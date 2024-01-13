https://ukraina.ru/20240113/1052673410.html

До тысячи обстрелов в день: Маляр пожаловалась, что Россия "морально ломает" ВСУ

До тысячи обстрелов в день: Маляр пожаловалась, что Россия "морально ломает" ВСУ - 13.01.2024 Украина.ру

До тысячи обстрелов в день: Маляр пожаловалась, что Россия "морально ломает" ВСУ

Русские действуют так, чтобы украинские войска не успевали восстанавливаться, и в итоге сломались морально. Такое заявление в своих соцсетях сделала экс-заместитель министра обороны Украины Анна Маляр

2024-01-13T12:24

2024-01-13T12:24

2024-01-13T12:24

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Маляр добавила, что количество обстрелов не снижается, их бывает до тысячи в день. При этом армия России сохраняет преимущество в использовании боеприпасов как минимум в 6-8 раз.Также Маляр пожаловалась, что российские подразделения на Востоке используют тактику малых штурмовых групп. В попытке уничтожить их, посетовала она, Киев тратит больше снарядов, а результат получает почти нулевой.Утром 13 января украинские СМИ запестрели сообщениями о том, что Россия начала массированную ракетную атаку по военным объектам Украины.В сообщениях отмечалось, что под ударом оказались Киевская, Винницкая, Ровенская, Житомирская, Черниговская, Полтавская, Черкасская, Кировоградская, Днепропетровская, Херсонская и Хмельницкая области.

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