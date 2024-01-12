https://ukraina.ru/20240112/1052649449.html

Эквадор: война конца света

Эквадор: война конца света - 12.01.2024 Украина.ру

Эквадор: война конца света

Драматические события в Эквадоре неотделимы от логики сегодняшней мировой войны

2024-01-12T11:55

2024-01-12T11:55

2024-01-12T11:55

мнения

латинская америка

хавьер милей

сектор газа

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Планетарная тирания корпораций давно превратила Латинскую Америку в один из главных мировых центров социального экспериментирования: это и первая лаборатория неолиберализма в Чили при Пиночете, и полная ликвидация гражданских прав и свобод во имя борьбы с преступностью в Сальвадоре президента Букеле, и невидимый демократической прессе государственный переворот в Перу, и план по уничтожению государства руками правительства Милея в Аргентине. Эквадор, еще недавно бывший островком мира и спокойствия между охваченными гражданскими войнами и насилием Колумбией и Перу, уютная и красивая страна, в которой гражданские и индейские движения несколько раз успешно свергали преступные проамериканские правительства, сегодня стал местом реванша правых.В результате слияния в последние годы международной огранизованной преступности с государственным аппаратом, наркокартели, почувствовавшие свою неограниченную власть, превращают Эквадор в свой главный центр логистики в регионе.Причем выполняется еще одна важная политическая задача: нормализовав в обществе массовую преступность, запугать и парализовать живые социальные силы, которые могли бы продолжить борьбу за смену общественной системы. В нынешней междоусобной войне между мафиозным правительством и восставшими против него наркокартелями, которые обязательно помирятся и договорятся, когда начальство им скажет, все мои симпатии – на стороне простых граждан: гражданских, полицейских и военных, которые, как обычно, всегда и везде платят самую высокую цену.Казалось бы, между событиями на Ближнем Востоке и в Латинской Америке нет ничего общего. Но события последних дней в Эквадоре очень напомнили трагедию 7 октября в Израиле; те же шок и растерянность, то же смакование жестокости телеканалами, и та же реакция публики, готовой на любой карт-бланш для власти ради немедленного "уничтожения террористов".Чудовищную, и еще далеко не полную, цену провокации для гражданского населения Газы мы уже знаем. Мы видим, как раздуваемые СМИ эмоции страха и ненависти полностью отключают способность критического восприятия реальности даже у вполне рациональных людей.Многие мои эквадорские друзья и знакомые, к которым я обратился в эти дни со словами сочувствия, в собственных оценках происходящего фактически повторяют слова правительства, то есть мощный эмоциональный стимул, созданный телеэкраном, лишил их способности к собственным оценкам.Они уже не говорят о "преступности", а о "террористах", ведущих против них "войну" и о необходимости срочной "победы" любой ценой.Мало кто уже вспоминает, чьи интересы представляет нынешнее эквадорское правительство и о перманентной экономической войне эквадорской власти против собственного населения, реальных жертв которой – на порядки больше, чем от пуль бандитов; и тем более о том, что наблюдаемый в последние годы стремительный рост организованной преступности в стране – прямой результат политики ее последних проамериканских режимов.Разговор об организованной преступности и наркокартелях, с которыми сегодня "борется" при помощи армии и танков эквадорская власть, был бы неполным, если не обозначить региональную структуру управления наркотрафиком, руководимую из США.Связь американских и западных спецслужб, а также МОССАД с обеспечением мирового рынка наркотиков, часть средств за выручку которых идёт на финансирование спецопераций, координирующая роль в этом со стороны ДЕА общеизвестны в Латинской Америке всем, кто близко соприкасался с этой тематикой.Нетрудно найти в отрытых источниках данные и о том, что месячный доход среднего наркокартеля обычно в разы превосходит годовые бюджеты государств, выделяемые на борьбу с наркотрафиком.И главное: наличие наркотрафика и его картелей в странах Латинской Америки – идеальный повод для постоянного военного и политического вмешательства США в регионе.Объявленная десятилетия назад правительством США и его региональными союзниками "война с наркотрафиком" не привела ни к каким результатам, кроме резкого повышения его рентабельности и сотням тысяч убитых бедняков.По разным оценкам от 85% до 93% прибыли от производства наркотиков в Латинской Америке получают реальные владельцы бизнеса в США. Поэтому рассуждать сегодня о "войне с наркокартелями" как внутренней проблематике латиноамериканских правительств, мягко говоря, – крайняя наивность.Главный возникающий вопрос: почему именно сейчас?Нынешний президент Эквадора Даниэль Нобоа прошёл к власти 23 ноября прошлого года в результате внеплановых ранних выборов и его срок правления будет краток – до 24 мая 2025 года.Единственное, что позволило ему – выходцу из богатейшей олигархической семьи Эквадора – стать президентом, это глубокий раскол левых, которые, объединившись, немедленно превратились бы в единственную электоральную альтернативу страны.В отличие от многих других стран региона, в Эквадоре есть сильные и организованные социальные и индейские движения, у который есть опыт свержения нескольких неолиберальных проамериканских правительств подряд.Есть все основания предположить, что объявленная только что правительством "война против терроризма" – часть плана по нейтрализации в стране всех независимых гражданских сил и установлению в Эквадоре военно-полицейской диктатуры, идея чего была бы массово поддержана сегодня перепуганным обывателем.То есть традиционная цель всех латиноамериканских военных хунт и банановых демократий – недопущение к власти национально-освободительных сил.Совершенно независимо от этого, с войной или без "войны против терроризма", разрушение эквадорского государства успешно продолжается.

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Олег Ясинский https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/13/1039919176_363:33:884:554_100x100_80_0_0_e6ce44639cdf24d3d55b520a0a953bc7.jpg

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мнения, латинская америка, хавьер милей, сектор газа