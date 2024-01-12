Минобороны Украины подготовило новую редакцию законопроекта о мобилизации
07:49 12.01.2024 (обновлено: 07:52 12.01.2024)
Министерство обороны Украины подготовило новую редакцию законопроекта о мобилизации, ранее отозванного из парламента. Об этом 11 января заявил глава ведомства Рустем Умеров, передает "Страна"
"Наша команда уже подготовила новую редакцию законопроекта с учетом всех предложений, согласованных в рабочем порядке с депутатами на заседаниях комитета по национальной безопасности, обороне и разведке", - сказал министр.
Он добавил, что готов выносить проект закона на согласование Кабмина.
Накануне глава фракции партии "Слуга народа" Давид Арахамия информировал, что законопроект о мобилизации отозван с рассмотрения Верховной Радой и возвращен на доработку.