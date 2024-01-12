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Реактивная артиллерия "Каскада": полиция ДНР воюет "с огоньком"

Реактивная артиллерия "Каскада": полиция ДНР воюет "с огоньком" - 12.01.2024 Украина.ру

Реактивная артиллерия "Каскада": полиция ДНР воюет "с огоньком"

В конце прошлого года журналисты Украина.ру Роман Гнатюк и Игорь Гомольский побывали на боевом выезде БМ-21 "Град" вместе с реактивщиками ОБТФ Каскад (да, у них Украина.ру, 12.01.2024

2024-01-12T16:45

2024-01-12T16:45

2024-01-12T16:46

видео

рсзо 9к51 "град"

артиллерия

полиция

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В конце прошлого года журналисты Украина.ру Роман Гнатюк и Игорь Гомольский побывали на боевом выезде БМ-21 "Град" вместе с реактивщиками ОБТФ Каскад (да, у них есть собственная реактивная артиллерия!) на Южнодонецком направлении. Выезд был довольно опасный и напряженный. Результаты работы РСЗО зафиксированы нашими средствами контроля с воздуха. Частью переживаний и впечатлений мы, наконец-то, можем поделиться с вами, дорогие зрители! Было жарко, но всё обошлось (для нас)!

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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