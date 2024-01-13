Выборы на Тайване выиграл друг США и противник Китая Лай Циндэ. Китайский аналитик оценил последствия - 13.01.2024 Украина.ру
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Выборы на Тайване выиграл друг США и противник Китая Лай Циндэ. Китайский аналитик оценил последствия
Выборы на Тайване выиграл друг США и противник Китая Лай Циндэ. Китайский аналитик оценил последствия - 13.01.2024 Украина.ру
Выборы на Тайване выиграл друг США и противник Китая Лай Циндэ. Китайский аналитик оценил последствия
Сторонник независимости Тайваня и дружбы с США председатель Демократической прогрессивной партии (ДПП) Лай Циндэ победил на выборах главы администрации острова. Об этом свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии после подсчета бюллетеней со всех участков
2024-01-13T17:49
2024-01-13T18:14
новости
тайвань
выборы
пекин
китай
сша
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Лай Циндэ получил 5 586 019 голосов, то есть 40,05%. За его соперника, Гоминьдана Хоу Юи, выступающего за постепенное возобновление диалога с материком проголосовали 4 671 021 житель острова (33,49%). А за председателя Тайваньской народной партии Ко Вэньчжэ, готового к контактам с Пекином при сохранении статуса-кво и сложившегося образа жизни на Тайване, проголосовали 26,45% или 3 690 466 человек.Это первый раз в истории Тайваня, когда одна и та же партия одержала победу на выборах главы администрации три раза подряд.Днем ранее китайский аналитик, специализирующийся на вопросах отношений материкового Китая и Тайваня, Би Дяньлун заявил, что победа ДПП обернется обострением конфликта между Тайбэем и Пекином.По мнению эксперта, после избрания Лай Циндэ потеряет всякое стеснение и будет уже открыто наносить удары по "красным линиям" и продвигаться по пути "независимости Тайваня".Свою лепту, уверен аналитик, внесут и теряющие влияние США, которые воспользуются тайваньской картой для сдерживания материкового Китая"Если США будут разыгрывать тайваньскую карту, это укрепит сговор внутренних и внешних сил, выступающих за независимость Тайваня, что также увеличит вероятность конфликта на двух берегах пролива", - сказал Би Дяньлун."Ничего не изменится, Китай будет призывать к единению, Тайвань все ближе к США", "Тайвань останется шестеркой Запада, войны с Китаем не будет, расслабьтесь...", "Цинично звучит, но победа проамериканских сил на Тайване нам выгодна: у Китая будет меньше стимулов пытаться усидеть на 2-х стульях", - оценили ситуацию читатели Дзен-канала Украина.ру.Ранее в Пекине назвали это голосование выбором между "миром и войной, процветанием и упадком" и призвали тайваньцев "сделать правильный выбор на перекрестке отношений между двумя сторонами пролива".Кроме того, представитель МИД КНР Мао Нин на днях отметила, что тайваньский вопрос является "красной линией" в китайско-американских отношениях.Мао Нин подчеркнула, что тайваньский вопрос является внутренним делом Китая, а выборы в Тайваньском регионе - местными делами Китая, которые не терпят никакого внешнего вмешательства.В связи с последними событиями, происходившими с Тайванем, многие эксперты начали сравнивать остров с Украиной. И не просто так, ведь Киев и Тайбэй испытали на себе одни и те же методы из западных методичек."Так же, как и киевские "дерусификаторы", контролируемые США прозападные власти Тайваня, вот уже третье десятилетие проводят политику "прогрессивной независимости Тайваня", а если точнее, то "декитаизации" различных сфер общественной жизни, таких, как политика, культура и образование, экономика и армия", - отметил автор издания Украина.ру Азат Рахманов.Причем Вашингтон даже не пытался скрывать этого факта. Наоборот, в августе 2022 года спикер палаты представителей США Нэнси Пелосии демонстративно посетила остров, пытаясь показать Пекину, что он в этом регионе якобы ничего не решает."США должны заплатить за свои ошибки. Тайвань - это китайский остров, и в конечном итоге он вернется в объятия родины. Китай примет необходимые меры для решительного противодействия, и мы сдержим свое слово", - пообещал в августе замминистра иностранных дел Китая Се Фэн.Еще одна связь Тайваня с Украиной - внимание США, выраженное в долларах. Кажется, внимательнее всех за обострением отношений Пекина и Тайбэйя следил Владимир Зеленский. Ведь он прекрасно понимает, что если Вашингтон решит сосредоточиться на разжигании войны уже на китайской территории, то дотации ему будут максимально урезаны.Инаугурация Лай Циндэ запланирована на 20 мая 2024 года.
https://ukraina.ru/20240113/1052674119.html
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новости, тайвань, выборы, пекин, китай, сша
Новости, Тайвань, выборы, Пекин, Китай, США

Выборы на Тайване выиграл друг США и противник Китая Лай Циндэ. Китайский аналитик оценил последствия

