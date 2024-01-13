https://ukraina.ru/20240113/1052677075.html

"В побеге не оказалось ничего романтического": сбежавшему российскому шпажисту отправили портрет Троцкого

"В побеге не оказалось ничего романтического": сбежавшему российскому шпажисту отправили портрет Троцкого - 13.01.2024 Украина.ру

"В побеге не оказалось ничего романтического": сбежавшему российскому шпажисту отправили портрет Троцкого

Председатель ЦК партии "Коммунисты России" Сергей Малинкович отправил российскому шпажисту Сергею Биде портрет революционера и политического эмигранта Льва Троцкого. Таким образом Малинкович отреагировал на бегство спортсмена и его намерение представлять США на Олимпиаде

2024-01-13T16:25

2024-01-13T16:25

2024-01-13T16:25

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Ранее USA Today сообщило, что российский саблист Константин Лоханов, а также шпажист Сергей Бида и его жена Виолетта Бида намерены получить американское гражданство и выступать на Олимпийских играх за США. Причем мужчины собираются сделать это уже в 2024 году, а супруга Бида пока взяла тайм-аут из-за беременности.Между тем, в России всем троим грозит до 10 лет лишения свободы за самовольное оставление части. Дело в том, что все спортсмены имеют воинские звания и включены в резерв своей страны. Однако несмотря на это супруги Бида, например, выступили летом 2023 года на чемпионате США по фехтованию в нейтральном статусе, не уведомив об этом российскую сторону.А вот Константин Лоханов из-за своего решения бежать в США остался без семьи. Туда он позвал свою супругу - саблистку, олимпийскую чемпионку и дочь президента Олимпийского комитета России Софию Позднякову. Спортсменка предпочла остаться на родине и пара развелась.Смена спортивного гражданства среди российских спортсменов стала "модной" в последнее время. Так, на днях стало известно, что теннисистка Варвара Грачева теперь выступает за Францию. Еще пару недель назад в том же направлении уехала российская пловчиха Анастасия Кирпичникова, а прима российских шахмат Александра Костенюк выбрала Швейцарию."В побеге не оказалось ничего романтического: он целиком растворился в потоке чаепития". Л. Тройкий "Первый побег".

https://ukraina.ru/20240113/1052672992.html

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новости, спорт, россия, троцкий