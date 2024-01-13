https://ukraina.ru/20240113/1052676022.html

О пользе, вреде и населении новых российских регионов

О пользе, вреде и населении новых российских регионов - 13.01.2024 Украина.ру

О пользе, вреде и населении новых российских регионов

Неизбежность сокрушения Украины стала очевидной даже самым отъявленным скептикам. Более того, очевидной стала неизбежность скорого сокрушения Украины (скорее всего, уже в этом году)

2024-01-13T15:20

2024-01-13T15:20

2024-01-13T15:20

мнения

россия

украина

население

херсон

одесса

украинцы

сво

харьков

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Чем ближе конец этого политико-географического недоразумения, тем ожесточённее споры в российском обществе по вопросу о том, наши ли там люди или не наши, а также что и как с ними делать после победы.Не будем обсуждать эмоциональные предложения вроде "всех изгнать", "всех убить" или "всех поразить в правах". Как ни странно, но именно эти сегодняшние "палачи", завтра будут взазос целоваться с освобождённым населением и говорить, что "эти-то не такие", "это-то хорошие".Мы это уже видели и по отношению к Донбассу, отказ от признания которого в 2014 году многие объясняли тем, что там было "всего 75% за Россию", согласно каким-то "секретным опросам", а теперь для тех же людей Донбасс – "земля героев, вставших за Россию".Я уже не говорю о Херсоне, самом пробандеровском из всех областных центров Юго-Востока (согласно статистике голосований населения на украинских выборах), что объясняется переселением после войны в Херсонскую область большого числа выходцев с Западной Украины, которым, по отбытии срока наказания или после амнистии, было запрещено возвращаться на малую родину (или они сами не хотели туда ехать, боясь мести односельчан).Кстати, таких "бандеровских анклавов" на востоке и в центре Украины довольно много. А теперь ничего не смыслящая в региональной расстановке украинских политических сил эмоционирующая общественность рассказывает, что Херсон – "более русский город", чем Одесса или Харьков, потому что по случайному стечению обстоятельств, он, в отличие от последних, уже включён в состав России.В общем, практика освобождения украинских территорий свидетельствует о том, что эмоциональная часть общественности, сегодня требующая поражения в правах для новообретаемых Россией граждан, завтра, когда эти территории и их население станут российскими, незаметно для самих себя изменит мнение.Но это не отменяет наличия самой проблемы лояльности нового населения российскому государству. Общественность клеймила чеченцев, затем грузин, сейчас клеймит украинцев, почти начала уже клеймить белорусов, но тут наступил 2020 год, после неудавшегося мятежа Белоруссия полностью оказалась в российской сфере влияния, и белорусы опять стали братьями.Зато из братьев стали вычищать армян, поскольку новый армянский режим переориентировался с России на Запад. Сменится режим в Ереване, изменится политика армянского государства и люди, сегодня призывающие на армянские головы все кары небесные, внезапно вновь горячо возлюбят братский армянский народ.Это нормальное явление – общество живёт эмоцией. Современное общество – это не две-пять тысяч человек населения среднего древнерусского города или античного полиса и даже не 20-40 тысяч, которые населяли немногие крупные центры (Сиракузы, Афины, Коринф, Киев, Смоленск, Новгород). Оно не может собраться на лужайке и договориться об общем рациональном подходе. Его объединяет, скрепляет и заставляет действовать как единый монолит именно эмоция.Но государство обязано действовать рационально. Причем требование к рациональности государства повышается по мере того, как повышается эмоциональность общества. Государство и общество балансируют друг друга. Соответственно, государству, для выработки стратегии освоения (в том числе и демографического) новых территорий, необходимо понять, с кем именно оно там будет иметь дело.Сейчас уже практически понятно, что дело не ограничится шестью вошедшими в состав России с 2014 года регионами. Киев не желает капитулировать, осознанно выбрав путь борьбы "до последнего украинца". Следовательно, принуждение к миру требует дальнейшего продвижения, не исключено, что до самой западной границы Украины (точно сказать, где остановится русская армия, сегодня не может никто).Люди, которые до сих пор не покинули погибающее украинское государство, не переехали ни в Россию, ни в Европу, в большинстве своём останутся там и после прихода ВС РФ. Им просто некуда бежать или они психологически неспособны решиться на эмиграцию. Значит, нынешнее украинское общество необходимо рассматривать как комплексное явление, с которым неизбежно придётся иметь дело российскому государству.