"Обыкновенные фашисты": в ЛНР украинские нацисты пометили стены детской больницы - 11.01.2024 Украина.ру
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"Обыкновенные фашисты": в ЛНР украинские нацисты пометили стены детской больницы
"Обыкновенные фашисты": в ЛНР украинские нацисты пометили стены детской больницы - 11.01.2024 Украина.ру
"Обыкновенные фашисты": в ЛНР украинские нацисты пометили стены детской больницы
В одной из детских больниц в Луганской Народной Республике, где не так давно размещались украинские военнослужащие, на стенах обнаружили нацистскую символику. Видео опубликовал телеграм-канал "Первый казачий"
2024-01-11T11:47
2024-01-11T11:47
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На видео, снятом в детской больнице, видно, что на стенах ранее были изображены рисунки животных и фрагменты сказок. Теперь поверх этого виднеются нацистские символы - свастика, SS, эмблема "Азова"*.Авторы публикации сообщили, что не так давно территория больницы была под контролем Украины, а в этих палатах "гадили нацисты из банды "Торнадо". Легион состоит из наркоманов, насильников, садистов и убийц, пишет источник. "Это та самая нечисть, что расстреляла мирных жителей Тореза летом 2014 года. Это те самые палачи, что изнасилованиями, убийствами, грабежами и мародёрством превратили жизнь жителей сначала Мариуполя, а затем Станицы Луганской в сущий ад. [...]Это обыкновенные фашисты", - говорится в публикации.Авторы видео обратили на это внимание тех, кто с пеной у рта доказывал, что "на Украине фашизма нет". *запрещенная в России украинская террористическая организация
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, россия, лнр, украина, больница, свастика, фашисты, нацисты, украинские неонацисты
Новости, Россия, ЛНР, Украина, больница, свастика, фашисты, нацисты, украинские неонацисты

"Обыкновенные фашисты": в ЛНР украинские нацисты пометили стены детской больницы

11:47 11.01.2024
 
© Первый казачий/Telegram
© Первый казачий/Telegram
Читать в
В одной из детских больниц в Луганской Народной Республике, где не так давно размещались украинские военнослужащие, на стенах обнаружили нацистскую символику. Видео опубликовал телеграм-канал "Первый казачий"
На видео, снятом в детской больнице, видно, что на стенах ранее были изображены рисунки животных и фрагменты сказок. Теперь поверх этого виднеются нацистские символы - свастика, SS, эмблема "Азова"*.
Авторы публикации сообщили, что не так давно территория больницы была под контролем Украины, а в этих палатах "гадили нацисты из банды "Торнадо". Легион состоит из наркоманов, насильников, садистов и убийц, пишет источник.
"Это та самая нечисть, что расстреляла мирных жителей Тореза летом 2014 года. Это те самые палачи, что изнасилованиями, убийствами, грабежами и мародёрством превратили жизнь жителей сначала Мариуполя, а затем Станицы Луганской в сущий ад. [...]Это обыкновенные фашисты", - говорится в публикации.
Авторы видео обратили на это внимание тех, кто с пеной у рта доказывал, что "на Украине фашизма нет".
*запрещенная в России украинская террористическая организация
- РИА Новости, 1920, 05.12.2023
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К началу СВО у Европы уже были инструменты для отмены целого народа. В ООН обсудили русофобию в ЕвросоюзеВ Женеве в рамках 16-й сессии Форума по вопросам меньшинств Совета ООН по правам человека при поддержке МИД России состоялась конференция "Нарушения прав этнических и языковых меньшинств в европейских странах". Одной из важнейших тем встречи стала дискриминация русского меньшинства в странах Европейского союза
 
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