На какой отчаянный шаг идёт Зеленский, кто его последняя надежда и где на Украине место силы - Царёв - 13.01.2024 Украина.ру
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На какой отчаянный шаг идёт Зеленский, кто его последняя надежда и где на Украине место силы - Царёв
На какой отчаянный шаг идёт Зеленский, кто его последняя надежда и где на Украине место силы - Царёв - 13.01.2024 Украина.ру
На какой отчаянный шаг идёт Зеленский, кто его последняя надежда и где на Украине место силы - Царёв
Депутат Верховной рады Украины IV-VII созывов Олег Царёв прокомментировал очередной скандал с участием президента США Джо Байдена и его сына, а также смертельную мобилизацию, на которую пошёл Зеленский и рассказал о выборах в Америке, последней надежде президента Украины и развале украинской инфраструктуры
2024-01-13T12:05
2024-01-13T12:05
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*В ролике упоминается Алексей Арестович, который внесён в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
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новости, видео, олег царев, владимир зеленский, украина
Новости, Видео, Олег Царев, Владимир Зеленский, Украина

На какой отчаянный шаг идёт Зеленский, кто его последняя надежда и где на Украине место силы - Царёв

12:05 13.01.2024
 
© коллаж Украина.Ру
© коллаж Украина.Ру
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Депутат Верховной рады Украины IV-VII созывов Олег Царёв прокомментировал очередной скандал с участием президента США Джо Байдена и его сына, а также смертельную мобилизацию, на которую пошёл Зеленский и рассказал о выборах в Америке, последней надежде президента Украины и развале украинской инфраструктуры
  • Новая война США.
  • Очередной скандал с Байденами и полные подробности дела "Бурисмы".
  • 6 миллионов долларов для ГУР Украины.
  • Закон о мобилизации на Украине.
  • Мобилизация без закона.
  • Крах украинской инфраструктуры.
*В ролике упоминается Алексей Арестович, который внесён в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
 
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