Уйти с занятых земель, предварительно "наведя там порядок", как сегодня предлагают некоторые особо эмоциональные личности, вряд ли выйдет. Тем более точно не выйдет без проблем.Во-первых, лившая за эти земли кровь армия и ненавидящее отступления общество будут возмущены оставлением освобожденных территорий и сразу ударятся в теории заговора (будут с выпученными глазами рассказывать друг другу кто кому что пообещал и чем пригрозил, как будто сами под столом переговоров сидели). Это грозит подрывом доверия общества к государству, расшатыванием общенационального консенсуса.Поскольку же противостояние с США и Западом не только не завершится гибелью Украины, но наоборот, падение киевского режима приведёт к дополнительному нагнетанию Западом напряжённости в отношениях с Россией, внутриполитические дрязги, даже слабые и преодолимые, нам ни к чему.Во-вторых, чем дальше мы отодвинем границу на Запад – тем больше будет стратегическая глубина, отделяющая потенциальную линию фронта от важнейших политических и экономических центров страны. На примере СВО мы убедились, что не обязательно Запад будет вести против России ядерную войну. Террористические обстрелы Донецка, Луганска, Белгорода, попытки ударить по Москве, в рамках конвенциональной войны – тоже способ нанесения ущерба, психологического давления на общество.В-третьих, добровольный отказ от каких бы то ни было территорий не имеет смысла, поскольку общество на Украине везде примерно одинаковое. Баланс убеждённых бандеровцев и убеждённых антифашистов может отличаться от региона к региону, но ни первые, ни вторые не представляют доминирующие настроения. Основой украинского общества, как, кстати, и любого другого, является обыватель, подчиняющийся любой власти (что не означает, что он эту власть любит).И воюющая русская армия, и российское общество неоднократно отмечали, что основу ВСУ составляют выходцы с Юго-Востока, в принципе ничего не имеющие против России, не желающие воевать, но, тем не менее, если не удастся уклониться от призыва, идущие на фронт, убивающие и умирающие, и до сих пор ещё довольно редко сдающиеся добровольно, только будучи вынуждены к этому обстоятельствами.Отмечали мы и другую парадоксальную особенность украинского общественного сознания: воевать никто не хочет, власть киевскую ненавидят, но считают, что победить Россию надо, хоть многие и согласны с тем, что освободить их от этой власти (а значит спасти от гибели) может только Россия. Вот собственно от этой позиции, от этого парадокса нам и надо отталкиваться, разрабатывая стратегию пацификации Украины, интеграции её в Россию и возвращения её населения в русскость.Некоторые возмущаются и вопрошают: "Так что же, всё простить и забыть?" Конечно, нет. Зачем же забывать? Да никто и не будет просить прощения у каждого отдельно взятого гражданина России, а государство, принимающее решения, такими категориями вообще не оперирует. Государство рационально, ибо государства, живущие эмоциями, погибают быстро.Государство видит территорию, в освоении которой нуждается с точки зрения обеспечения своей безопасности. Видит остатки населения этой территории (миллионов 15-20, с разного рода возвращенцами возможно до 25 миллионов, считая вместе с Донбассом, но это уже оптимистичная оценка).Разрушающаяся, но ещё не разрушенная инфраструктура этой территории была рассчитана на обеспечение нормальной жизни 50-60 миллионов населения. Для её поддержания, в том числе и для обеспечения жизнедеятельности военных гарнизонов, пограничных отрядов, военно-воздушных, ракетных и военно-морских баз, армейских ремонтных мастерских, арсеналов, сферы досуга, рекреации (хотя бы для военных и их семей), образования, медицины, розничной торговли и самообеспечения основными продуктами питания и обеспечения логистики, необходимо, чтобы на этой территории проживало не менее 30 миллионов человек. То есть, демографический недобор уже составляет 5-15 миллионов.Значит, лишних людей у нас там нет. Их надо не изгонять, а наоборот заманивать. Из Сибири людей на Украину не переселишь. Нам на освоение территорий за Уралом уже миллионов сто не хватает. Заселить её азиатскими мигрантами тоже не получится – большинство из них просто не владеет необходимыми профессиями (здесь даже принципы ведения сельского хозяйства отличаются от азиатских, африканских и южноамериканских). Работать придётся с тем, что есть.Опыт поражения в правах (создание института неграждан или граждан второго сорта) испытан Прибалтикой и той же Украиной. Ничего хорошего ни у одних, ни у вторых не получилось. Прибалты получили высокий процент первоначально лояльного населения, отвернувшегося от государств, отказавших ему в правах. До сих пор большая часть сил и энергии этих государств уходит на борьбу с ими же созданной внутренней оппозицией.