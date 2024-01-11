ВСУ могут превратиться в конвейер по утилизации украинцев - Безуглая
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Марьяна БезуглаяМарьяна Безуглая
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Марьяна Безуглая
Замглавы комитета Верховной Рады Украины по вопросам нацбезопасности Марьяна Безуглая 11 января заявила в соцсетях, что Вооруженные силы (ВСУ) без проведения радикальных преобразований могут превратиться в конвейер по утилизации украинских граждан
"Считаю, что без радикальных изменений существование парламента будет тоталитарным болезненным угасанием, ВСУ превратится в конвейер по утилизации граждан для поддержания статус-кво фронта", - написала депутат.
Она также выразила опасения, что коррупция в ВСУ достигнет больших масштабов, а оборонно-промышленный комплекс не станет экономическим двигателем Украины.
"Равнодушие, инертность комитета нацбезопасности преступна!", - предупредила депутат.
На прошлой неделе украинский парламентарий Вадим Ивченко сообщил, что указанный комитет решил отозвать Безуглую с должности. Позже соответствующее постановление было зарегистрировано в Раде.