https://ukraina.ru/20240113/1052671693.html

Армия РФ бьет по военным целям на Украине

Армия РФ бьет по военным целям на Украине - 13.01.2024 Украина.ру

Армия РФ бьет по военным целям на Украине

По объектам военной инфраструктуры Украины идет массированная ракетная атака. Об этом сообщают украинские телеграм-каналы

2024-01-13T10:22

2024-01-13T10:22

2024-01-13T11:13

новости

украина

атака

россия

инфраструктура

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/01/09/1052591319_0:140:2212:1385_1920x0_80_0_0_027f1caaebc1f8ff917fe826b5a46f82.jpg

В публикациях говорится, что под ударом Киевская, Винницкая, Ровенская, Житомирская, Черниговская, Полтавская, Черкасская, Кировоградская, Днепропетровская, Херсонская и Хмельницкая области.Также украинские СМИ предприняли попытку посчитать российские самолеты, принимающие участие в массированном ракетном ударе по военным объектам Украины.По их версии, с утра работают шесть бортов ТУ-95МС, шесть бортов ТУ-22М3, пять бортов МиГ-31К, а также неустановленное количество СУ-34/СУ-35.

https://ukraina.ru/20240112/1052665999.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, атака, россия, инфраструктура