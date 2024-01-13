https://ukraina.ru/20240113/1052674309.html

Один из ударов пришелся на военное производство. Стали известны подробности субботней атаки ВС РФ на ВСУ

Один из ударов пришелся на военное производство. Стали известны подробности субботней атаки ВС РФ на ВСУ - 13.01.2024 Украина.ру

Один из ударов пришелся на военное производство. Стали известны подробности субботней атаки ВС РФ на ВСУ

Утром 13 января российские силы нанесли удары по объектам военно-промышленного комплекса Украины. Об этом сообщило Минобороны РФ. В его публикации уточняется, что в числе уничтоженных - объект по производству дронов и снарядов противника

2024-01-13T14:01

2024-01-13T14:01

2024-01-13T14:01

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удар

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Также ведомство обнародовало данные по потерям врага на разных направлениях.Так, на Купянском направлении были отражены три атаки ВСУ, в результате украинская сторона потеряла до 35 военных, танк и другую технику.На Краснолиманском направлении также были отражены три вражеские атаки. Там ВСУ потеряли свыше 280 военных.На Донецком направлении украинская армия лишилась до 320 человек убитыми и ранеными и четырех танков.На Южно-донецком направлении Киев потерял еще более 110 военных. На Запорожском - до 50-ти и на Херсонском - до 40-ка.Днем 13 января экс-заместитель министра обороны Украины Анна Маляр пожаловалась, что русские выматывают ВСУ."Их цель сейчас – максимально нас истощить. Чтобы мы не могли создать запасы боеприпасов, не могли подготовить технику и морально сломались. Они действуют так, чтобы мы не успевали восстанавливаться", - написала она.Маляр добавила, что количество обстрелов не снижается, их бывает до тысячи в день. При этом армия России сохраняет преимущество в использовании боеприпасов как минимум в 6-8 раз.

https://ukraina.ru/20240113/1052671693.html

https://ukraina.ru/20240113/1052673410.html

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новости, удар, вс рф, производство, атака, всу