитого княжеского рода, так что ему по статусу положено было учиться в элитном Пажеском корпусе.
Там состоялось историческое знакомство с Павлом Скоропадским — будущим украинским гетманом, который был его сокурсником. После окончания учёбы они вместе были выпущены в элитный Кавалергардский полк, а с началом русско-японской войны оба отпросились в забайкальское казачье войско ради участия в боевых действиях.
Оба в дальнейшем принимали участие в Первой мировой войне. Долгоруков командовал Кавалергардским полком, затем Донской дивизией и наконец кавалерийским корпусом. Он заслужил репутацию отчаянно храброго офицера, получил несколько орденов и звание генерал-лейтенанта.
После Корниловского выступления против Временного правительства Долгоруков был арестован революционными матросами и некоторое время провёл в Петропавловской крепости.
После освобождения он решил перебраться в Киев, где обстановка была поспокойнее, чем в Петрограде.
В Киеве князь примкнул к одной из местных монархических организаций, сблизившись с другим её участником — бывший депутатом Госдумы от Киевской губернии и местным предводителем дворянства Фёдором Безаком.
Вокруг Булгакова - РИА Новости, 1920, 17.10.2021
17 октября 2021, 11:58"Вокруг Булгакова"
«Вокруг Булгакова»: хитрый план гетмана«Гетман — старый кавалергард и дипломат. У него хитрый план», — сказал Леонид Шервинский. «План», который изложил личный адъютант гетмана, вызвал недоумение у присутствующих. Но какой-то же план у гетмана был? Наверное, был… Хотя результат его реализации заставляет полагать, что был он недостаточно хитрым
Летом 1918 года Долгоруков стал участником в высшей степени загадочной истории, связанной с императорской семьёй. В начале июля с ними установил контакт адъютант командующего немецкими силами на Украине граф Вернер фон Альвенслебен. Долгоруков так описывал эту странную встречу:
"Альвенслебен сообщил нам, что император Вильгельм желает во что бы ни стало спасти Государя Императора Николая II и принимает к этому меры; что в целях спасения Государя Он куда-то перевозится, но что в настоящий момент немцы потеряли Его след.
Альвенслебен предложил нам с Безаком прийти на помощь этому делу спасения Государя в следующей форме. Необходимо было, как он говорил, послать три пары офицеров для обнаружения места пребывания Государя, причём одна пара должна была отправиться в Москву, другая — в Котельнич, третья — в Екатеринбург.
Офицеры должны были получить в немецкой комендатуре немецкие паспорта, а мы с Безаком должны были дать им 30 000 рублей".
Котельнич, — это городок на Волге, недалеко от Вятки (с 1934 года – г. Киров). Именно там, по данным Альвенслебена вероятнее всего должен был находиться низложенный император и его семья.
Что касается названной суммы то, высокопоставленный немецкий офицер подчеркивал, "что деньги на такое дело должны быть исключительно русские, он указал сумму, которая, по его мнению, была необходима: 2 000 000 рублей".
Объяснения Альвенслебена смутили Долгорукова:
"для чего нужно было посылать на розыски Государя русских офицеров во враждебную совдепию, когда немцы имели там свою громадную агентуру, свое официальное представительство в лице графа Мирбаха и свободно могли во всякую минуту иметь самые точные сведения о местопребывании Государя?"
Однако тот уверял, что в этом деле русские должны полностью довериться немцам, поскольку император Вильгельм всеми силами стремиться спасти Николая II. Но странности этим не ограничились:
"Во время этого разговора Альвенслебен предупредил нас, что между 16 и 20 июля (по новому стилю) распространится слух или известие об убийстве Государя; что слух этот или известие не должен будет нас беспокоить: как и слух об убийстве Государя, имевший место в июне, он будет ложный, но что он необходим в каких-то целях именно Его спасения.
Я хорошо помню, что при нашем разговоре с ним, имевшем место, как я уже говорил, 5 или 6 июля по новому стилю, граф Альвенслебен указывал как предел, когда должно будет распространиться известие об убийстве Государя, 16-20 июля. В то же время он просил нас держать разговор с ним в секрете, делая наружно вид, что мы верим известию о смерти Государя".
Несмотря на все странности Долгоруков и Безак решили использовать этот шанс для спасения царя и нашли запрошенную немцем сумму.
граф Фёдор Келлер
21 декабря 2019, 15:00
Последний защитник белого КиеваВойска Директории УНР, которую возглавлял Симон Петлюра, взяли Киев 14 декабря 1918 года. Последним защитником белого (фактически – гетманского) Киева стал генерал граф Фёдор Келлер по прозвищу «Первая шашка империи»
Далее Долгоруков описывает, как в Киеве начал работать монархический съезд ("он открылся или 11 или 15 июля") и в это время пришли известия о гибели Николая II:
"вероятно, 18 или 19 июля, — я прекрасно помню, что именно в пределах времени, указанного Альвенслебеном, т.е. между 16 и 20 июля, — я прочел в местных газетах известие, что Государь расстрелян в Екатеринбурге, а Семья куда-то вывезена. Как я помню, в этом сообщении инициатива убийства приписывалась местному уральскому совдепу.
Признаться, я был поражен осведомленностью Альвенслебена и, конечно, совершенно не поверил газетному сообщению".
В чём была истинная подоплека этой истории, откуда немец был настолько информирован и даже знал дату казни, зачем требовал денег от киевских активистов?
