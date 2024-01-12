"Это настоящий подвиг": Захарова оценила протест жителей Закарпатья
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкБрифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
© Пресс-служба МИД РФ
Жители села на Закарпатье совершили подвиг, не дав снести памятник советскому солдату, заявила 12 января официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге
"Это не просто действия. Это подвиг людей, которые, несмотря ни на что - ни на угрозы, ни на угрозы и запугивания и сталкивание с тоталитаризмом в виде похищений людей, задержаний - это настоящий подвиг", - сказала Захарова.
Жители села Пушкино в Закарпатской области Украины выступили против демонтажа памятника советскому солдату вместе с постаментом.
Украинские власти в 2015 году приняли закон о декоммунизации, в рамках которой начался демонтаж памятников, связанных с советской историей. До конца этого года во Львовской области было запланировано снести около 200 объектов, связанных с историей украинского народа.