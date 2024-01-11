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"Носочный" рэпер Vacio весной пойдет в армию

"Носочный" рэпер Vacio весной пойдет в армию - 11.01.2024 Украина.ру

"Носочный" рэпер Vacio весной пойдет в армию

Рэперу Vacio (Николаю Васильеву) вручили повестку и уже весной он отправится на прохождение срочной службы. Об этом 11 января сообщил телеграм-канал Shot

2024-01-11T13:30

2024-01-11T13:30

2024-01-11T13:30

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По информации источника, 25-летнего музыканта уже возили в московский военкомат Савеловского района, где его осмотрела медицинская комиссия. Заключение врачей - годен.Ранее в Екатеринбурге, откуда родом Vacio, аналогичная врачебная комиссия решила, что музыкант не может служить по состоянию здоровья.В декабре Vacio стал одним из самых обсуждаемых персонажей голой вечеринки ведущей Насти Ивлеевой, куда пришел в одном носке, повешенном на гениталии.В результате в конце года суд признал его виновным по статье о мелком хулиганстве и пропаганде нетрадиционных отношений. Рэпер получил 200 тысяч рублей штрафа и 15 суток административного ареста. Он обжаловал это решение. Однако 6 января его снова арестовали на 10 суток.

https://ukraina.ru/20240101/1052528518.html

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новости, россия, рэпер, армия, призыв