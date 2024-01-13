https://ukraina.ru/20240113/1052673263.html

На какой отчаянный шаг идёт Зеленский, кто его последняя надежда и где на Украине место силы - Царёв

На какой отчаянный шаг идёт Зеленский, кто его последняя надежда и где на Украине место силы - Царёв - 13.01.2024 Украина.ру

На какой отчаянный шаг идёт Зеленский, кто его последняя надежда и где на Украине место силы - Царёв

Депутат Верховной рады Украины IV-VII созывов Олег Царёв прокомментировал очередной скандал с участием президента США Джо Байдена и его сына, а также смертельную мобилизацию, на которую пошёл Зеленский и рассказал о выборах в Америке, последней надежде президента Украины и развале украинской инфраструктуры

2024-01-13T12:05

2024-01-13T12:05

2024-01-13T12:05

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*В ролике упоминается Алексей Арестович, который внесён в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

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2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, видео, олег царев, владимир зеленский, украина