При этом лучшие, наиболее динамичные и имеющие востребованную квалификацию, кадры Прибалтику покидают, выезжая как в Россию, так и в Европу. Страны оказались в глубокой демографической яме, а "маленьким, но гордым нациям" грозит вырождение. При этом поменять что-нибудь уже сложно, так как за десятилетия структура государственой политической и экономической жизни сформировалась с учётом существования института неграждан, появились свои бенефициары, извлекающие из нынешнего положения вещей выгоду, требуются системные изменения, а менять систему изнутри системы невозможно, только извне. Изнутри систему можно только разрушить, чтобы новое строить на обломках.Украина и вовсе сорвалась в гражданскую войну и прекратила существование как государство, заодно прервав и формирование украинской политической нации.Для нас на Украине ситуация будет гораздо более благоприятной, чем может показаться изначально. Большая часть наиболее мотивированных и последовательных врагов погибнет или сбежит. Тех, кто останется не просто для того, что тихо злобствовать и выть лунными ночами, а с целью совершения диверсий и терактов, переловит ФСБ.Основная масса населения будет не столько озлобленной, хоть и таких будет достаточно, в виду больших потерь на фронте, сколько деморализованной: шли-шли в Европу тридцать лет, потешались над "москалями", называли их "рабами Путина", и остались у разбитого корыта. Причём подчеркну, на данный момент большинство из них свою собственную государственность уже люто ненавидит, просто люди, как правило, боятся крупных неподконтрольных им изменений – государственную власть поменять, не квартиру купить (а и с квартирой бывают проблемы).Конечно, те, кто считает, что достаточно "переключить канал" и начать показывать российское телевидение, чтобы изменить общественное сознание, глубоко не правы, так просто это не делается. Даже американцы, делали ставку не только и даже не столько на деньги и массированную пропаганду, сколько на целенаправленную работу с разными социальными группами, причём с опорой на советские архетипы.Русской интеллигенции на Украине внушали, что она станет локомотивом, тянущим к прогрессу народы всего бывшего СССР – совершит благое дело, поможет им приобщиться к цивилизации и достичь высот благосостояния. Отсюда и легенды о русских, крадущих унитазы, асфальт и стиральные машинки. Украинская общественность уверена, что раз Украина столько десятилетий "шла в Европу", а Россия с Европой боролась, то значит на Украине уровень жизни точно выше. Многие из тех, у кого есть родственники на Украине скажут Вам, что те до сих не верят, что мы не голодаем и что чёрная икра на столе – не из папье-маше.Офицерам внушали, что Украина – родина, в родину защищать – дело благородное. Детей учили родиной гордиться. В общем, как не клеймила Украина "проклятый совок", но от УССР она отличалась только цветом знамён, формой герба и постепенным перерастанием идеологии интернационализма в идеологию пещерного национализма. Принципы же воспитания патриотизма не изменились.Потому они и уверены, что "на Украине нацизма нет", что нацизм вполз к ним в души незаметно, прикрывшись правильными, с детства знакомыми словами.Ну так и мы им скажем правильные, с детства знакомые слова. И мы будем их призывать защищать родину от врага. Врагом станут американцы, вчера бывшие друзьями. Но американцы сейчас оказались в такой же ситуации, в какой была Россия после распада СССР. Тогда население испытывало тотальное недоверие ко всему советскому, которое местные элиты и американские партнёры успешно ассоциировали с Москвой. В качестве альтернативы выступал успешный Запад.Сейчас США с точки зрения большинство украинцев "предали Украину", отказав ей в помощи в тот момент, когда она от имени всего Запада начала войну с Россией. С другой стороны, даже сторонники украинской независимости, оставшиеся на освобождённых Россией территориях с горечью свидетельствуют, что настроения местного населения быстро меняются: от настороженности в отношении России оно быстро переходит к её поддержке.И связано это вовсе не с тем, как думают некоторые, что Россия раздаёт там налево и направо всякие блага. Никто население новых территорий не подкупает, иначе бы со старых территорий уже очередь на переезд стояла. Нет, там жизнь тяжела и жить будет ещё долго тяжело. Выбор в пользу России обуславливается элементарным наведением порядка и обеспечением жизни по закону.