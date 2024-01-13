https://ukraina.ru/20240113/1052672415.html

"Активизировалась польская и союзная авиация": Варшава подняла в воздух самолеты из-за России

"Активизировалась польская и союзная авиация": Варшава подняла в воздух самолеты из-за России - 13.01.2024 Украина.ру

"Активизировалась польская и союзная авиация": Варшава подняла в воздух самолеты из-за России

Варшава запустила "все необходимые процедуры для обеспечения безопасности" своего воздушного пространства в связи с активностью российских самолетов. Такое сообщение утром 13 января опубликовало Оперативное командование Вооруженных сил Польши

2024-01-13T11:01

2024-01-13T11:01

2024-01-13T11:01

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Утром 13 января украинские СМИ запестрели сообщениями о том, что Россия начала массированную ракетную атаку по военным объектам Украины.В сообщениях отмечалось, что под ударом оказались Киевская, Винницкая, Ровенская, Житомирская, Черниговская, Полтавская, Черкасская, Кировоградская, Днепропетровская, Херсонская и Хмельницкая области.Это не первый раз, когда Польша реагирует на полеты российских самолетов в зоне СВО. В последний раз Варшава делала это 1 и 2 января.А в конце декабря в польских вооруженных силах сообщили, что граница страны якобы была нарушена российском ракетой. Однако военные не смогли обнаружить ее следы после изучения местности.

https://ukraina.ru/20240113/1052671693.html

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новости, польша, варшава, авиация, россия