На эти вопросы трудно дать однозначный ответ. Альвенслебен позднее вернулся в Германию, где встал в оппозицию к Гитлеру и даже некоторое время провел в тюрьме в эпоху Третьего рейха.
А Долгоруков в итоге пошел на службу к старому приятелю Скоропадскому, став его последней надеждой. Долгое время власть гетмана обеспечивалась немецкими штыками. Но после поражения Германии и случившейся там революции, а также начавшегося наступления Директории на Киев, Скоропадскому пришлось искать альтернативные варианты.
В итоге гетман решил переориентироваться на Антанту и опереться на русское население, провозгласив федерацию Украины и России. Возглавить гетманские силы должен был "первая шашка империи" генерал от кавалерии граф Фёдор Келлер, а его заместителем стал Долгоруков.
© commons.wikimedia.orgГенерал граф Александр Долгоруков
Генерал граф Александр Долгоруков - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
© commons.wikimedia.org
Генерал граф Александр Долгоруков
Келлер ни в малейшей степени не сочувствовал идее независимости Украины и принял пост с политическим расчётом. В это время на окраинах империи создавались антибольшевистские формирования. Граф рассчитывал объединить их под своим началом и начать поход против большевиков. Вполне логично, что отправной точкой похода должен был стать Киев — один из крупнейших городов империи.
Однако Келлер продержался во главе армии всего несколько дней. Скоропадский стал побаиваться решительности графа, который в своих декларациях вообще и не вспоминал ни о какой Украине. Гетман начал подозревать его в том, что тот ненароком сместит его и возьмёт власть в свои руки.
В итоге Келлер подал в отставку и должен был уехать в Псков, где формировался монархический Северный корпус. Новым главнокомандующим был назначен Долгоруков. С ним, однако, тоже возникли недоразумения.
Хотя Киев и был наводнен офицерами, ситуация напоминала басню про лебедя, рака и щуку.
Во-первых, все они были разной ориентации. Одни ориентировались на Южную армию, в которую вербовали монархистов из украинских городов. Другие хотели примкнуть к Добровольческой армии, которая уже почти год сражалась на Дону и Кубани. Одни были монархистами, другие республиканцами. Одни ориентировались на немцев, другие на Антанту.
Во-вторых, они никак не могли определиться с основным врагом. Одни хотели воевать только с большевиками, считая Петлюру каким-то крестьянским недоразумением. Другие, наоборот, сначала хотели избавиться от Петлюры, а потом идти на Москву.
Вокруг Булгакова - РИА Новости, 1920, 24.10.2021
24 октября 2021, 12:23
«Вокруг Булгакова»: беги, гетман, беги«Если бы мне попалась сейчас эта самая светлость, взял бы я ее за ноги и хлопал бы головой о мостовую до тех пор, пока не почувствовал бы полного удовлетворения», — говорит Мышлаевский. Этот персонаж выражает мнение не только автора, но и значимой части киевских офицеров. Они считали, что гетман их предал. И имели для этого все основания
Долгоруков вообще не особо верил, что Киев удастся удержать и рассчитывал только на поддержку со стороны французов, которые обещали прислать подмогу из Одессы.
Ситуацию предельно осложнила ещё и размолвка с белыми.
В конце ноября Долгоруков отправил под домашний арест представителя Добровольческой армии в Киеве генерал-лейтенанта Петра Ломновского, обвинив генерала в том, что добровольцы собираются свергнуть гетмана в интересах Деникина.
После переговоров арест был отменён, и князь даже принес извинения генералу. Но это наложило осадок и произвело деморализующий эффект на местное офицерство, в основном симпатизировавшее Добровольческой армии.
После того, как немцы отказались вмешиваться и открыли петлюровцам путь на Киев, Скоропадский отрёкся и предпочёл уехать вместе с ними. Долгоруков тоже всё понял и решил не сопротивляться, а просто бежать. Этот поступок потряс всех знавших его, поскольку за две предыдущих войны князь заслужил репутацию отчаянного храбреца.
По одной версии Долгоруков уехал в Одессу, по другой в Германию вместе с немцами. Впрочем, в отличие от гетмана он ещё вернулся.
Юбилей Александра Голобородько - РИА Новости, 1920, 29.03.2020
29 марта 2020, 13:01"Вокруг Булгакова"
Вокруг Булгакова: умел ли Шервинский петь?Странный вопрос — и в «Белой гвардии», и в «Днях Турбиных» Шервинский как раз только и умеет, что петь. Причём в двух смыслах – он и действительно поёт (и даже становится-таки оперным певцом), и «поёт» в том плане, что складно рассказывает разные небылицы. Ему даже верят. Но так ли всё было?
Осенью 1919 года он добрался до расположения Северо-западной армии Юденича, в которой возглавил одну из дивизий. В конечном счёте их наступление на Петроград было остановлено. Долгоруков эмигрировал во Францию, а затем работал в Африке. Последние годы жизни он провел в Марокко, где возглавлял местный отдел РОВС.
17 января 1948 года князь Долгоруков умер в столице Марокко в возрасте 76 лет.
P.S.: Напомним, что по тексту романа Леонид Шервинский – личный адъютант командующего князя Белорукова, а его прототип, подпоручик Юрий Гладыревский, служил в штабе Александра Долгорукова. Таким образом, они оба могли быть источником слухов о том, что Николай II жив, и информации о том, что Скоропадский и Долгоруков бежали.
 
"Вокруг Булгакова"История1918 гистория УкраиныМихаил Булгаков"Белая гвардия"гетмангражданская войналитература
 
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