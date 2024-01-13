https://ukraina.ru/20240113/1052673672.html

Взрывы, обстановка на Краснолиманском направлении, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 13 января

Взрывы, обстановка на Краснолиманском направлении, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 13 января - 13.01.2024 Украина.ру

Взрывы, обстановка на Краснолиманском направлении, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 13 января

В ряде городов Украины прогремели взрывы. Активность ВСУ на Краснолиманском направлении прекратилась. Украинские военные продолжают наносить удары по территории России

2024-01-13T13:01

2024-01-13T13:01

2024-01-13T13:01

хроники

эксклюзив

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В ночь на 13 октября и утром на Украине объявляли воздушную тревогу. Позже украинские СМИ начали сообщать о взрывах. В частности, передавали информацию о взрыве в Чернигове, Киеве, Днепре, Кропивницком, Кременчуге, Сумской области и подконтрольном Украине Херсоне."Ночью российские войска вновь осуществили комбинированный массированный удар по целям на территории т.н. Украины. Взрывы прогремели в западных и центральных областях страны. ВС РФ использовали большой арсенал средств поражения, включая крылатые ракеты Х-101, баллистические ракеты "Кинжал", беспилотники "Герань-2", а также другие ракеты "воздух-поверхность" Х-59 и Х-31П. Любопытно, что если обычно представители украинских формирований громогласно заявляют об успешном отражении налета, то тут они отчитались о сбитии нескольких боеприпасов. Это косвенно указывает на то, что значительная часть ракет достигла своих целей", - прокомментировал удары проект "Рыбарь".Позже в Черниговской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях снова объявили воздушную тревогу.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, осуществлённого украинскими спецслужбами. В теракте погибли мирные жители. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Как подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.Обстановка на Краснолиманском направленииУкраинские наземные силы не проявляли никакой активности за прошедшие сутки на Краснолиманском направлении, сообщил РИА Новости старший офицер пресс-центра группировки "Центр" Леонид Шаров."За прошедшие сутки в границах ответственности группировки войск "Центр" на Краснолиманском направлении специальной военной операции наземные силы украинских войск активности не проявляли", - отметил он.Российская артиллерия и авиация нанесли удары по более чем 150 выявленным целям ВСУ в районах Дроновки, Серебрянки и Северска, также рассказал Шаров. Подразделения спецназа вскрыли более 20 объектов ВСУ, примерно десять поразили российские бойцы.Потери противника за сутки составили до 70 человек и два автомобиля, подытожил Шаров.ОбстрелыКак сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, за минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли 19 ударов по территории этого региона России.ВСУ выпустили в общей слоности 13 снарядов калибром 152 мм, БПЛА-камикадзе, 2 ракеты из РСЗО и 41 снаряд калибром 155 мм, в т.ч. кассетный.Под удары ВСУ попали Никитовский район Горловки, Гольмовский, Кировский, Петровский, Киевский и Куйбышевский районы Донецка, Червоногвардейский район, Ясиноватский район."По состоянию на 23:00, общее количество жертв среди гражданских лиц от атак ВФУ (вооружённых формирований Украины — Ред.) на территории республики составило 11 человек: 2 погибли и 9 ранены", - сообщило в ночь на 13 января представительство ДНР в СЦКК.Под ударами оказались многоквартирные и частные жилые дома, а также объекты гражданской инфраструктурыВ следующие сутки обстрелы продолжились. К полудню ВСУ выпустили по Никитовскому и Центрально-Городскому районам Горловки 14 снарядов калибром 155 мм, по Червоногвардейскому району — 3 снаряда калибром 155 мм.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области" вчера ВСУ выпустили 74 снаряда из ствольной артиллерии по этому региону России."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 74 снаряда из ствольной артиллерии по населённым пунктам Херсонской области Российской Федерации: Крынки — 21; Днепряны — 7; Новая Збурьевка — 5; Саги — 5; Козачьи Лагеря — 9; Алёшки — 10; Новые Лагеря — 6; Корсунка — 11", - указывалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 33 снаряда из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Крынки, Голая Пристань, Песчановка, Алёшки, Старая Збурьевка, Подстепное. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.Около полудня появилась информация об ударе ВСУ по Бердянску."Нацисты дважды ударили по порту Бердянска. Сегодня в 09:00 в Бердянске Запорожской области прозвучали два взрыва. По предварительной информации, город подвергся ракетному обстрелу со стороны боевиков ВСУ. Система ПВО России сбила две ракеты в районе порта. На данный момент информация о пострадавших и разрушениях не поступала. Подробности позже", - написал лидер запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в своём телеграм-канале в 11:58.Утром 13 января губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опубликовал сводку ударов ВСУ по этому региону России."В Белгородском районе по селу Устинка выпущено 3 артиллерийских снаряда. В селах Солнцевка, Щетиновка и Журавлевка с БПЛА сброшено по одному взрывному устройству. Также в Журавлевке противник атаковал с помощью двух дронов-камикадзе. В данных населённых пунктах пострадавших и разрушений нет. После работы системы ПВО по воздушным целям на 13 января выявлены повреждения в поселке Разумное: в одном частном домовладении выбиты окна. В поселке Новосадовый пострадал один автомобиль. В посёлке Майский в частном домовладении выбиты окна", - указывалось в сводке.Кроме того, в Борисовском районе на окраине села Богун-Городок с помощью противодронного устройства был посажен и обезврежен дрон-камикадзе. Также на окраине села с квадрокоптера было сброшено взрывное устройство. Обошлось без последствий.Также в Валуйском городском округе под миномётный обстрел попало село Вериговка – было установлено 7 прилётов. Пострадавших и разрушений нет.В Волоконовском районе из миномёта и гранатомёта обстреляли окраину хутора Старый – зафиксировано 4 миномётных снаряда и 15 гранатомётных выстрелов. Никто не пострадал, разрушений нет."В Грайворонском городском округе в селе Козинка противник атаковал с помощью 6 дронов-камикадзе. Пострадавших нет. В результате атаки повреждены 5 гражданских автомобилей. Из ствольной артиллерии обстреляли село Гора-Подол. Никто не пострадал. Повреждена линия электропередачи. В настоящий момент электроснабжение восстановлено. На окраине села Пороз с БПЛА сброшено взрывное устройство, для обезвреживания которого была вызвана саперная группа Росгварии. Обошлось без последствий. По окраине села Безымено выпущено 6 минометных снарядов, по окраине села Дроновка – 5, по окраине села Козинка – один минометный снаряд. В данных населенных пунктах пострадавших и разрушений нет. Над селом Ивановская Лисица сбит БПЛА противника. Обошлось без последствий на земле", - писал Гладков.Кроме того, в Краснояружском районе на окраине поселка Задорожный был зафиксирован один прилёт. Никто не пострадал, разрушений нет."В Шебекинском городском округе по селу Новая Таволжанка и хутору Балки выпущено по 2 миномётных снаряда, по поселку Красное и селу Муром – 7 и 5 миномётных снарядов соответственно. Также в Муроме совершил падение дрон-камикадзе. Ни в одном из населённых пунктов округа пострадавших и разрушений нет", - отмечалось в сводке.Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.

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2024

Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

хроники, эксклюзив