"Это настоящий подвиг": Захарова оценила протест жителей Закарпатья - 12.01.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240112/1052651588.html
"Это настоящий подвиг": Захарова оценила протест жителей Закарпатья
"Это настоящий подвиг": Захарова оценила протест жителей Закарпатья - 12.01.2024 Украина.ру
"Это настоящий подвиг": Захарова оценила протест жителей Закарпатья
Жители села на Закарпатье совершили подвиг, не дав снести памятник советскому солдату, заявила 12 января официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге
2024-01-12T12:50
2024-01-12T12:50
новости
россия
украина
закарпатская область
закарпатье
памятник
советский народ
мария захарова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/1e/1049032533_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_afb32bd0bb1254fe25bc11438a64ca09.jpg
Жители села Пушкино в Закарпатской области Украины выступили против демонтажа памятника советскому солдату вместе с постаментом.Украинские власти в 2015 году приняли закон о декоммунизации, в рамках которой начался демонтаж памятников, связанных с советской историей. До конца этого года во Львовской области было запланировано снести около 200 объектов, связанных с историей украинского народа.
https://ukraina.ru/20231223/1052349892.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/1e/1049032533_262:0:2993:2048_1920x0_80_0_0_f55194990c891eebc32cf1abe52f95f6.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, украина, закарпатская область, закарпатье, памятник, советский народ, мария захарова
Новости, Россия, Украина, Закарпатская область, Закарпатье, памятник, советский народ, Мария Захарова

"Это настоящий подвиг": Захарова оценила протест жителей Закарпатья

12:50 12.01.2024
 
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкБрифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
© Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Читать в
Жители села на Закарпатье совершили подвиг, не дав снести памятник советскому солдату, заявила 12 января официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге
"Это не просто действия. Это подвиг людей, которые, несмотря ни на что - ни на угрозы, ни на угрозы и запугивания и сталкивание с тоталитаризмом в виде похищений людей, задержаний - это настоящий подвиг", - сказала Захарова.
Жители села Пушкино в Закарпатской области Украины выступили против демонтажа памятника советскому солдату вместе с постаментом.
Украинские власти в 2015 году приняли закон о декоммунизации, в рамках которой начался демонтаж памятников, связанных с советской историей. До конца этого года во Львовской области было запланировано снести около 200 объектов, связанных с историей украинского народа.
памятник советскому воину во Львовской области
23 декабря 2023, 01:30
На Украине уволили защищавшего советский памятник старосту селаЛишился своей работы из-за того, что встал на защиту советского монумента на котором была указана фамилия деда староста села Смыков во Львовской области Виталий Левицкий. Об этом сообщило издание Zaxid.Net
 
НовостиРоссияУкраинаЗакарпатская областьЗакарпатьепамятниксоветский народМария Захарова
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:40"Не имеют права": Кремль осудил США и Британию за удары по Йемену
14:39Дмитрий Дробницкий: Хотя США втянулись в заваруху с хуситами, ВСУ еще не скоро останутся без снарядов
14:19Зеленский превратил Украину в резервацию США — депутат Шеремет
14:18Самоучитель по украинскому и книги о Гитлере. ФСБ задержала пособника польских спецслужб
13:34Россия воюет с НАТО, а не только с Украиной, заявил Буданов
13:33"Пытаются держать темп на фоне провала": Захарова прокомментировала заявления о ракетах из КНДР
13:30Передала больницам кареты скорой помощи: СБУ задержала "изменщицу" на границе с Польшей
13:15Мэр Львова заманивает жителей города на войну деньгами
13:00Утешительный визит Сунака, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 12 января
12:50Россия жестко ответит на конфискацию "Дома Москвы" в Латвии - Захарова
12:50"Это настоящий подвиг": Захарова оценила протест жителей Закарпатья
12:21Украинцы вынуждены платить тысячи долларов, чтобы не воевать - Times
12:20Не дождётесь! Владимир Мамонтов о любителях пончиков и Чикаго, заблудшей Европе и культуре Моргенштерна*
12:11"Воровство у них в крови": Запад может отправлять деньги Украине, их всё равно украдут - Медведев
12:10Почему России выгодно принятие скандального закона о мобилизации на Украине и что замышляют в США - Мухин
12:05"Это немецкая власть!" В Польше прошёл 100-тысячный марш протеста оппозиции
12:00План "перемоги" для Украины от США. При чём здесь Трамп
11:55Эквадор: война конца света
11:33Украина откроет пять предприятий ОПК совместно с Западом - министр экономики
11:19Пентагон потерял поставку оружия на Украину на $1 млрд - Independent
Лента новостейМолния