https://ukraina.ru/20240113/1052676691.html

"Тебе просто скучно": немка перекрыла себе доступ к еде с помощью Зеленского

"Тебе просто скучно": немка перекрыла себе доступ к еде с помощью Зеленского - 13.01.2024 Украина.ру

"Тебе просто скучно": немка перекрыла себе доступ к еде с помощью Зеленского

Телеграм-канал "Медведь" опубликовал новость о том, как гражданка Германии решила мотивировать свое похудение снимками Владимира Зеленского

2024-01-13T15:48

2024-01-13T15:48

2024-01-13T15:48

новости

владимир зеленский

еда

германия

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Женщина повесила внутри холодильника объявление для самой себя, на котором разместила фотографии Зеленского, а также добавила "говорящую" надпись."Тебе просто скучно. Жадная свинья", - говорится в ее объявлении."Неплохая идея, главное, рабочая. Такое увидишь - аппетит пропадет", "Главное, чтобы ей теперь не прилетело за это", "Когда хотела похудеть, а заодно сформулировала всю суть политического попрошайничества киевского режима". - отреагировали пользователи сети.Последний комментатор имел в виду, что где бы Зеленский не находился, но всегда просит еще и еще военной и материальной помощи.Этим он занимается в том числе и сейчас. За последние дни Зеленский посетил несколько европейских государств, в каждой из которых просил помощи.

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2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, владимир зеленский, еда, германия