"В побеге не оказалось ничего романтического": сбежавшему российскому шпажисту отправили портрет Троцкого - 13.01.2024 Украина.ру
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"В побеге не оказалось ничего романтического": сбежавшему российскому шпажисту отправили портрет Троцкого
"В побеге не оказалось ничего романтического": сбежавшему российскому шпажисту отправили портрет Троцкого - 13.01.2024 Украина.ру
"В побеге не оказалось ничего романтического": сбежавшему российскому шпажисту отправили портрет Троцкого
Председатель ЦК партии "Коммунисты России" Сергей Малинкович отправил российскому шпажисту Сергею Биде портрет революционера и политического эмигранта Льва Троцкого. Таким образом Малинкович отреагировал на бегство спортсмена и его намерение представлять США на Олимпиаде
2024-01-13T16:25
2024-01-13T16:25
новости
спорт
россия
троцкий
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Ранее USA Today сообщило, что российский саблист Константин Лоханов, а также шпажист Сергей Бида и его жена Виолетта Бида намерены получить американское гражданство и выступать на Олимпийских играх за США. Причем мужчины собираются сделать это уже в 2024 году, а супруга Бида пока взяла тайм-аут из-за беременности.Между тем, в России всем троим грозит до 10 лет лишения свободы за самовольное оставление части. Дело в том, что все спортсмены имеют воинские звания и включены в резерв своей страны. Однако несмотря на это супруги Бида, например, выступили летом 2023 года на чемпионате США по фехтованию в нейтральном статусе, не уведомив об этом российскую сторону.А вот Константин Лоханов из-за своего решения бежать в США остался без семьи. Туда он позвал свою супругу - саблистку, олимпийскую чемпионку и дочь президента Олимпийского комитета России Софию Позднякову. Спортсменка предпочла остаться на родине и пара развелась.Смена спортивного гражданства среди российских спортсменов стала "модной" в последнее время. Так, на днях стало известно, что теннисистка Варвара Грачева теперь выступает за Францию. Еще пару недель назад в том же направлении уехала российская пловчиха Анастасия Кирпичникова, а прима российских шахмат Александра Костенюк выбрала Швейцарию."В побеге не оказалось ничего романтического: он целиком растворился в потоке чаепития". Л. Тройкий "Первый побег".
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, спорт, россия, троцкий
Новости, спорт, Россия, Троцкий

"В побеге не оказалось ничего романтического": сбежавшему российскому шпажисту отправили портрет Троцкого

16:25 13.01.2024
 
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© © Vprognoze.ru
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Председатель ЦК партии "Коммунисты России" Сергей Малинкович отправил российскому шпажисту Сергею Биде портрет революционера и политического эмигранта Льва Троцкого. Таким образом Малинкович отреагировал на бегство спортсмена и его намерение представлять США на Олимпиаде
"Я хочу от имени компартии "Коммунисты России", от имени всех патриотов отправить Биде портрет господина Троцкого, который тоже плохо себя вел, и все знают, чем это закончилось. Еще призываю российские спецслужбы сформировать отличную команду фехтовальщиков и добиться ее участия в соревновании, в котором будет участвовать предатель Бида", - заявил Малинкович.
Ранее USA Today сообщило, что российский саблист Константин Лоханов, а также шпажист Сергей Бида и его жена Виолетта Бида намерены получить американское гражданство и выступать на Олимпийских играх за США. Причем мужчины собираются сделать это уже в 2024 году, а супруга Бида пока взяла тайм-аут из-за беременности.
Между тем, в России всем троим грозит до 10 лет лишения свободы за самовольное оставление части. Дело в том, что все спортсмены имеют воинские звания и включены в резерв своей страны. Однако несмотря на это супруги Бида, например, выступили летом 2023 года на чемпионате США по фехтованию в нейтральном статусе, не уведомив об этом российскую сторону.
А вот Константин Лоханов из-за своего решения бежать в США остался без семьи. Туда он позвал свою супругу - саблистку, олимпийскую чемпионку и дочь президента Олимпийского комитета России Софию Позднякову. Спортсменка предпочла остаться на родине и пара развелась.
Смена спортивного гражданства среди российских спортсменов стала "модной" в последнее время. Так, на днях стало известно, что теннисистка Варвара Грачева теперь выступает за Францию. Еще пару недель назад в том же направлении уехала российская пловчиха Анастасия Кирпичникова, а прима российских шахмат Александра Костенюк выбрала Швейцарию.
"В побеге не оказалось ничего романтического: он целиком растворился в потоке чаепития". Л. Тройкий "Первый побег".
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