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"Это настоящий подвиг": Захарова оценила протест жителей Закарпатья

"Это настоящий подвиг": Захарова оценила протест жителей Закарпатья - 12.01.2024 Украина.ру

"Это настоящий подвиг": Захарова оценила протест жителей Закарпатья

Жители села на Закарпатье совершили подвиг, не дав снести памятник советскому солдату, заявила 12 января официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге

2024-01-12T12:50

2024-01-12T12:50

2024-01-12T12:50

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Жители села Пушкино в Закарпатской области Украины выступили против демонтажа памятника советскому солдату вместе с постаментом.Украинские власти в 2015 году приняли закон о декоммунизации, в рамках которой начался демонтаж памятников, связанных с советской историей. До конца этого года во Львовской области было запланировано снести около 200 объектов, связанных с историей украинского народа.

https://ukraina.ru/20231223/1052349892.html

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новости, россия, украина, закарпатская область, закарпатье, памятник, советский народ, мария захарова