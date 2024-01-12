Реактивная артиллерия "Каскада": полиция ДНР воюет "с огоньком" - 12.01.2024 Украина.ру
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Реактивная артиллерия "Каскада": полиция ДНР воюет "с огоньком"
Реактивная артиллерия "Каскада": полиция ДНР воюет "с огоньком" - 12.01.2024 Украина.ру
Реактивная артиллерия "Каскада": полиция ДНР воюет "с огоньком"
В конце прошлого года журналисты Украина.ру Роман Гнатюк и Игорь Гомольский побывали на боевом выезде БМ-21 "Град" вместе с реактивщиками ОБТФ Каскад (да, у них Украина.ру, 12.01.2024
2024-01-12T16:45
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рсзо 9к51 "град"
артиллерия
полиция
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В конце прошлого года журналисты Украина.ру Роман Гнатюк и Игорь Гомольский побывали на боевом выезде БМ-21 "Град" вместе с реактивщиками ОБТФ Каскад (да, у них есть собственная реактивная артиллерия!) на Южнодонецком направлении. Выезд был довольно опасный и напряженный. Результаты работы РСЗО зафиксированы нашими средствами контроля с воздуха. Частью переживаний и впечатлений мы, наконец-то, можем поделиться с вами, дорогие зрители! Было жарко, но всё обошлось (для нас)!
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видео, рсзо 9к51 "град", артиллерия, полиция, днр, донецкая народная республика, донецк, донбасс, сво, спецоперация, бпла, россия, украина, новороссия, видео
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Реактивная артиллерия "Каскада": полиция ДНР воюет "с огоньком"

16:45 12.01.2024 (обновлено: 16:46 12.01.2024)
 
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В конце прошлого года журналисты Украина.ру Роман Гнатюк и Игорь Гомольский побывали на боевом выезде БМ-21 "Град" вместе с реактивщиками ОБТФ Каскад (да, у них есть собственная реактивная артиллерия!) на Южнодонецком направлении. Выезд был довольно опасный и напряженный. Результаты работы РСЗО зафиксированы нашими средствами контроля с воздуха.

Частью переживаний и впечатлений мы, наконец-то, можем поделиться с вами, дорогие зрители!

Было жарко, но всё обошлось (для нас)!
 
ВидеоРСЗО 9К51 "Град"артиллерияполицияДНРДонецкая Народная РеспубликаДонецкДонбассСВОСпецоперацияБПЛАРоссияУкраинаНовороссия
 
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