"Активизировалась польская и союзная авиация": Варшава подняла в воздух самолеты из-за России - 13.01.2024 Украина.ру
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"Активизировалась польская и союзная авиация": Варшава подняла в воздух самолеты из-за России
"Активизировалась польская и союзная авиация": Варшава подняла в воздух самолеты из-за России - 13.01.2024 Украина.ру
"Активизировалась польская и союзная авиация": Варшава подняла в воздух самолеты из-за России
Варшава запустила "все необходимые процедуры для обеспечения безопасности" своего воздушного пространства в связи с активностью российских самолетов. Такое сообщение утром 13 января опубликовало Оперативное командование Вооруженных сил Польши
2024-01-13T11:01
2024-01-13T11:01
новости
польша
варшава
авиация
россия
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Утром 13 января украинские СМИ запестрели сообщениями о том, что Россия начала массированную ракетную атаку по военным объектам Украины.В сообщениях отмечалось, что под ударом оказались Киевская, Винницкая, Ровенская, Житомирская, Черниговская, Полтавская, Черкасская, Кировоградская, Днепропетровская, Херсонская и Хмельницкая области.Это не первый раз, когда Польша реагирует на полеты российских самолетов в зоне СВО. В последний раз Варшава делала это 1 и 2 января.А в конце декабря в польских вооруженных силах сообщили, что граница страны якобы была нарушена российском ракетой. Однако военные не смогли обнаружить ее следы после изучения местности.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, польша, варшава, авиация, россия
Новости, Польша, Варшава, авиация, Россия

"Активизировалась польская и союзная авиация": Варшава подняла в воздух самолеты из-за России

11:01 13.01.2024
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСаммит НАТО в Варшаве
Саммит НАТО в Варшаве - РИА Новости, 1920, 13.01.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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Варшава запустила "все необходимые процедуры для обеспечения безопасности" своего воздушного пространства в связи с активностью российских самолетов. Такое сообщение утром 13 января опубликовало Оперативное командование Вооруженных сил Польши
"Предупреждаем, что активизировалась польская и союзная авиация, что может быть связано с повышенным уровнем шума, особенно в юго-восточной части страны", - говорится в публикации.
Утром 13 января украинские СМИ запестрели сообщениями о том, что Россия начала массированную ракетную атаку по военным объектам Украины.
В сообщениях отмечалось, что под ударом оказались Киевская, Винницкая, Ровенская, Житомирская, Черниговская, Полтавская, Черкасская, Кировоградская, Днепропетровская, Херсонская и Хмельницкая области.
- РИА Новости, 1920, 13.01.2024
10:22
Армия РФ бьет по военным целям на УкраинеПо объектам военной инфраструктуры Украины идет массированная ракетная атака. Об этом сообщают украинские телеграм-каналы
Это не первый раз, когда Польша реагирует на полеты российских самолетов в зоне СВО. В последний раз Варшава делала это 1 и 2 января.
А в конце декабря в польских вооруженных силах сообщили, что граница страны якобы была нарушена российском ракетой. Однако военные не смогли обнаружить ее следы после изучения местности.
 
НовостиПольшаВаршаваавиацияРоссия
 
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