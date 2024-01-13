https://ukraina.ru/20240113/1052671693.html
Армия РФ бьет по военным целям на Украине
Армия РФ бьет по военным целям на Украине - 13.01.2024 Украина.ру
Армия РФ бьет по военным целям на Украине
По объектам военной инфраструктуры Украины идет массированная ракетная атака. Об этом сообщают украинские телеграм-каналы
2024-01-13T10:22
2024-01-13T10:22
2024-01-13T11:13
новости
украина
атака
россия
инфраструктура
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https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/01/09/1052591319_0:140:2212:1385_1920x0_80_0_0_027f1caaebc1f8ff917fe826b5a46f82.jpg
В публикациях говорится, что под ударом Киевская, Винницкая, Ровенская, Житомирская, Черниговская, Полтавская, Черкасская, Кировоградская, Днепропетровская, Херсонская и Хмельницкая области.Также украинские СМИ предприняли попытку посчитать российские самолеты, принимающие участие в массированном ракетном ударе по военным объектам Украины.По их версии, с утра работают шесть бортов ТУ-95МС, шесть бортов ТУ-22М3, пять бортов МиГ-31К, а также неустановленное количество СУ-34/СУ-35.
https://ukraina.ru/20240112/1052665999.html
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Украина.ру
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, атака, россия, инфраструктура
Новости, Украина, атака, Россия, инфраструктура
Армия РФ бьет по военным целям на Украине
10:22 13.01.2024 (обновлено: 11:13 13.01.2024)
По объектам военной инфраструктуры Украины идет массированная ракетная атака. Об этом сообщают украинские телеграм-каналы
В публикациях говорится, что под ударом Киевская, Винницкая, Ровенская, Житомирская, Черниговская, Полтавская, Черкасская, Кировоградская, Днепропетровская, Херсонская и Хмельницкая области.
Также украинские СМИ предприняли попытку посчитать российские самолеты, принимающие участие в массированном ракетном ударе по военным объектам Украины.
По их версии, с утра работают шесть бортов ТУ-95МС, шесть бортов ТУ-22М3, пять бортов МиГ-31К, а также неустановленное количество СУ-34/СУ-35.