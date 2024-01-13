https://ukraina.ru/20240113/1052673410.html
До тысячи обстрелов в день: Маляр пожаловалась, что Россия "морально ломает" ВСУ
До тысячи обстрелов в день: Маляр пожаловалась, что Россия "морально ломает" ВСУ - 13.01.2024 Украина.ру
До тысячи обстрелов в день: Маляр пожаловалась, что Россия "морально ломает" ВСУ
Русские действуют так, чтобы украинские войска не успевали восстанавливаться, и в итоге сломались морально. Такое заявление в своих соцсетях сделала экс-заместитель министра обороны Украины Анна Маляр
2024-01-13T12:24
2024-01-13T12:24
2024-01-13T12:24
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анна маляр
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обстрелы
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Маляр добавила, что количество обстрелов не снижается, их бывает до тысячи в день. При этом армия России сохраняет преимущество в использовании боеприпасов как минимум в 6-8 раз.Также Маляр пожаловалась, что российские подразделения на Востоке используют тактику малых штурмовых групп. В попытке уничтожить их, посетовала она, Киев тратит больше снарядов, а результат получает почти нулевой.Утром 13 января украинские СМИ запестрели сообщениями о том, что Россия начала массированную ракетную атаку по военным объектам Украины.В сообщениях отмечалось, что под ударом оказались Киевская, Винницкая, Ровенская, Житомирская, Черниговская, Полтавская, Черкасская, Кировоградская, Днепропетровская, Херсонская и Хмельницкая области.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, новости украины, анна маляр, россия, всу, обстрелы
До тысячи обстрелов в день: Маляр пожаловалась, что Россия "морально ломает" ВСУ
Русские действуют так, чтобы украинские войска не успевали восстанавливаться, и в итоге сломались морально. Такое заявление в своих соцсетях сделала экс-заместитель министра обороны Украины Анна Маляр
"Их цель сейчас – максимально нас истощить. Чтобы мы не могли создать запасы боеприпасов, не могли подготовить технику и морально сломались. Они действуют так, чтобы мы не успевали восстанавливаться", - написала она.
Маляр добавила, что количество обстрелов не снижается, их бывает до тысячи в день. При этом армия России сохраняет преимущество в использовании боеприпасов как минимум в 6-8 раз.
Также Маляр пожаловалась, что российские подразделения на Востоке используют тактику малых штурмовых групп. В попытке уничтожить их, посетовала она, Киев тратит больше снарядов, а результат получает почти нулевой.
Утром 13 января украинские СМИ запестрели сообщениями о том, что Россия начала массированную ракетную атаку по военным объектам Украины.
В сообщениях отмечалось, что под ударом оказались Киевская, Винницкая, Ровенская, Житомирская, Черниговская, Полтавская, Черкасская, Кировоградская, Днепропетровская, Херсонская и Хмельницкая области.