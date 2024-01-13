https://ukraina.ru/20240113/1052672992.html
"Национализм возрождается": пенсионер, высланный из Латвии, расплакался в России, рассказывая о семье
"Национализм возрождается": пенсионер, высланный из Латвии, расплакался в России, рассказывая о семье - 13.01.2024 Украина.ру
"Национализм возрождается": пенсионер, высланный из Латвии, расплакался в России, рассказывая о семье
Военный пенсионер Борис Катков, высланный из Латвии через 57 лет жизни в этой стране, рассказал российским журналистам, что планирует оспорить решение Риги и вернуться к своей родне
2024-01-13T12:00
2024-01-13T12:00
2024-01-13T12:00
новости
латвия
депортация
пенсионеры
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/01/0d/1052672618_144:0:1001:482_1920x0_80_0_0_e4dc71de1d923b1a3c7821b1423da39b.jpg.webp
По мнению Каткова, решение Латвии о его высылке чисто политическое, ведь он является председателем правления Латвийско-российской ассоциации сотрудничества. Устранив его, уверен пожилой мужчина, Риге удастся добиться развала этой организации, а также прекратить ее деятельность по обмену студентами."За 15 лет, что я работаю, более 400 граждан Латвии направлены на учебу в Россию. Большая часть из них остались в России. Вот эти два момента ставят мне в вину, что я там прокремлевский. Ну какой я прокремлевский? Я, скорее, пролатвийский. Да, я участвую в выборах. Да, мы организуем эти выборы - в Думу и президентские - как граждане России. Имеем на это право. Мы лишены права голоса в Латвии, но мы не лишены права голоса в России. Поэтому естественно мы помогаем [российскому] посольству в проведении выборов", - сказал Катков.Он резюмировал, что если вернуться в Латвию не сможет, то оставшаяся в стране родня переедет к нему в Калининград.В российском диппредставительстве оценили высылку 82-летнего мужчины как акт "демонстративной показательной расправы политиков, зацикленных на русофобии".При этом, как отметили в диппредставительстве, решение Латвии противоречит принципу "неразлучения" семьи, поскольку у Каткова в Латвии проживают супруга, дети и внуки.Ранее Управление по делам гражданства и миграции Латвии объявило, что планирует депортировать 1167 граждан России, 789 из которых старше 60-ти лет.
https://ukraina.ru/20240113/1052671572.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/01/0d/1052672618_251:0:894:482_1920x0_80_0_0_f4fec706d5c3c6d608d238eb352cee51.jpg.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, латвия, депортация, пенсионеры, россия
"Национализм возрождается": пенсионер, высланный из Латвии, расплакался в России, рассказывая о семье
Военный пенсионер Борис Катков, высланный из Латвии через 57 лет жизни в этой стране, рассказал российским журналистам, что планирует оспорить решение Риги и вернуться к своей родне
"С одной стороны, я рад, что такой прием осуществляет российская сторона. С другой стороны, конечно, чувство горести есть, все-таки 57 лет, 13 членов семьи осталось в Латвии. Не знаю, что за строй в Латвийской республике, что за национализм возрождается", - сказал пожилой мужчина с трудом сдерживая слезы.
По мнению Каткова, решение Латвии о его высылке чисто политическое, ведь он является председателем правления Латвийско-российской ассоциации сотрудничества. Устранив его, уверен пожилой мужчина, Риге удастся добиться развала этой организации, а также прекратить ее деятельность по обмену студентами.
"За 15 лет, что я работаю, более 400 граждан Латвии направлены на учебу в Россию. Большая часть из них остались в России. Вот эти два момента ставят мне в вину, что я там прокремлевский. Ну какой я прокремлевский? Я, скорее, пролатвийский. Да, я участвую в выборах. Да, мы организуем эти выборы - в Думу и президентские - как граждане России. Имеем на это право. Мы лишены права голоса в Латвии, но мы не лишены права голоса в России. Поэтому естественно мы помогаем [российскому] посольству в проведении выборов", - сказал Катков.
Он резюмировал, что если вернуться в Латвию не сможет, то оставшаяся в стране родня переедет к нему в Калининград.
В российском диппредставительстве оценили высылку 82-летнего мужчины как акт "демонстративной показательной расправы политиков, зацикленных на русофобии".
При этом, как отметили в диппредставительстве, решение Латвии противоречит принципу "неразлучения" семьи, поскольку у Каткова в Латвии проживают супруга, дети и внуки.
Ранее Управление по делам гражданства и миграции Латвии объявило, что планирует депортировать 1167 граждан России, 789 из которых старше 60-ти лет.