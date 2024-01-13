Латвия выслала 82-летнего россиянина, разлучив его с семьей. В посольстве России отреагировали - 13.01.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240113/1052671572.html
Латвия выслала 82-летнего россиянина, разлучив его с семьей. В посольстве России отреагировали
Латвия выслала 82-летнего россиянина, разлучив его с семьей. В посольстве России отреагировали - 13.01.2024 Украина.ру
Латвия выслала 82-летнего россиянина, разлучив его с семьей. В посольстве России отреагировали
Посольство России в Латвии возмутилось высылкой 82-летнего российского военного пенсионера Бориса Каткова. Соответствующее сообщение появилось в телеграм-канале пресс-службы диппредставительства
2024-01-13T09:54
2024-01-13T11:05
новости
латвия
пенсионеры
посольство
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103209/29/1032092908_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_ec369bcca899e26d8e2c82285877b3e4.jpg
При этом, как отметили в диппредставительстве, решение Латвии противоречит принципу "неразлучения" семьи, поскольку у Каткова в Латвии проживают супруга, дети и внуки.Также дипломаты подчеркнули. что "никаких фактов, свидетельствующих о "виновности" 82-летнего пенсионера, не приводится".Губернатор Псковской области Михаил Ведерников пообещал, что регион окажет Борису Каткову всю необходимую помощь."Бориса Григорьевича встретили на самой границе. Обеспечили всё необходимое, окружили вниманием и заботой. Сегодня обсудим планы на будущее и окажем всю необходимую помощь и поддержку", - сообщил Ведерников.Ранее Управление по делам гражданства и миграции Латвии объявило, что планирует депортировать 1167 граждан России, 789 из которых старше 60-ти лет.А в четверг, 11 января, латвийский парламент принял закон о передаче "Дома Москвы" в госсобственность. Власти страны назвали этот шаг защитой безопасности государства.Российское посольство в Латвии оценило это как акт произвола и грабежа, а официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что ответные шаги России будут жесткими и крайне болезненными.
https://ukraina.ru/20240113/1052671407.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103209/29/1032092908_103:0:1810:1280_1920x0_80_0_0_733ce06ff99a6b69e8fd779acaccf21c.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, латвия, пенсионеры, посольство, россия
Новости, Латвия, пенсионеры, посольство, Россия

Латвия выслала 82-летнего россиянина, разлучив его с семьей. В посольстве России отреагировали

09:54 13.01.2024 (обновлено: 11:05 13.01.2024)
 
© СС0, Pixabay
© СС0, Pixabay
Читать в
Посольство России в Латвии возмутилось высылкой 82-летнего российского военного пенсионера Бориса Каткова. Соответствующее сообщение появилось в телеграм-канале пресс-службы диппредставительства

"На этот раз жертвой демонстративной показательной расправы политиков, зацикленных на русофобии, стал российский военный пенсионер, председатель правления Латвийско-российской ассоциации сотрудничества Борис Катков", - говорится в сообщении посольства.

При этом, как отметили в диппредставительстве, решение Латвии противоречит принципу "неразлучения" семьи, поскольку у Каткова в Латвии проживают супруга, дети и внуки.
Также дипломаты подчеркнули. что "никаких фактов, свидетельствующих о "виновности" 82-летнего пенсионера, не приводится".
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников пообещал, что регион окажет Борису Каткову всю необходимую помощь.
"Бориса Григорьевича встретили на самой границе. Обеспечили всё необходимое, окружили вниманием и заботой. Сегодня обсудим планы на будущее и окажем всю необходимую помощь и поддержку", - сообщил Ведерников.
Ранее Управление по делам гражданства и миграции Латвии объявило, что планирует депортировать 1167 граждан России, 789 из которых старше 60-ти лет.
А в четверг, 11 января, латвийский парламент принял закон о передаче "Дома Москвы" в госсобственность. Власти страны назвали этот шаг защитой безопасности государства.
Российское посольство в Латвии оценило это как акт произвола и грабежа, а официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что ответные шаги России будут жесткими и крайне болезненными.
Гонсало Лира
09:32
Американо-чилийский блогер, арестованный на Украине, умер. Причину он сам объяснил в предсмертной запискеБлогер и журналист Гонсало Лира, имевший двойное гражданство Чили и США, умер на Украине. Об этом сначала сообщил отец скончавшегося, а потом подтвердила и пресс-служба американского Госдепартамента
 
НовостиЛатвияпенсионерыпосольствоРоссия
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:24До тысячи обстрелов в день: Маляр пожаловалась, что Россия "морально ломает" ВСУ
12:05На какой отчаянный шаг идёт Зеленский, кто его последняя надежда и где на Украине место силы - Царёв
12:00"Национализм возрождается": пенсионер, высланный из Латвии, расплакался в России, рассказывая о семье
11:01"Активизировалась польская и союзная авиация": Варшава подняла в воздух самолеты из-за России
10:50Сын Трампа о смерти Лиры: "Мы позволяем получателям наших социальных пособий убивать наших граждан"
10:22Армия РФ бьет по военным целям на Украине
09:54Латвия выслала 82-летнего россиянина, разлучив его с семьей. В посольстве России отреагировали
09:32Американо-чилийский блогер, арестованный на Украине, умер. Причину он сам объяснил в предсмертной записке
09:32Убийство Гонсало Лиры. Главное на Украине на утро 13 января
08:00Бахчисарайский мир. Как османская экспансия остановилась в Среднем Поднепровье
05:58"Не хочу остаток жизни прожить в стране бандерлогов". В Житомире посадили на 15 лет 82-летнего писателя
05:23"Не Украина и не Россия – серая зона". Что происходит в Харьковской области
05:11Михаил Павлив: Сунак и Зеленский в четыре руки сыграют против Вашингтона, чтобы затянуть войну на Украине
04:41Военкомов накажут жестче, чем наказывали "беркутовцев". Украинские эксперты и политики о будущем
04:29Кирилл Фролов: Зеленский возводит в Лавре не "мемориал защитникам Мариуполя", а храм Сатаны
04:14Старый Новый год. Древние традиции в контексте СВО
18:00Подготовка к захвату Приднестровья, договор с Великобританией. Итоги 12 января на Украине
17:43Сунак и Зеленский подписали соглашение, в Великобритании его назвали историческим
17:40"Зеленский не подозревает, что первый кирпичик в приговоре ему уже заложен". Новые откровения Деркача
17:30Около полусотни ВСУшников за неделю сдались в российский плен
Лента новостейМолния