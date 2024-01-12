https://ukraina.ru/20240112/1052636283.html

Ампутации на конвейере и мусорный коллапс. Что происходит в Днепре

Ампутации на конвейере и мусорный коллапс. Что происходит в Днепре - 12.01.2024 Украина.ру

Ампутации на конвейере и мусорный коллапс. Что происходит в Днепре

В Днепр и другие города Днепропетровской области после Нового года стало поступать намного больше раненых украинских военнослужащих, что косвенно свидетельствует о росте потерь в рядах ВСУ

2024-01-12T04:03

2024-01-12T04:03

2024-01-12T04:03

эксклюзив

днепр

украина

всу

мобилизация

потери всу

вилкул

валерий залужный

мусор

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/01/0b/1052636816_192:0:1280:612_1920x0_80_0_0_a68fe18acea65ecda95d371af558aa8b.jpg

В свежем интервью для американского телеканала ABC News главврач больницы имени Мечникова в Днепре Сергей Рыженко заявил, что за последние недели поток раненых возрос на треть.Больница, по его словам, ежедневно принимает 40-100 тяжелораненых, а его команда проводит от 50 до 100 хирургических операций круглосуточно. Многие из этих процедур представляют собой ампутации.Всего же с момента начала СВО только в этой больнице было произведено свыше 3000 ампутаций. Рост числа ампутаций последнее время, вероятно, связан не только с ударами ВС РФ, но и с наступившими холодами и обморожениями, что напрямую связано с коррупцией в украинском Минобороны, где чиновники закупали летнее и осенне-весеннее обмундирование, выдавая его за зимнее.В будущем сотни тысяч новых инвалидов на Украине вынуждены будут побираться, так как государство явно не потянет социальные выплаты и медицинское обслуживание.Город Днепр находится достаточно далеко от линии боевого столкновения, поэтому самых тяжелых раненых туда просто не могут транспортировать. Транспортабельных раненых везут также в Харьков, Николаев, Запорожье, Киев и другие города.Практически в каждом городе Украины экстренный сбор крови доноров объявляют почти ежедневно, требуя кровь всех групп. В самом Днепре есть и другие больницы, где проходят лечение раненые.Учитывая, что речь идет только об одной больнице, можно представить масштаб потерь ВСУ на основании откровений лишь одного главврача.Даже если предположить, что одна больница Мечникова принимает в день хотя бы 5% тяжелораненых, то общее количество военнослужащих, получающих тяжелые ранения, травмы или обморожения достигает 2000 человек в день.Таким образом, только санитарные потери ВСУ (без учета убитых, пленных и дезертиров) в месяц – не менее 60 000 человек. Отсюда и понятно, почему главком ВСУ Валерий Залужный требует дать ему еще полмиллиона человек, как и то, почему мобилизовать собираются инвалидов третьей группы.В Днепре уже забрили в ВСУ тысячи работников ЖКХ, в результате чего стало некому убирать снег и поваленные непогодой деревья.На этой неделе сильный ветер обесточил значительную часть Днепропетровской области. В ряде населенных пунктов и некоторых районах Днепра света нет до сих пор.Котельные и насосные станции работают на генераторах, но горожан власти Днепра призывают самостоятельно выходить и убирать поваленные деревья, расчищать снег и посыпать дорожки, так как коммунальных работников не хватает. При этом посыпать дороги жители должны самостоятельно, приобретая техническую соль.Однако, как свидетельствуют данные недавнего расследования проекта "Наши гроши", только в Кривом Роге мэрия Александра Вилкула закупила тонны технической соли по цене в 2,5 раза выше рыночной, а также тонны песка по цене в 3,5 раза выше средней рыночной цены в регионе.Сам город Днепр после Нового года из-за нехватки коммунальщиков оказался на грани мусорного коллапса. Мусорные баки стоят переполненными, ветер разносит по улицам пакеты и пластиковые бутылки.В интервью "Пятому каналу" пожилой водитель мусоровоза Владимир жалуется, что ему приходится теперь одному водить автомобиль и выгружать баки, так как его напарников мобилизовали в ВСУ.Из 40 мусоровозов города на работу выходят только 30, но они не успевают загрузить и вывезти весь мусор.Коммунальные службы требуют от оставшихся водителей работать в три смены, но они и без того подчас работают с 4 утра до 11 вечера – и всё равно не справляются.Новых работников коммунальные службы тоже не могут найти, так как трудоустройство происходит через военкомат, поэтому потенциальный дворник оказывается в Авдеевке.Директор департамента экологической политики Днепровского горсовета Олег Семенко говорит, что у них мобилизовали половину работников, а новых нет смысла обучать, так как их скоро заберут в ВСУ."До войны и сейчас у нас призвали 50% старого состава. Мы набираем новых людей, но и их через какое-то время забирают – по два-три человека в месяц. И мы ищем им замену, но найти замену на такую машину [мусоровоз] очень и очень тяжело", – жалуется Семенко.Пока на улице стоят морозы, проблема еще не так ярко чувствуется, но с оттепелью весь скопившийся мусор оттает, и воздух явно не будет благоухать. Оставшиеся в городе водители мусоровозов не смогут работать в четыре смены без выходных, тем более что это в большинстве своем уже пожилые люди.Впрочем, и в целом по всей Украине усиление мобилизации приведет к тому, что инфраструктура и коммунальное хозяйство просто посыплется, как уже произошло с киевским метро.

https://ukraina.ru/20240110/1052609235.html

https://ukraina.ru/20240108/1052572830.html

https://ukraina.ru/20240101/1052525528.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

эксклюзив, днепр, украина, всу, мобилизация, потери всу, вилкул, валерий залужный, мусор