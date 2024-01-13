На выборах в Тайване лидирует противник Пекина и сторонник дружбы с США. Что это значит - 13.01.2024 Украина.ру
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На выборах в Тайване лидирует противник Пекина и сторонник дружбы с США. Что это значит
На выборах в Тайване лидирует противник Пекина и сторонник дружбы с США. Что это значит - 13.01.2024 Украина.ру
На выборах в Тайване лидирует противник Пекина и сторонник дружбы с США. Что это значит
Кандидат от правящей Демократической прогрессивной партии (ДПП) Тайваня и активный сторонник независимости региона Лай Циндэ лидирует на выборах главы администрации острова
2024-01-13T13:41
2024-01-13T15:10
новости
тайвань
пекин
китай
выборы
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Местный телеканал "Саньли" ведет прямую трансляцию подсчета голосов с избирательных участков и по его информации, на данный момент Лай Циндэ набрал уже более 2,7 миллионов голосов, то есть порядка 38,5%.На втором месте Хоу Юи - кандидат от оппозиционной партии Тайваня Гоминьдан, выступающий за нормализацию отношений с Пекином. Его результат - 2,3 миллиона голосов или 32,5%.Третье место занимает Кэ Вэньчжэ - кандидат от Тайваньской народной партии, выступающий за диалог с Пекином и США. У него на данный момент 2,07 миллиона голосов, то есть с 28,9%.Ранее в Пекине назвали это голосование выбором между "миром и войной, процветанием и упадком" и призвали тайваньцев "сделать правильный выбор на перекрестке отношений между двумя сторонами пролива".Кроме того, представитель МИД КНР Мао Нин на днях отметила, что тайваньский вопрос является "красной линией" в китайско-американских отношениях.Мао Нин подчеркнула, что тайваньский вопрос является внутренним делом Китая, а выборы в Тайваньском регионе - местными делами Китая, которые не терпят никакого внешнего вмешательства.В связи с последними событиями, происходившими с Тайванем, многие эксперты начали сравнивать остров с Украиной. И не просто так, ведь Киев и Тайбэй испытали на себе одни и те же методы из западных методичек.Причем Вашингтон даже не пытался скрывать этого факта. Наоборот, в августе 2022 года спикер палаты представителей США Нэнси Пелосии демонстративно посетила остров, пытаясь показать Пекину, что он в этом регионе якобы ничего не решает. "США должны заплатить за свои ошибки. Тайвань - это китайский остров, и в конечном итоге он вернется в объятия родины. Китай примет необходимые меры для решительного противодействия, и мы сдержим свое слово", - пообещал в августе замминистра иностранных дел Китая Се Фэн.Еще одна связь Тайваня с Украиной - внимание США, выраженное в долларах. Кажется, внимательнее всех за обострением отношений Пекина и Тайбэйя следил Владимир Зеленский. Ведь он прекрасно понимает, что если Вашингтон решит сосредоточиться на разжигании войны уже на китайской территории, то дотации ему будут максимально урезаны.Глава администрации Тайваня избирается всеобщим голосованием, победителем считается кандидат, набравший наибольшее число голосов, при этом второй тур не предусмотрен.Результаты выборов будут известны уже к вечеру 13 января, а инаугурация победителя запланирована на 20 мая 2024 года.
https://ukraina.ru/20240111/1052628887.html
https://ukraina.ru/20220812/1037578258.html
https://ukraina.ru/20231207/1051815230.html
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новости, тайвань, пекин, китай, выборы
Новости, Тайвань, Пекин, Китай, выборы

На выборах в Тайване лидирует противник Пекина и сторонник дружбы с США. Что это значит

13:41 13.01.2024 (обновлено: 15:10 13.01.2024)
 
© AP Photo / Jorge Saenz
© AP Photo / Jorge Saenz
Читать в
Кандидат от правящей Демократической прогрессивной партии (ДПП) Тайваня и активный сторонник независимости региона Лай Циндэ лидирует на выборах главы администрации острова
Местный телеканал "Саньли" ведет прямую трансляцию подсчета голосов с избирательных участков и по его информации, на данный момент Лай Циндэ набрал уже более 2,7 миллионов голосов, то есть порядка 38,5%.
На втором месте Хоу Юи - кандидат от оппозиционной партии Тайваня Гоминьдан, выступающий за нормализацию отношений с Пекином. Его результат - 2,3 миллиона голосов или 32,5%.
Третье место занимает Кэ Вэньчжэ - кандидат от Тайваньской народной партии, выступающий за диалог с Пекином и США. У него на данный момент 2,07 миллиона голосов, то есть с 28,9%.
Ранее в Пекине назвали это голосование выбором между "миром и войной, процветанием и упадком" и призвали тайваньцев "сделать правильный выбор на перекрестке отношений между двумя сторонами пролива".
Кроме того, представитель МИД КНР Мао Нин на днях отметила, что тайваньский вопрос является "красной линией" в китайско-американских отношениях.
Мао Нин подчеркнула, что тайваньский вопрос является внутренним делом Китая, а выборы в Тайваньском регионе - местными делами Китая, которые не терпят никакого внешнего вмешательства.
Мао Нин МИД Китая - РИА Новости, 1920, 11.01.2024
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В МИД Китая назвали "красную линию" в отношениях с СШАВ китайско-американских отношениях первой "красной линией" является тайваньский вопрос, заявила 11 января официальный представитель МИД КНР Мао Нин на брифинге
В связи с последними событиями, происходившими с Тайванем, многие эксперты начали сравнивать остров с Украиной. И не просто так, ведь Киев и Тайбэй испытали на себе одни и те же методы из западных методичек.
"Так же, как и киевские "дерусификаторы", контролируемые США прозападные власти Тайваня, вот уже третье десятилетие проводят политику "прогрессивной независимости Тайваня", а если точнее, то "декитаизации" различных сфер общественной жизни, таких, как политика, культура и образование, экономика и армия", - отметил автор издания Украина.ру Азат Рахманов.
- РИА Новости, 1920, 12.08.2022
12 августа 2022, 09:40
Китай, Россия, Тайвань и Украина — что объединяет и в чем специфика
Причем Вашингтон даже не пытался скрывать этого факта. Наоборот, в августе 2022 года спикер палаты представителей США Нэнси Пелосии демонстративно посетила остров, пытаясь показать Пекину, что он в этом регионе якобы ничего не решает.
"США должны заплатить за свои ошибки. Тайвань - это китайский остров, и в конечном итоге он вернется в объятия родины. Китай примет необходимые меры для решительного противодействия, и мы сдержим свое слово", - пообещал в августе замминистра иностранных дел Китая Се Фэн.
Еще одна связь Тайваня с Украиной - внимание США, выраженное в долларах. Кажется, внимательнее всех за обострением отношений Пекина и Тайбэйя следил Владимир Зеленский. Ведь он прекрасно понимает, что если Вашингтон решит сосредоточиться на разжигании войны уже на китайской территории, то дотации ему будут максимально урезаны.
Владимир Зеленский
7 декабря 2023, 08:15
Зеленский начал понимать, что американцы его "сливают" — КорниловПолитический обозреватель международной медиагруппы "Россия сегодня" Владимир Корнилов 7 декабря прокомментировал блокировку сенатом США законопроекта о выделении дополнительной помощи Украине, Израилю и Тайваню
Глава администрации Тайваня избирается всеобщим голосованием, победителем считается кандидат, набравший наибольшее число голосов, при этом второй тур не предусмотрен.
Результаты выборов будут известны уже к вечеру 13 января, а инаугурация победителя запланирована на 20 мая 2024 года.
 
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