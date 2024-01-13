https://ukraina.ru/20240113/1052676818.html

Профессии будущего: в России предложили открыть специальность "инженер-оператор БПЛА"

Профессии будущего: в России предложили открыть специальность "инженер-оператор БПЛА" - 13.01.2024 Украина.ру

Профессии будущего: в России предложили открыть специальность "инженер-оператор БПЛА"

Военному и гражданскому образованию России не хватает специальности "инженер-оператор беспилотных летательных аппаратов (БПЛА)". Такое мнение в ходе форума помощи спецоперации "Плечом к плечу" выразил лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий

2024-01-13T16:03

2024-01-13T16:03

2024-01-13T16:03

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Еще год назад кандидат технических наук и ведущий инженер университета ИТМО Михаил Удров отмечал, что в ближайшие 5-7 лет России понадобится по меньшей мере 140-160 тысяч операторов и инженеров-конструкторов дронов."Беспилотные авиационные системы уже используются в промышленности, сельском хозяйстве, сфере услуг и развлечений. Спрос на операторов и инженеров-конструкторов дронов будет только расти. Это специфические профессии, требующие определенной подготовки", - утверждал Удров тогда.Позже Минпромторг скорректировал эту цифру. По информации специалистов ведомства, к 2030 году Россия будет нуждаться в миллионе специалистов в сфере разработки, производства и эксплуатации БПЛА.

https://ukraina.ru/20240113/1052674309.html

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новости, бпла, россия, обучение, студенты