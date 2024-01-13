Профессии будущего: в России предложили открыть специальность "инженер-оператор БПЛА" - 13.01.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240113/1052676818.html
Профессии будущего: в России предложили открыть специальность "инженер-оператор БПЛА"
Профессии будущего: в России предложили открыть специальность "инженер-оператор БПЛА" - 13.01.2024 Украина.ру
Профессии будущего: в России предложили открыть специальность "инженер-оператор БПЛА"
Военному и гражданскому образованию России не хватает специальности "инженер-оператор беспилотных летательных аппаратов (БПЛА)". Такое мнение в ходе форума помощи спецоперации "Плечом к плечу" выразил лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий
2024-01-13T16:03
2024-01-13T16:03
новости
бпла
россия
обучение
студенты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/06/1049970167_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b61f91200e7f798772444348927b98b1.jpg
Еще год назад кандидат технических наук и ведущий инженер университета ИТМО Михаил Удров отмечал, что в ближайшие 5-7 лет России понадобится по меньшей мере 140-160 тысяч операторов и инженеров-конструкторов дронов."Беспилотные авиационные системы уже используются в промышленности, сельском хозяйстве, сфере услуг и развлечений. Спрос на операторов и инженеров-конструкторов дронов будет только расти. Это специфические профессии, требующие определенной подготовки", - утверждал Удров тогда.Позже Минпромторг скорректировал эту цифру. По информации специалистов ведомства, к 2030 году Россия будет нуждаться в миллионе специалистов в сфере разработки, производства и эксплуатации БПЛА.
https://ukraina.ru/20240113/1052674309.html
https://ukraina.ru/20240113/1052673410.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/06/1049970167_199:0:2930:2048_1920x0_80_0_0_c92f955964653089d6c0e8cabb749e7c.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, бпла, россия, обучение, студенты
Новости, БПЛА, Россия, обучение, студенты

Профессии будущего: в России предложили открыть специальность "инженер-оператор БПЛА"

16:03 13.01.2024
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 13.01.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
Перейти в фотобанк
Читать в
Военному и гражданскому образованию России не хватает специальности "инженер-оператор беспилотных летательных аппаратов (БПЛА)". Такое мнение в ходе форума помощи спецоперации "Плечом к плечу" выразил лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий
"Нам нужно внести в наше образование - и военное, и гражданское - специализацию "инженер-оператор беспилотных летательных аппаратов"... мы должны выйти и обогнать... зарубежных производителей", - сказал Слуцкий.
Еще год назад кандидат технических наук и ведущий инженер университета ИТМО Михаил Удров отмечал, что в ближайшие 5-7 лет России понадобится по меньшей мере 140-160 тысяч операторов и инженеров-конструкторов дронов.
"Беспилотные авиационные системы уже используются в промышленности, сельском хозяйстве, сфере услуг и развлечений. Спрос на операторов и инженеров-конструкторов дронов будет только расти. Это специфические профессии, требующие определенной подготовки", - утверждал Удров тогда.
Позже Минпромторг скорректировал эту цифру. По информации специалистов ведомства, к 2030 году Россия будет нуждаться в миллионе специалистов в сфере разработки, производства и эксплуатации БПЛА.
Запуск новейших гиперзвуковых ракет Кинжал
14:01
Один из ударов пришелся на военное производство. Стали известны подробности субботней атаки ВС РФ на ВСУУтром 13 января российские силы нанесли удары по объектам военно-промышленного комплекса Украины. Об этом сообщило Минобороны РФ. В его публикации уточняется, что в числе уничтоженных - объект по производству дронов и снарядов противника
Анна Маляр
12:24
До тысячи обстрелов в день: Маляр пожаловалась, что Россия "морально ломает" ВСУРусские действуют так, чтобы украинские войска не успевали восстанавливаться, и в итоге сломались морально. Такое заявление в своих соцсетях сделала экс-заместитель министра обороны Украины Анна Маляр
 
НовостиБПЛАРоссияобучениестуденты
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:25Мирошник: Зеленский несколько раз проигнорировал повестки из военкомата
18:16Визит нового министра, как СБУ пытала Лиру. Итоги 13 января на Украине
18:00"Уренгой – Помары – Ужгород": 40 лет невероятному инфраструктурному проекту, до сих пор кормящему Украину
17:49Выборы на Тайване выиграл друг США и противник Китая Лай Циндэ. Китайский аналитик оценил последствия
16:58Пообещал новую фазу оборонного сотрудничества: стало известно, как новый глава МИД Франции в Киев ездил
16:25"В побеге не оказалось ничего романтического": сбежавшему российскому шпажисту отправили портрет Троцкого
16:03Профессии будущего: в России предложили открыть специальность "инженер-оператор БПЛА"
15:48"Тебе просто скучно": немка перекрыла себе доступ к еде с помощью Зеленского
15:20О пользе, вреде и населении новых российских регионов
14:01Один из ударов пришелся на военное производство. Стали известны подробности субботней атаки ВС РФ на ВСУ
13:41На выборах в Тайване лидирует противник Пекина и сторонник дружбы с США. Что это значит
13:01Взрывы, обстановка на Краснолиманском направлении, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 13 января
12:24До тысячи обстрелов в день: Маляр пожаловалась, что Россия "морально ломает" ВСУ
12:05На какой отчаянный шаг идёт Зеленский, кто его последняя надежда и где на Украине место силы - Царёв
12:00"Национализм возрождается": пенсионер, высланный из Латвии, расплакался в России, рассказывая о семье
11:01"Активизировалась польская и союзная авиация": Варшава подняла в воздух самолеты из-за России
10:50Сын Трампа о смерти Лиры: "Мы позволяем получателям наших социальных пособий убивать наших граждан"
10:22Армия РФ бьет по военным целям на Украине
09:54Латвия выслала 82-летнего россиянина, разлучив его с семьей. В посольстве России отреагировали
09:32Американо-чилийский блогер, арестованный на Украине, умер. Причину он сам объяснил в предсмертной записке
Лента новостейМолния