https://ukraina.ru/20240113/1052651837.html

Военкомов накажут жестче, чем наказывали "беркутовцев". Украинские эксперты и политики о будущем

Военкомов накажут жестче, чем наказывали "беркутовцев". Украинские эксперты и политики о будущем - 13.01.2024 Украина.ру

Военкомов накажут жестче, чем наказывали "беркутовцев". Украинские эксперты и политики о будущем

На Украине кипят страсти вокруг скандального законопроекта об ужесточении мобилизации, тем временем сотрудники ТЦК продолжают отлавливать граждан на улицах, в магазинах и в троллейбусах

2024-01-13T04:41

2024-01-13T04:41

2024-01-13T04:41

эксклюзив

сво

украина

всу

мобилизация

владимир зеленский

верховная рада

кость бондаренко

дмитрий корнейчук

политика

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Сейчас военкомам и другим представителям власти все позволено, но им надо бы помнить о судьбе предшественников, указывают эксперты.Непопулярный законопроект о мобилизации вернули в Кабмин для доработки. Как сообщил 11 января глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, решение было принято по итогам закрытого совещания с военным командованием и состоявшегося в закрытом режиме заседания Согласительного совета."Мы понимаем запрос военного командования и готовы идти навстречу. Но не все нормы могут быть поддержаны. Какие-то положения прямо нарушают права человека, какие-то не оптимально сформулированы. Об этом открыто сказали военному командованию. Но все политсилы поняли и поддерживают необходимость мобилизации. По результатам совещания, законопроект возвращается инициатору", - заявил Арахамия в своем телеграм-канале.Депутат Рады Марьяна Безуглая обнародовала список предлагаемых парламентариями правок. В частности, предлагается не включать уклонистов в реестр должников, убрать норму об электронных повестках, давать отсрочку инвалидам III группы, ученым и преподавателям и т.д. (список правок длинный).Но как вообще в проекте от Кабмина могли появиться положения, которые прямо нарушают права человека? Известный украинский политолог Кость Бондаренко в эфире ютуб-канала "Вышка" заявил, что шокирующие нормы были включены в проект вовсе не по глупости, но специально — вокруг них кипят споры, их снимут, все вздохнут… но остальные непопулярные нормы спокойно пройдут.Говоря о действиях сотрудников ТЦК, отлавливающих мужчин, эксперт отметил, что уже в этой сфере есть элементы бизнеса — за определенную сумму обещают "освободить из ТЦК". Кроме того, у самих ТЦК есть план, они стремятся его выполнить во избежание штрафов. Но они не думают о том, что будет потом, после войны.Кость Бондаренко напомнил, что после краха режима Януковича "беркутовцев" ставили на колени и заставляли извиняться. И высказал мнение, что "после войны членов ТЦК уже на колени ставить не будут, будут более жесткие меры".Политолог добавил, что вернувшиеся с фронта, а это десятки, сотни тысяч людей — они придут в никуда, у них не будет средств к существованию, они будут не нужны государству. Но они ведь помнят о боевом братстве, и они хорошо владеют оружием."И я очень не завидую тем людям, которые будут находиться власти на момент окончания войны", - сказал Бондаренко, пояснив, что именно к ним придут в первую очередь, постучат прикладами в дверь.Политолог считает, что на фоне общего обеднения и даже обнищания, есть люди – и не так мало, это 5% населения - которые зарабатывают на войне. По его словам, "именно эти люди, эти 5% людей, которые зарабатывают на войне, являются заказчиками основных ура-патриотических лозунгов..." - война до победного конца и т.д. У них есть деньги чтобы заказывать музыку в СМИ и есть возможности влиять на людей на самом верху — с ними делятся.Бондаренко рассказал, что сам он патриот Украины, носил вышиванку тогда, когда это не было мейнстримом, но он не надевает вышиванку с тех пор, как она стала униформой украинского чиновника.А чиновники продолжают гнуть свою линию. Даже в случае заморозки конфликта украинцев не будут выпускать за границу, считает политолог Дмитрий Корнейчук. Он в эфире того же ютуб-канала "Вышка" предположил, что вызвавший протесты в обществе скандальный законопроект о мобилизации предназначен как раз для этого, из него могут убрать что угодно, а норму о границе оставят. Выезд граждан привяжут к разрешению ТЦК, ради этого и предложен такой законопроект.Если заморозка, то проведут выборы, значит, надо отменить военное положение, но Украина обещала Европе не допустить увеличения выезда беженцев, сказал эксперт. А объяснят это так – а если война снова начнется, а все побегут из страны?Корнейчук считает, что Зеленский не собирается второй раз становиться президентом, поэтому настроения избирателей (тех же граждан, которые не могут выехать) его совершенно не волнуют. Плюс, обязательства перед Западом перевешивают. Это не только обязательство не допустить увеличения количества беженцев, но и продажа украинской земли, реформы и т.п.По мнению эксперта, украинская рабочая сила и украинская продукция составляют конкуренцию в Европе, беженцам надо платить соцподдержку… В общем, Европа постарается все это ограничить. И для Европы важно, чтобы украинская граница хотя бы какое-то время была закрыта. А недовольству украинцев внутри страны дадут выплеснуться на выборах, сочинив для них новую оппозиционную силу, связанную с военными, президентом тоже станет военный.Но что с мобилизацией? Популярный на Украине телеграм-канал "Резидент" со ссылкой на свой источник в ОП сообщает, что офис "провел закрытую социологию по треку нового законопроекта о мобилизации, цифры оказались шокированными для Банковой: 91% высказались против жестких норм закона, а 67% считают Зеленского и правительство ответственными за этот закон".В связи с этим на Банковой не решаются настаивать на принятии ставшего сверхскандальным законопроекта. Как отмечает украинское издание Страна.ua, "за него никто, по сути, не хочет брать на себя ответственность - ни политическое руководство во главе с президентом, ни военное командование, ни депутаты Рады".В то же время министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что в правительстве обсудят проект с учетом замечаний в ускоренном режиме, поскольку этот закон, по его словам, "нужен обороне нашего государства и каждому воину, который сейчас на фронте". Обсудят и отправят в Раду новую редакцию законопроекта.

https://ukraina.ru/20240112/1052633795.html

https://ukraina.ru/20240111/1052611878.html

https://ukraina.ru/20240109/1052581979.html

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Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Сергей Зуев

эксклюзив, сво, украина, всу, мобилизация, владимир зеленский, верховная рада, кость бондаренко, дмитрий корнейчук, политика, эксперты