Народ, давно привыкший к тому, что государство – банда, думающая лишь о том, как бы его половчее ограбить, с удивлением выясняет, что госчиновники, оказываются, могут работать, что с нерадивых спрашивают, что некоторых увольняют, что воров и коррупционеров сажают, что можно заниматься бизнесом и не иметь "крыши". В общем, что можно работать, зарабатывать, платить налоги и спать спокойно.Если сравнить с Россией периода 2000-2014, в которой народ тоже привыкал к хорошему постепенно, хоть и быстро, и начал страдать, что жемчуг мелкий только году в 2013-14, когда восстановительный период в целом закончился и рост благосостояния замедлился, упершись в потолок возможного, то населению освобождённых территорий, открытий чудных, связанных с постоянным улучшением жизни, хватит ещё лет на двадцать, пока они достигнут общероссийского уровня.В целом работа по перековке сознания крупного человеческого общества достаточно сложна (имеет много чисто технических нюансов), как и любое дело требует не только наличия соответствующих знаний, но и специфических навыков. В украинском случае она растянется не менее, чем на полстолетия (пока не вырастут новые, рождённые в России, поколения). Но базовый уровень лояльности населения, при котором не специалист не отличит ситуацию в русском Днепропетровске, от ситуации в русском Новосибирске, может и должен быть достигнут уже лет за 15-20.От России в данном случае требуется ориентация не только и даже не столько на финансовую сторону – у новых регионов достаточный потенциал, чтобы не дарить, а инвестировать, то есть вкладывать деньги в восстановление, ради получения прибыли. От России требуется то главное, что она дала собственному населению и то, для чего собственно и предназначено любое государство – обеспечение закона и порядка.Кроме того, естественно, понадобится жёсткий контроль над местным чиновничеством, осуществляемый незаметными, но полномочными представителями центра, а также выверенная централизованная пропаганда, целенаправленно ориентированная именно на население данных территорий.Повторяю, дело не в том, чтобы "сделать им хорошо". Дело в том, что это мы заинтересованы в сохранении, упрочении и расширении результата наших побед, а для этого требуется обеспечить лояльность двух десятков миллионов местного населения. Причём не вынужденную лояльность покорённых, которые только и ждут как бы в тёмном переулке победителю нож под пятое ребро сунуть, а радостную лояльность граждан, обретших в России тот самый "европейский райский сад" о котором мечтали, причём стоящих его для себя и потомков своими руками.Они должны почувствовать благодарность за то, что их победили. Они должны добровольно и с энтузиазмом отказаться от "брехни Тараса" и вновь обратиться к "строчкам из Александра".Возвращаясь же к вопросу "кто они": сегодня они никто.Они были русскими, решили стать украинцами. В украинстве уже разочаровались (именно поэтому не хотят его защищать – победить Россию должен кто-то, но не они). Вновь русскими ещё не стали, именно поэтому всё ещё стремятся к победе над Россией, хоть и чужими руками.Самостоятельно они в большинстве своём в русскость никогда не вернутся. Точно так же человек самостоятельно не может отрешиться от влияния тоталитарной секты. Здесь дело уже не в знании/не знании конкретных вещей, а в том, что сознание человеческое не допускает признания столь значительных ошибок, приведших к столь губительным последствиям – в мозгу "перегорают предохранители" и человек лишается рассудка.Но вернуть их в русскость надо. Ни на освобождённых территориях, ни рядом с ними нам не нужны десятки миллионов легко программируемых на вражду к России зомби. Сделать их вновь русскими – единственный способ избежать проблем на ближайшие лет сто. То, что предстоит сделать сравнимо с сеансом коллективной психотерапии, только он будет проводиться одновременно на тысячах квадратных километров с двумя десятками миллионов человек и займёт полтора-два десятилетия (а потом ещё в два раз более долгий период контроля).Это наш крест и нам его нести. Это не мыслится к категориях "братства"/"не братства". Ничего личного – голый государственный интерес.Повторю ещё раз, ибо это важно и это надо понять – мы это делаем не для них. Они могли бы хорошо или плохо умереть украинцами и никогда не пожалеть об этом. Мы это делаем для себя, для гарантированного обеспечения своего южного фланга, для того, чтобы нашим детям и/или внукам не пришлось опять воевать с какими-то "украинцами".

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Ростислав Ищенко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/13/1038848324_396:49:890:543_100x100_80_0_0_84fbb53212fa6b85e0b628004be87f9b.jpg

мнения, россия, украина, население, херсон, одесса, украинцы, сво, харьков