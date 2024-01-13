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"Тебе просто скучно": немка перекрыла себе доступ к еде с помощью Зеленского
"Тебе просто скучно": немка перекрыла себе доступ к еде с помощью Зеленского - 13.01.2024 Украина.ру
"Тебе просто скучно": немка перекрыла себе доступ к еде с помощью Зеленского
Телеграм-канал "Медведь" опубликовал новость о том, как гражданка Германии решила мотивировать свое похудение снимками Владимира Зеленского
2024-01-13T15:48
2024-01-13T15:48
2024-01-13T15:48
новости
владимир зеленский
еда
германия
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Женщина повесила внутри холодильника объявление для самой себя, на котором разместила фотографии Зеленского, а также добавила "говорящую" надпись."Тебе просто скучно. Жадная свинья", - говорится в ее объявлении."Неплохая идея, главное, рабочая. Такое увидишь - аппетит пропадет", "Главное, чтобы ей теперь не прилетело за это", "Когда хотела похудеть, а заодно сформулировала всю суть политического попрошайничества киевского режима". - отреагировали пользователи сети.Последний комментатор имел в виду, что где бы Зеленский не находился, но всегда просит еще и еще военной и материальной помощи.Этим он занимается в том числе и сейчас. За последние дни Зеленский посетил несколько европейских государств, в каждой из которых просил помощи.
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, владимир зеленский, еда, германия
Новости, Владимир Зеленский, еда, Германия
"Тебе просто скучно": немка перекрыла себе доступ к еде с помощью Зеленского
Телеграм-канал "Медведь" опубликовал новость о том, как гражданка Германии решила мотивировать свое похудение снимками Владимира Зеленского
Женщина повесила внутри холодильника объявление для самой себя, на котором разместила фотографии Зеленского, а также добавила "говорящую" надпись.
"Тебе просто скучно. Жадная свинья", - говорится в ее объявлении.
"Неплохая идея, главное, рабочая. Такое увидишь - аппетит пропадет", "Главное, чтобы ей теперь не прилетело за это", "Когда хотела похудеть, а заодно сформулировала всю суть политического попрошайничества киевского режима". - отреагировали пользователи сети.
Последний комментатор имел в виду, что где бы Зеленский не находился, но всегда просит еще и еще военной и материальной помощи.
Этим он занимается в том числе и сейчас. За последние дни Зеленский посетил несколько европейских государств, в каждой из которых просил помощи.