17:49 13.01.2024 (обновлено: 18:14 13.01.2024)
 
© AP Photo / Ng Han Guan
© AP Photo / Ng Han Guan
Читать в
Сторонник независимости Тайваня и дружбы с США председатель Демократической прогрессивной партии (ДПП) Лай Циндэ победил на выборах главы администрации острова. Об этом свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии после подсчета бюллетеней со всех участков
Лай Циндэ получил 5 586 019 голосов, то есть 40,05%. За его соперника, Гоминьдана Хоу Юи, выступающего за постепенное возобновление диалога с материком проголосовали 4 671 021 житель острова (33,49%). А за председателя Тайваньской народной партии Ко Вэньчжэ, готового к контактам с Пекином при сохранении статуса-кво и сложившегося образа жизни на Тайване, проголосовали 26,45% или 3 690 466 человек.
Это первый раз в истории Тайваня, когда одна и та же партия одержала победу на выборах главы администрации три раза подряд.
Днем ранее китайский аналитик, специализирующийся на вопросах отношений материкового Китая и Тайваня, Би Дяньлун заявил, что победа ДПП обернется обострением конфликта между Тайбэем и Пекином.
По мнению эксперта, после избрания Лай Циндэ потеряет всякое стеснение и будет уже открыто наносить удары по "красным линиям" и продвигаться по пути "независимости Тайваня".
Свою лепту, уверен аналитик, внесут и теряющие влияние США, которые воспользуются тайваньской картой для сдерживания материкового Китая
"Если США будут разыгрывать тайваньскую карту, это укрепит сговор внутренних и внешних сил, выступающих за независимость Тайваня, что также увеличит вероятность конфликта на двух берегах пролива", - сказал Би Дяньлун.
"Ничего не изменится, Китай будет призывать к единению, Тайвань все ближе к США", "Тайвань останется шестеркой Запада, войны с Китаем не будет, расслабьтесь...", "Цинично звучит, но победа проамериканских сил на Тайване нам выгодна: у Китая будет меньше стимулов пытаться усидеть на 2-х стульях", - оценили ситуацию читатели Дзен-канала Украина.ру.
13:41
На выборах в Тайване лидирует противник Пекина и сторонник дружбы с США. Что это значитКандидат от правящей Демократической прогрессивной партии (ДПП) Тайваня и активный сторонник независимости региона Лай Циндэ лидирует на выборах главы администрации острова
Ранее в Пекине назвали это голосование выбором между "миром и войной, процветанием и упадком" и призвали тайваньцев "сделать правильный выбор на перекрестке отношений между двумя сторонами пролива".
Кроме того, представитель МИД КНР Мао Нин на днях отметила, что тайваньский вопрос является "красной линией" в китайско-американских отношениях.
Мао Нин подчеркнула, что тайваньский вопрос является внутренним делом Китая, а выборы в Тайваньском регионе - местными делами Китая, которые не терпят никакого внешнего вмешательства.
Мао Нин МИД Китая - РИА Новости, 1920, 11.01.2024
11 января, 12:20
В МИД Китая назвали "красную линию" в отношениях с СШАВ китайско-американских отношениях первой "красной линией" является тайваньский вопрос, заявила 11 января официальный представитель МИД КНР Мао Нин на брифинге
В связи с последними событиями, происходившими с Тайванем, многие эксперты начали сравнивать остров с Украиной. И не просто так, ведь Киев и Тайбэй испытали на себе одни и те же методы из западных методичек.
"Так же, как и киевские "дерусификаторы", контролируемые США прозападные власти Тайваня, вот уже третье десятилетие проводят политику "прогрессивной независимости Тайваня", а если точнее, то "декитаизации" различных сфер общественной жизни, таких, как политика, культура и образование, экономика и армия", - отметил автор издания Украина.ру Азат Рахманов.
- РИА Новости, 1920, 12.08.2022
12 августа 2022, 09:40
Китай, Россия, Тайвань и Украина — что объединяет и в чем специфика
Причем Вашингтон даже не пытался скрывать этого факта. Наоборот, в августе 2022 года спикер палаты представителей США Нэнси Пелосии демонстративно посетила остров, пытаясь показать Пекину, что он в этом регионе якобы ничего не решает.
"США должны заплатить за свои ошибки. Тайвань - это китайский остров, и в конечном итоге он вернется в объятия родины. Китай примет необходимые меры для решительного противодействия, и мы сдержим свое слово", - пообещал в августе замминистра иностранных дел Китая Се Фэн.
Еще одна связь Тайваня с Украиной - внимание США, выраженное в долларах. Кажется, внимательнее всех за обострением отношений Пекина и Тайбэйя следил Владимир Зеленский. Ведь он прекрасно понимает, что если Вашингтон решит сосредоточиться на разжигании войны уже на китайской территории, то дотации ему будут максимально урезаны.
Инаугурация Лай Циндэ запланирована на 20 мая 2024 года.
 
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