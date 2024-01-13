Профессии будущего: в России предложили открыть специальность "инженер-оператор БПЛА"
Военному и гражданскому образованию России не хватает специальности "инженер-оператор беспилотных летательных аппаратов (БПЛА)". Такое мнение в ходе форума помощи спецоперации "Плечом к плечу" выразил лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий
"Нам нужно внести в наше образование - и военное, и гражданское - специализацию "инженер-оператор беспилотных летательных аппаратов"... мы должны выйти и обогнать... зарубежных производителей", - сказал Слуцкий.
Еще год назад кандидат технических наук и ведущий инженер университета ИТМО Михаил Удров отмечал, что в ближайшие 5-7 лет России понадобится по меньшей мере 140-160 тысяч операторов и инженеров-конструкторов дронов.
"Беспилотные авиационные системы уже используются в промышленности, сельском хозяйстве, сфере услуг и развлечений. Спрос на операторов и инженеров-конструкторов дронов будет только расти. Это специфические профессии, требующие определенной подготовки", - утверждал Удров тогда.
Позже Минпромторг скорректировал эту цифру. По информации специалистов ведомства, к 2030 году Россия будет нуждаться в миллионе специалистов в сфере разработки, производства и эксплуатации БПЛА.
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