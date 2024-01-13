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"Уренгой – Помары – Ужгород": 40 лет невероятному инфраструктурному проекту, до сих пор кормящему Украину

"Уренгой – Помары – Ужгород": 40 лет невероятному инфраструктурному проекту, до сих пор кормящему Украину - 13.01.2024 Украина.ру

"Уренгой – Помары – Ужгород": 40 лет невероятному инфраструктурному проекту, до сих пор кормящему Украину

Торжественный запуск трансконтинентального магистрального газопровода Уренгой – Помары – Ужгород состоялся 13 января 1984 года во Франции. Его протяжённость составила 4451 км, 1160 из которых прошли по территории Украины. Реализация этого проекта была выгодна и странам Европы, и СССР, но не выгодна США, которые лишались важного потребителя угля

2024-01-13T18:00

2024-01-13T18:00

2024-01-13T18:00

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В 1978 году Западная Германия, Франция, Великобритания и Италия заключили с СССР договор "Газ в обмен на трубы". По его условиям западные страны предоставляли Советскому Союзу технику, оборудование и технологии, необходимые для строительства магистрального газопровода в счёт будущих поставок по нему газа. Финансировать проект вызвались банки Западной Германии, Франции и Японии. Действие договора оговаривалось до 2008 года.Сразу после подписания всех необходимых документов донецкому проектному институту "ЮжНИИгипрогаз" поручили разработать проект будущего газопровода. По первоначальному плану газ планировали забирать с месторождений Ямбурга, но позже решили тянуть газопровод от Уренгойского месторождения, открытого в 1966 году в Ямало-Ненецком автономном округе. С Уренгоя в Европу по проекту должны были идти две параллельные магистральные "нитки" из труб диаметром 1420 мм. На тот момент это был самый большой диаметр для магистральных газопроводов. Трубы рассчитывались на давление 7,5 Мпа – это более 74 атмосфер. Проект одобрили, и в 1981 году началось строительство.По Северному морскому пути на полуостров Ямал начали завозить все необходимое оборудование, людей доставляли самолётами и вертолётами. В стройке принимали участие строители из ГДР, Польши, Чехословакии и Югославии.В июле 1981 года для строительства компрессорных станций консорциум немецких банков во главе с Deutsche Bank и AKA Ausfuhrkredit GmbH предоставил СССР кредит на сумму 3,4 млрд. немецких марок. Позже кредитные соглашения были подписаны и с группой французских банков, и с экспортно-импортным банком Японии. В 1981-82 Москва подписала контракты о поставке компрессоров и труб с компаниями и корпорациями Creusot-Loire, John Brown Engineering, Nuovo Pignone, AEG-Telefunken, Mannesmann, Dresser Industries, Walter Kidde и Japan Steel Works. Трубоукладчики и бульдозеры закупались у компаний Caterpillar и Komatsu, автокраны – у Liebherr и Kato.Процесс пошёл, но тут вмешались США. ЦРУ подготовило для Овального кабинета аналитическую записку, в которой отмечалось, что СССР способен поставить Западный Берлин, Баварию и Австрию в почти 100% зависимость от своего газа. Вся Западная Европа, в случае успешной реализации проекта, становилась энергетически зависимой от России на 60%. В мае 1981 года глава ЦРУ Уильям Кейси и руководитель Пентагона Каспар Уайнбергер провели совещание, на котором в том числе подняли и тему русского газопровода. Американцы решили, что этот проект необходимо сорвать, иначе русские получат огромное стратегическое преимущество и обеспечат себе большой приток средств, а Европа станет для США серьезным экономическим конкурентом.И американцы начали действовать. В том же году администрация Рональда Рейгана ввела эмбарго на поставки в СССР высокотехнологичного американского оборудования. Пострадали от него в первую очередь западные компании и корпорации. Так, например, компания Caterpillar, которая должна была снабжать СССР тяжелой спецтехникой, понесла многомилионные убытки.Также в США решили, что смогут сорвать строительство газопровода Уренгой-Помары-Ужгород, если введут запрет на экспорт в СССР лопаток турбин для газоперекачивающих станций. Эти детали производила другая американская компания General Electric. Несмотря на упускаемую крупную выгоду, а местами и откровенные убытки, она тоже послушно расторгла с русскими свой контракт. Тогда Москва заказала лопатки у французской компании, которая производила эту деталь по американской лицензии.В июне 1982 года власти США попытались ликвидировать и эту лазейку. Они ужесточили эмбарго, распространив запрет не только на продукцию американских фирм, но и на оборудование, производимое за рубежом их филиалами и иностранными компаниями по американским лицензиям. Это решение привело к конфликту между США и их западноевропейскими союзниками.Экономически проект был очень выгоден странам Западной Европы, находившимся в то время на пороге кризиса. Так в Англии безработица доходила до 14%, Франция и ФРГ её догоняли. Газопровод же создавал тысячи рабочих мест, загружал промышленность заказами, русский газ укреплял энергетическую безопасность Европы.Лондон и Париж предложили своим компаниям игнорировать американские санкции, так как в Европе американские законы силы не имели. Тогда Штаты заявили, что нарушающие эмбарго европейские фирмы утратят право доступа на американский рынок.