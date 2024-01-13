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На какой отчаянный шаг идёт Зеленский, кто его последняя надежда и где на Украине место силы - Царёв
На какой отчаянный шаг идёт Зеленский, кто его последняя надежда и где на Украине место силы - Царёв - 13.01.2024 Украина.ру
На какой отчаянный шаг идёт Зеленский, кто его последняя надежда и где на Украине место силы - Царёв
Депутат Верховной рады Украины IV-VII созывов Олег Царёв прокомментировал очередной скандал с участием президента США Джо Байдена и его сына, а также смертельную мобилизацию, на которую пошёл Зеленский и рассказал о выборах в Америке, последней надежде президента Украины и развале украинской инфраструктуры
2024-01-13T12:05
2024-01-13T12:05
2024-01-13T12:05
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*В ролике упоминается Алексей Арестович, который внесён в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, видео, олег царев, владимир зеленский, украина
Новости, Видео, Олег Царев, Владимир Зеленский, Украина
На какой отчаянный шаг идёт Зеленский, кто его последняя надежда и где на Украине место силы - Царёв
Депутат Верховной рады Украины IV-VII созывов Олег Царёв прокомментировал очередной скандал с участием президента США Джо Байдена и его сына, а также смертельную мобилизацию, на которую пошёл Зеленский и рассказал о выборах в Америке, последней надежде президента Украины и развале украинской инфраструктуры
—Новая война США.
—Очередной скандал с Байденами и полные подробности дела "Бурисмы".
—6 миллионов долларов для ГУР Украины.
—Закон о мобилизации на Украине.
—Мобилизация без закона.
—Крах украинской инфраструктуры.
*В ролике упоминается Алексей Арестович, который внесён в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.