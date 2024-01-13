Пообещал новую фазу оборонного сотрудничества: стало известно, как новый глава МИД Франции в Киев ездил - 13.01.2024 Украина.ру
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Пообещал новую фазу оборонного сотрудничества: стало известно, как новый глава МИД Франции в Киев ездил
Пообещал новую фазу оборонного сотрудничества: стало известно, как новый глава МИД Франции в Киев ездил - 13.01.2024 Украина.ру
Пообещал новую фазу оборонного сотрудничества: стало известно, как новый глава МИД Франции в Киев ездил
Новый глава МИД Франции Стефан Сежурне, назначенный 11 января, приехал в Киев, где встретился со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой. Это первый иностранный визит Сежурне в этой должности, сообщил BFMTV
2024-01-13T16:58
2024-01-13T16:58
новости
франция
мид
киев
украина
дмитрий кулеба
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Он отметил, что Париж и Киев "вступают в новую фазу оборонного сотрудничества", чтобы "укрепить способность Украины производить на своей территории" необходимое ей оружие.Согласно осеннему отчету парламента, Франция уже оказала Украине военную помощь на €3,2 млрд.А вот Кулеба по итогам встречи написал в своих соцсетях, что обсудил с коллегой также "интеграцию Украины в ЕС и НАТО, ужесточение санкций против России и создание механизма использования российских активов в интересах Украины".Сежурне - соратник президента Франции Эмманюэля Макрона и лидер его партии "Возрождение". Новый глава МИД известен еще и тем, что находился в интимных отношениях с недавно назначенным премьером страны Габриэлем Атталем, который стал самым молодым главой правительства в истории Франции (Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России).Накануне, 12 января, Киев посетил британский премьер-министр Риши Сунак. Он заключил с Владимиром Зеленским соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности. А ранее Великобритания пообещала Украине в 2024–2025 годах предоставить военную помощь на сумму £2,5 миллиарда.В Кремле неоднократно подчеркивали, что Запад давно включен в войну против России, а также отмечали, что снабжение киевского режима приводит к огромным жертвам.
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новости, франция, мид, киев, украина, дмитрий кулеба
Новости, Франция, МИД, Киев, Украина, Дмитрий Кулеба

Пообещал новую фазу оборонного сотрудничества: стало известно, как новый глава МИД Франции в Киев ездил

16:58 13.01.2024
 
© Stéphane Séjourné/X
© Stéphane Séjourné/X
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Новый глава МИД Франции Стефан Сежурне, назначенный 11 января, приехал в Киев, где встретился со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой. Это первый иностранный визит Сежурне в этой должности, сообщил BFMTV

"Мы предоставили вооруженным силам Украины артиллерию и средства противовоздушной обороны", - заявил Сежурне и пообещал, что Франция будет поддерживать Украину "в долгосрочной перспективе в экономическом, военном и гуманитарном плане".

Он отметил, что Париж и Киев "вступают в новую фазу оборонного сотрудничества", чтобы "укрепить способность Украины производить на своей территории" необходимое ей оружие.
Согласно осеннему отчету парламента, Франция уже оказала Украине военную помощь на €3,2 млрд.

А вот Кулеба по итогам встречи написал в своих соцсетях, что обсудил с коллегой также "интеграцию Украины в ЕС и НАТО, ужесточение санкций против России и создание механизма использования российских активов в интересах Украины".
Сежурне - соратник президента Франции Эмманюэля Макрона и лидер его партии "Возрождение". Новый глава МИД известен еще и тем, что находился в интимных отношениях с недавно назначенным премьером страны Габриэлем Атталем, который стал самым молодым главой правительства в истории Франции (Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России).
© draw-earwaxdraw-earwax.blogspot.comГабрэль Атталь (слева) и Стефан Сежурне (справа)
Габрэль Атталь (слева) и Стефан Сежурне (справа)
© draw-earwaxdraw-earwax.blogspot.com
Габрэль Атталь (слева) и Стефан Сежурне (справа)
Накануне, 12 января, Киев посетил британский премьер-министр Риши Сунак. Он заключил с Владимиром Зеленским соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности. А ранее Великобритания пообещала Украине в 2024–2025 годах предоставить военную помощь на сумму £2,5 миллиарда.
В Кремле неоднократно подчеркивали, что Запад давно включен в войну против России, а также отмечали, что снабжение киевского режима приводит к огромным жертвам.
Анна Маляр
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