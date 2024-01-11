"Обыкновенные фашисты": в ЛНР украинские нацисты пометили стены детской больницы
© Первый казачий/Telegram
© Первый казачий/Telegram
В одной из детских больниц в Луганской Народной Республике, где не так давно размещались украинские военнослужащие, на стенах обнаружили нацистскую символику. Видео опубликовал телеграм-канал "Первый казачий"
На видео, снятом в детской больнице, видно, что на стенах ранее были изображены рисунки животных и фрагменты сказок. Теперь поверх этого виднеются нацистские символы - свастика, SS, эмблема "Азова"*.
Авторы публикации сообщили, что не так давно территория больницы была под контролем Украины, а в этих палатах "гадили нацисты из банды "Торнадо". Легион состоит из наркоманов, насильников, садистов и убийц, пишет источник.
"Это та самая нечисть, что расстреляла мирных жителей Тореза летом 2014 года. Это те самые палачи, что изнасилованиями, убийствами, грабежами и мародёрством превратили жизнь жителей сначала Мариуполя, а затем Станицы Луганской в сущий ад. [...]Это обыкновенные фашисты", - говорится в публикации.
Авторы видео обратили на это внимание тех, кто с пеной у рта доказывал, что "на Украине фашизма нет".
*запрещенная в России украинская террористическая организация
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