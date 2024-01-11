"Носочный" рэпер Vacio весной пойдет в армию - 11.01.2024 Украина.ру
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"Носочный" рэпер Vacio весной пойдет в армию
"Носочный" рэпер Vacio весной пойдет в армию - 11.01.2024 Украина.ру
"Носочный" рэпер Vacio весной пойдет в армию
Рэперу Vacio (Николаю Васильеву) вручили повестку и уже весной он отправится на прохождение срочной службы. Об этом 11 января сообщил телеграм-канал Shot
2024-01-11T13:30
2024-01-11T13:30
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россия
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По информации источника, 25-летнего музыканта уже возили в московский военкомат Савеловского района, где его осмотрела медицинская комиссия. Заключение врачей - годен.Ранее в Екатеринбурге, откуда родом Vacio, аналогичная врачебная комиссия решила, что музыкант не может служить по состоянию здоровья.В декабре Vacio стал одним из самых обсуждаемых персонажей голой вечеринки ведущей Насти Ивлеевой, куда пришел в одном носке, повешенном на гениталии.В результате в конце года суд признал его виновным по статье о мелком хулиганстве и пропаганде нетрадиционных отношений. Рэпер получил 200 тысяч рублей штрафа и 15 суток административного ареста. Он обжаловал это решение. Однако 6 января его снова арестовали на 10 суток.
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новости, россия, рэпер, армия, призыв
Новости, Россия, рэпер, Армия, призыв

"Носочный" рэпер Vacio весной пойдет в армию

13:30 11.01.2024
 
© Instagram* (*деятельность Meta по реализации Instagram запрещена в России как экстремистская) / ydavydova
- РИА Новости, 1920, 11.01.2024
© Instagram* (*деятельность Meta по реализации Instagram запрещена в России как экстремистская) / ydavydova
Читать в
Рэперу Vacio (Николаю Васильеву) вручили повестку и уже весной он отправится на прохождение срочной службы. Об этом 11 января сообщил телеграм-канал Shot
По информации источника, 25-летнего музыканта уже возили в московский военкомат Савеловского района, где его осмотрела медицинская комиссия. Заключение врачей - годен.
Ранее в Екатеринбурге, откуда родом Vacio, аналогичная врачебная комиссия решила, что музыкант не может служить по состоянию здоровья.
В декабре Vacio стал одним из самых обсуждаемых персонажей голой вечеринки ведущей Насти Ивлеевой, куда пришел в одном носке, повешенном на гениталии.
В результате в конце года суд признал его виновным по статье о мелком хулиганстве и пропаганде нетрадиционных отношений. Рэпер получил 200 тысяч рублей штрафа и 15 суток административного ареста. Он обжаловал это решение. Однако 6 января его снова арестовали на 10 суток.
1 января, 14:03
Изумруды с носками. Почему в России "отменяют" гостей "голой вечеринки""Звёзды", попавшие на "голую вечеринку" блогера Ивлеевой, оказались в эпицентре предновогоднего скандала. И не только потому, что преступили нормы общественной морали. И не потому, что "случайно" обычное для их тусовки времяпровождение попало в прессу
 
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