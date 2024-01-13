https://ukraina.ru/20240113/1052678584.html

Визит нового министра, как СБУ пытала Лиру. Итоги 13 января на Украине

Визит нового министра, как СБУ пытала Лиру. Итоги 13 января на Украине - 13.01.2024 Украина.ру

Визит нового министра, как СБУ пытала Лиру. Итоги 13 января на Украине

Новый глава МИД Франции Стефан Сежурне выбрал Украину для своего первого заграничного визита. Стали известны подробности того, как сотрудники СБУ издевались над американским журналистом Гонсало Лирой

2024-01-13T18:16

2024-01-13T18:16

2024-01-13T18:16

эксклюзив

хроники

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Утром 13 января в Киев прибыл новый министр иностранных дел Стефан Сежурне.Как заявили в МИД Франции, Сежурне прибыл на Украину "для продолжения французских дипломатических усилий там и для подтверждения преданности Франции своим союзникам и гражданскому населению"."Помощь Франции является долгосрочной. Вот что я приехал сказать во время своей первой поездки в Киев", - заявил после прибытия на Украину сам Сежурне.Его встретил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Вместе они почтили память погибших украинских военных на Михайловской площади в столице и возложили цветы.Позже на брифинге Кулеба сообщил, что они с Сежурне обсудили "дальнейшие поставки систем и ракет для защиты украинского неба, а также поставки на Украину дронов". Кроме того, затрагивались и другие вопросы, касающиеся сотрудничества в отрасли обороны."Сегодня мы договорились, что будем работать для создания максимально благоприятных условий для наших оборонных компаний, прежде всего, в юридической сфере для того, чтобы юридические, финансовые условия взаимодействия между ними были максимально благоприятными, и они смогли производить как можно больше оружия", – отметил Кулеба.Ещё одной темой переговоров Кулебы и Сежурне стало присоединение Украины к НАТО. Как заявил министр иностранных дел Украины, со своим французским коллегой они скоординировали позиции на саммите Альянса в Вашингтоне и дальнейшие шаги по началу переговоров о вступлении в Евросоюз."Мы договорились о том, что Франция будет поддерживать не просто интеграцию Украины в ЕС, а соблюдение конкретных сроков на этом пути", – подчеркнул он.Среди других тем общения Кулебы и Сежурне были вопросы замороженных активов России и создания спецтрибунала.В свою очередь Сежурне заявил, что Франция и дальше будет поддерживать военных Украины."Мы настроены совместно усиливать способности Украины производить системы вооружения на своей земле и готовы приходить к вам на помощь в этой области", - отметил министр иностранных дел Франции.Примечательно, что ранее на Украину планировала направиться с визитом глава МИД Франции Катрин Колонна, однако в сформированном 9 января правительстве Габриэля Атталя Франции министром иностранных дел назначили его бывшего партнёра Стефана Сежурне. Он и Атталь был связан гражданским договором солидарности с 2018 по 2023 год до расторжения брака.На Украине новое французское правительство восприняли с энтузиазмом. Украинские СМИ отметили, что Атталь является самым молодым премьер-министром Франции, а по материнской линии он происходит из Одессы.Что же до нового французского министра иностранных дел, то он родился 26 марта 1985 года в Версале. В 2014 году его назначили на должность советника Эммануэля Макрона, занимавшего на тот момент пост министра экономики. После победы последнего на выборах президента в 2017 году Сежурне стал его политическим советником. С 2019 года — он депутат Европарламента, возглавляет политическую группу Renew Europe, а сентября 2022 года — лидер партии президента Франции "Возрождение".Пытки и вымогательстваСМИ опубликовали записи погибшего в украинской тюрьме американского журналиста Гонсало Лиры, в которых тот рассказывал о пытках и вымогательстве в украинской тюрьме. Рассказ о происходившем Лира выложил в своих соцсетях в комментариях к последней записи перед повторным задержанием на Украине 1 августа 2023 года. Ранее его задерживали в мае."