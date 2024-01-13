https://ukraina.ru/20240113/1052671572.html
Латвия выслала 82-летнего россиянина, разлучив его с семьей. В посольстве России отреагировали
Латвия выслала 82-летнего россиянина, разлучив его с семьей. В посольстве России отреагировали - 13.01.2024 Украина.ру
Латвия выслала 82-летнего россиянина, разлучив его с семьей. В посольстве России отреагировали
Посольство России в Латвии возмутилось высылкой 82-летнего российского военного пенсионера Бориса Каткова. Соответствующее сообщение появилось в телеграм-канале пресс-службы диппредставительства
2024-01-13T09:54
2024-01-13T09:54
2024-01-13T11:05
новости
латвия
пенсионеры
посольство
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При этом, как отметили в диппредставительстве, решение Латвии противоречит принципу "неразлучения" семьи, поскольку у Каткова в Латвии проживают супруга, дети и внуки.Также дипломаты подчеркнули. что "никаких фактов, свидетельствующих о "виновности" 82-летнего пенсионера, не приводится".Губернатор Псковской области Михаил Ведерников пообещал, что регион окажет Борису Каткову всю необходимую помощь."Бориса Григорьевича встретили на самой границе. Обеспечили всё необходимое, окружили вниманием и заботой. Сегодня обсудим планы на будущее и окажем всю необходимую помощь и поддержку", - сообщил Ведерников.Ранее Управление по делам гражданства и миграции Латвии объявило, что планирует депортировать 1167 граждан России, 789 из которых старше 60-ти лет.А в четверг, 11 января, латвийский парламент принял закон о передаче "Дома Москвы" в госсобственность. Власти страны назвали этот шаг защитой безопасности государства.Российское посольство в Латвии оценило это как акт произвола и грабежа, а официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что ответные шаги России будут жесткими и крайне болезненными.
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новости, латвия, пенсионеры, посольство, россия
Латвия выслала 82-летнего россиянина, разлучив его с семьей. В посольстве России отреагировали
09:54 13.01.2024 (обновлено: 11:05 13.01.2024)
Посольство России в Латвии возмутилось высылкой 82-летнего российского военного пенсионера Бориса Каткова. Соответствующее сообщение появилось в телеграм-канале пресс-службы диппредставительства
"На этот раз жертвой демонстративной показательной расправы политиков, зацикленных на русофобии, стал российский военный пенсионер, председатель правления Латвийско-российской ассоциации сотрудничества Борис Катков", - говорится в сообщении посольства.
При этом, как отметили в диппредставительстве, решение Латвии противоречит принципу "неразлучения" семьи, поскольку у Каткова в Латвии проживают супруга, дети и внуки.
Также дипломаты подчеркнули. что "никаких фактов, свидетельствующих о "виновности" 82-летнего пенсионера, не приводится".
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников пообещал, что регион окажет Борису Каткову всю необходимую помощь.
"Бориса Григорьевича встретили на самой границе. Обеспечили всё необходимое, окружили вниманием и заботой. Сегодня обсудим планы на будущее и окажем всю необходимую помощь и поддержку", - сообщил Ведерников.
Ранее Управление по делам гражданства и миграции Латвии объявило, что планирует депортировать 1167 граждан России, 789 из которых старше 60-ти лет.
А в четверг, 11 января, латвийский парламент принял закон о передаче "Дома Москвы" в госсобственность. Власти страны назвали этот шаг защитой безопасности государства.
Российское посольство в Латвии оценило это как акт произвола и грабежа, а официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что ответные шаги России будут жесткими и крайне болезненными.