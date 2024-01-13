https://ukraina.ru/20240113/1052677075.html
"В побеге не оказалось ничего романтического": сбежавшему российскому шпажисту отправили портрет Троцкого
"В побеге не оказалось ничего романтического": сбежавшему российскому шпажисту отправили портрет Троцкого - 13.01.2024 Украина.ру
"В побеге не оказалось ничего романтического": сбежавшему российскому шпажисту отправили портрет Троцкого
Председатель ЦК партии "Коммунисты России" Сергей Малинкович отправил российскому шпажисту Сергею Биде портрет революционера и политического эмигранта Льва Троцкого. Таким образом Малинкович отреагировал на бегство спортсмена и его намерение представлять США на Олимпиаде
2024-01-13T16:25
2024-01-13T16:25
2024-01-13T16:25
новости
спорт
россия
троцкий
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/01/0d/1052676955_0:0:760:428_1920x0_80_0_0_25b296e9d59ea579d91d440a02cc6517.jpg.webp
Ранее USA Today сообщило, что российский саблист Константин Лоханов, а также шпажист Сергей Бида и его жена Виолетта Бида намерены получить американское гражданство и выступать на Олимпийских играх за США. Причем мужчины собираются сделать это уже в 2024 году, а супруга Бида пока взяла тайм-аут из-за беременности.Между тем, в России всем троим грозит до 10 лет лишения свободы за самовольное оставление части. Дело в том, что все спортсмены имеют воинские звания и включены в резерв своей страны. Однако несмотря на это супруги Бида, например, выступили летом 2023 года на чемпионате США по фехтованию в нейтральном статусе, не уведомив об этом российскую сторону.А вот Константин Лоханов из-за своего решения бежать в США остался без семьи. Туда он позвал свою супругу - саблистку, олимпийскую чемпионку и дочь президента Олимпийского комитета России Софию Позднякову. Спортсменка предпочла остаться на родине и пара развелась.Смена спортивного гражданства среди российских спортсменов стала "модной" в последнее время. Так, на днях стало известно, что теннисистка Варвара Грачева теперь выступает за Францию. Еще пару недель назад в том же направлении уехала российская пловчиха Анастасия Кирпичникова, а прима российских шахмат Александра Костенюк выбрала Швейцарию."В побеге не оказалось ничего романтического: он целиком растворился в потоке чаепития". Л. Тройкий "Первый побег".
https://ukraina.ru/20240113/1052672992.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/01/0d/1052676955_96:0:672:432_1920x0_80_0_0_acf65a7e08383523341060a734fa4f09.jpg.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, спорт, россия, троцкий
"В побеге не оказалось ничего романтического": сбежавшему российскому шпажисту отправили портрет Троцкого
Председатель ЦК партии "Коммунисты России" Сергей Малинкович отправил российскому шпажисту Сергею Биде портрет революционера и политического эмигранта Льва Троцкого. Таким образом Малинкович отреагировал на бегство спортсмена и его намерение представлять США на Олимпиаде
"Я хочу от имени компартии "Коммунисты России", от имени всех патриотов отправить Биде портрет господина Троцкого, который тоже плохо себя вел, и все знают, чем это закончилось. Еще призываю российские спецслужбы сформировать отличную команду фехтовальщиков и добиться ее участия в соревновании, в котором будет участвовать предатель Бида", - заявил Малинкович.
Ранее USA Today сообщило, что российский саблист Константин Лоханов, а также шпажист Сергей Бида и его жена Виолетта Бида намерены получить американское гражданство и выступать на Олимпийских играх за США. Причем мужчины собираются сделать это уже в 2024 году, а супруга Бида пока взяла тайм-аут из-за беременности.
Между тем, в России всем троим грозит до 10 лет лишения свободы за самовольное оставление части. Дело в том, что все спортсмены имеют воинские звания и включены в резерв своей страны. Однако несмотря на это супруги Бида, например, выступили летом 2023 года на чемпионате США по фехтованию в нейтральном статусе, не уведомив об этом российскую сторону.
А вот Константин Лоханов из-за своего решения бежать в США остался без семьи. Туда он позвал свою супругу - саблистку, олимпийскую чемпионку и дочь президента Олимпийского комитета России Софию Позднякову. Спортсменка предпочла остаться на родине и пара развелась.
Смена спортивного гражданства среди российских спортсменов стала "модной" в последнее время. Так, на днях стало известно, что теннисистка Варвара Грачева теперь выступает за Францию. Еще пару недель назад в том же направлении уехала российская пловчиха Анастасия Кирпичникова, а прима российских шахмат Александра Костенюк выбрала Швейцарию.
"В побеге не оказалось ничего романтического: он целиком растворился в потоке чаепития". Л. Тройкий "Первый побег".