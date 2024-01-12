https://ukraina.ru/20240112/1052646467.html

Минобороны Украины подготовило новую редакцию законопроекта о мобилизации

Минобороны Украины подготовило новую редакцию законопроекта о мобилизации - 12.01.2024 Украина.ру

Минобороны Украины подготовило новую редакцию законопроекта о мобилизации

Министерство обороны Украины подготовило новую редакцию законопроекта о мобилизации, ранее отозванного из парламента. Об этом 11 января заявил глава ведомства Рустем Умеров, передает "Страна"

2024-01-12T07:49

2024-01-12T07:49

2024-01-12T07:52

законопроект

новости

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мобилизация

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"Наша команда уже подготовила новую редакцию законопроекта с учетом всех предложений, согласованных в рабочем порядке с депутатами на заседаниях комитета по национальной безопасности, обороне и разведке", - сказал министр.Он добавил, что готов выносить проект закона на согласование Кабмина.Накануне глава фракции партии "Слуга народа" Давид Арахамия информировал, что законопроект о мобилизации отозван с рассмотрения Верховной Радой и возвращен на доработку.

https://ukraina.ru/20240111/1052637109.html

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законопроект, новости, минобороны украины, рустем умеров, мобилизация