Но европейцы не сдавались, в результате в ноябре 1982 года Рейган вынужденно объявил об отмене эмбарго на поставку нефтегазового оборудования в СССР. Европейцы так же пошли на ответные уступки: они согласились не подписывать с Москвой новые договоры о расширении поставок природного газа – считалось, что в ближайшее время Запад найдёт новые источники энергии. В результате вместо двух ниток газопровода из Сибири в Европу потянулась только одна – после завершения строительства поставки газа из СССР составляли не более трети от всего потребления Западной Европы. Также, в соответствии с соглашениями с правительством США, Европа усилила контроль за передачей Советскому Союзу новейших высоких технологий.В результате американские санкции послужили стимулом для развития отечественной промышленности. Так на Невском заводе в 1982–85 годах наладили выпуск своих газоперекачивающих станций мощностью сначала 16 тыс., а затем 25 тыс. кВт. С другой стороны, Италия саботировала давление США, продолжая поставлять для строительства газопровода свои компрессоры. В итоге из 40 станций на трассе Уренгой – Помары – Ужгород оборудование для 24-х произвели в СССР, а еще для 16-ти – в Италии.Кроме того в Донецкой области на Харцызском трубном заводе освоили производство необходимых для строительства магистрали труб большого диаметра с двухслойным полиэтиленовым покрытием. Взамен не поставленной из США тяжёлой техники на Советских автопредприятиях наладили выпуск своих образцов.Границу между РСФСР и УССР магистральный газопровод пересёк в районе газоизмерительной станции "Суджа" (Курская область). На украинском участке трассы Уренгой – Помары – Ужгород возвели девять компрессорных станций: Ромны, Гребенковская, Софиевка, Ставишенская, Ильинецкая, Бар, Гусятин, Богородчаны, Голятин. По территории Украины газ транспортируется до компрессорной станции "Ужгород" на украинско-словацкой границе.Украинский участок магистрали считается самым простым: там нет заболоченных мест, с которыми трубопрокладчики столкнулись в Западной Сибири. Однако и на Украине с прокладкой "нитки" возникли некоторые сложности: из-за специфической геологии трудным участком оказались Карпаты с их глинистыми склонами, особенно труднопроходимыми для тяжёлой техники в весенне-осенний период. Трубопрокладчики преодолевали эти препятствия только с помощью тяжёлых бульдозеров, которые тянули их за стальные тросы.Тем не менее, газопровод проложили с опережением проектных сроков — вместо запланированных 5 лет строители и газовщики справились за полтора года, закончив магистраль в 1983 году. На последней стыковой трубе они сделали надпись "Вашим санкциям труба, господин Рейган!"Европейцы не рассчитывали, что Советский Союз закончит свой участок так быстро, ведь после прокладки требовалось провести проверку: заполнить всю трубу газом, на что требовалось много времени. Однако советские специалисты пошли своим путём: не дожидаясь готовности всего газопровода, они, проложив участок от одной компрессорной станции до другой, сразу же приступали к его проверке, заполняя газом и экономя, таким образом, время.Европейцы свой участок газопровода, несмотря на гораздо более простой рельеф местности, по которой он прокладывался, закончили только к началу 1984 года. 13 января во Франции провели торжественный пуск магистрали Уренгой — Помары — Ужгород, который открыл новую эру сотрудничества России и Западной Европы.Через 37 лет история с санкциями повторилась. В 2021 году США и ряд западных стран всячески препятствовали вводу готового газопровода "Северный поток – 2" в строй. Ну а 26 сентября 2022 года "нитки" "Северного потока-1 и 2" и вовсе вывели из строя, проведя на них диверсию на дне Балтийского моря.Бывший член Совета национальной безопасности США Томас Рид считает, что устраивать на газопроводах, которые идут из России в Европу, теракты, американцы начали ещё задолго до "Северных потоков". В своей книге "У бездны – инсайдерская история холодной войны" он говорит о том, что четыре взрыва, произошедшие на советских газопроводах в период с 1982 по 1989 год являются не техногенными катастрофами, а тщательно спланированными операциями американских спецслужб. Один из них, произошедший в 1982 году на строившейся магистрали Уренгой – Помары – Ужгород, Томас Рид связывает с фактом намеренной подставной передачи добывавшим промышленные секреты советским разведчикам американского программного обеспечения для газокомпрессорных станций. В него американские спецы предварительно внедрили ошибки. Тогда это не помогло Штатам сорвать проект поставки русских энергоносителей в Европу. Запущенный спустя 30 лет проект "бандеровская Украина" оказался в этом плане намного эффективней.Европейские же политики, совершенно игнорируя тот факт, что санкции против России, саботаж расследования взрыва "Северных потоков", поддержка войны на Украине в первую очередь бьют по европейской экономике, продолжают идти по этому пагубному пути. Чем они руководствуются? Скорее всего, правы те, кто говорит о том, что де-юре являясь независимой, де-факто континентальная Европа находится в американской оккупации. Её политики давно так или иначе взяты американцами и контролируемыми ими транснациональными корпорациями под контроль. Потому и завалены в эти дни, когда пишется эта публикация, хваленые германские автобаны ядреным немецким навозом, и немецкие фермеры, а вместе с ними и железнодорожники бастуют, понимая, что немецкие власти, уже давно не совсем немецкие. Остается только пожелать им удачи, и в день 40-летия энергетического "Проекта века" надеяться, что у него ещё настанут лучшие времена.

https://ukraina.ru/20190807/1024538073.html

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Алексей Стаценко

Алексей Стаценко

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Алексей Стаценко

история, история ссср, история украины, гтс, газопровод, транзит, газ, европа, сша