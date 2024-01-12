Минобороны Украины подготовило новую редакцию законопроекта о мобилизации - 12.01.2024 Украина.ру
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Минобороны Украины подготовило новую редакцию законопроекта о мобилизации
Минобороны Украины подготовило новую редакцию законопроекта о мобилизации - 12.01.2024 Украина.ру
Минобороны Украины подготовило новую редакцию законопроекта о мобилизации
Министерство обороны Украины подготовило новую редакцию законопроекта о мобилизации, ранее отозванного из парламента. Об этом 11 января заявил глава ведомства Рустем Умеров, передает "Страна"
2024-01-12T07:49
2024-01-12T07:52
законопроект
новости
минобороны украины
рустем умеров
мобилизация
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"Наша команда уже подготовила новую редакцию законопроекта с учетом всех предложений, согласованных в рабочем порядке с депутатами на заседаниях комитета по национальной безопасности, обороне и разведке", - сказал министр.Он добавил, что готов выносить проект закона на согласование Кабмина.Накануне глава фракции партии "Слуга народа" Давид Арахамия информировал, что законопроект о мобилизации отозван с рассмотрения Верховной Радой и возвращен на доработку.
https://ukraina.ru/20240111/1052637109.html
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законопроект, новости, минобороны украины, рустем умеров, мобилизация
законопроект, Новости, Минобороны Украины, Рустем Умеров, мобилизация

Минобороны Украины подготовило новую редакцию законопроекта о мобилизации

07:49 12.01.2024 (обновлено: 07:52 12.01.2024)
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Рустем УмєровРустем Умеров
Рустем Умеров - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Рустем Умєров
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Министерство обороны Украины подготовило новую редакцию законопроекта о мобилизации, ранее отозванного из парламента. Об этом 11 января заявил глава ведомства Рустем Умеров, передает "Страна"
"Наша команда уже подготовила новую редакцию законопроекта с учетом всех предложений, согласованных в рабочем порядке с депутатами на заседаниях комитета по национальной безопасности, обороне и разведке", - сказал министр.
Он добавил, что готов выносить проект закона на согласование Кабмина.
Накануне глава фракции партии "Слуга народа" Давид Арахамия информировал, что законопроект о мобилизации отозван с рассмотрения Верховной Радой и возвращен на доработку.
Давид Арахамия
Вчера, 15:31
Законопроект о мобилизации вернули на доработку - АрахамияЗаконопроект о мобилизации отозвали с рассмотрения Верховной Радой Украины и вернули на доработку. Об этом 11 января заявил в своем телеграм-канале глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия
 
законопроектНовостиМинобороны УкраиныРустем Умеровмобилизация
 
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