В СИЗО меня пытали. Охранники никогда не бьют заключенных. Они поручают пытки другим заключенным. Один такой даже извинился передо мной - сказал, что у него нет выбора. Думаю, он не лгал. В первой камере, где я сидел, мне сломали ребро. Но это было не так уж и плохо. Хуже всего было в четвертой камере. С 13:00 до 19:00 следующего дня — тридцать часов — меня избивали и лишали сна, выкручивали руки в суставах. Было чертовски больно, но с этим еще можно было справиться. А потом два головореза схватили меня за голову и стали тыкать зубочисткой в правый глаз, спрашивая: смогу ли я читать, если ослепну. Один головорез так сильно ударил меня в грудь, что остался огромный желто-зеленый синяк. Смотрящий его отругал за то, что оставил явный след пытки. Через два дня старший охранник наконец пришёл проверить мое здоровье. Наверное, на этом настояло чилийское посольство. Из посольства США мне звонили три раза, но это были лишь пустые слова. Охранник сказал снять рубашку, чтобы он мог меня осмотреть. Синяки были впечатляющими, но он просто кивнул и сделал вид, что ничего не заметил", - писал Лира.По его словам, он не думает, что его пытали из-за его репортажей с Украины."Да, СБУ меня арестовала из-за видео. Но когда СБУ проверила мои компьютеры и счета, то поняла, что я не беден. Поэтому, когда меня посадили в тюрьму, СБУ начала вымогать у меня деньги, используя охранников и заключенных. Рассказывать об этом в соцсети долго, поэтому я пишу об этом книгу. В общей сложности они вымогали у меня $70 тыс. США. И поделили их между собой. Когда меня только арестовали (1 мая — Ред.), они забрали еще $9 тыс. - мою заначку на случай чрезвычайной ситуации). Плюс $11 тыс. залога. (в июле Лиру выпустили под залог — Ред.)", - указывал он.Американский журналист писал, что уверен: он никогда не получит ничего обратно. Более того, он был убеждён, что суд признает его виновным, а потому пытался покинуть Украину через границу с Венгрией."Я никогда не получу ничего обратно, потому что решил покинуть Украину до суда. Мой суд назначен на среду, 2 августа, и мне уже сказали: я буду признан виновным. Мне дадут от пяти до восьми лет тюрьмы. По условиям залога я должен носить электронный браслет и не покидать Харьков, а тем более страну. Но браслет мне не надели и документы вернули. В СИЗО я рассказал заключенному, как в прошлом году меня задержали, отпустили, но запретили покидать Украину. Он посмеялся. "Они давали понять, что ты можешь уйти!". На этот раз, похоже, происходит то же самое: они говорят мне не уходить, но оставляют дверь открытой. Или, может быть, они подставили меня, чтобы оправдать мое помещение в тюрьму, чтобы никто никогда не узнал об их грязной схеме вымогательства: Госдепартамент США меня бы вернул [на Украину в случае побега]. Я не черная лесбиянка-наркоманка или трансгендерный мошенник. Кроме того, Виктория Нуланд (экс-госсекретарь США - Ред.) меня ненавидит до глубины души, по крайней мере, мне так говорили. Я надеюсь, что венгры прочтут мое обвинительное заключение и скажут: "Это ерунда, мы его обратно не отправим". Я публикую все это, добираясь до пограничного пункта. Если вы не получите от меня известия в ближайшие 12 часов — черт возьми! Я буду в застенках. Пожелайте мне удачи", - писал Лира в комментариях к своей последней записи в соцсетях, датируемой 1 августа.О гибели Лиры стало известно в ночь на 13 января. Об этом сообщил его отец — Гонсало Лира-старший. Также об этом рассказал популярный американский журналист Такер Карлсон. В США это известие вызвало гнев. Так, сын 45-го президента США Дональд Трамп-младший поставил вопрос, означает ли смерть Лиры то, что Вашингтон разрешает "иностранным получателям американских социальных пособий, таким как Зеленский", убивать американских граждан и американских журналистов. Бизнесмен Илон Маск назвал смерть Лиры "полным беспределом".

https://ukraina.ru/20240113/1052673672.html

https://ukraina.ru/20240113/1052671091.html

https://ukraina.ru/20240112/1052669902.html

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Егор Леев

Егор Леев

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Егор Леев

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