ВСУ могут превратиться в конвейер по утилизации украинцев - Безуглая - 11.01.2024 Украина.ру
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ВСУ могут превратиться в конвейер по утилизации украинцев - Безуглая
ВСУ могут превратиться в конвейер по утилизации украинцев - Безуглая - 11.01.2024 Украина.ру
ВСУ могут превратиться в конвейер по утилизации украинцев - Безуглая
Замглавы комитета Верховной Рады Украины по вопросам нацбезопасности Марьяна Безуглая 11 января заявила в соцсетях, что Вооруженные силы (ВСУ) без проведения радикальных преобразований могут превратиться в конвейер по утилизации украинских граждан
2024-01-11T07:57
2024-01-11T07:57
марьяна безуглая
всу
украинцы
новости
политика
нацбезопасность
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"Считаю, что без радикальных изменений существование парламента будет тоталитарным болезненным угасанием, ВСУ превратится в конвейер по утилизации граждан для поддержания статус-кво фронта", - написала депутат.Она также выразила опасения, что коррупция в ВСУ достигнет больших масштабов, а оборонно-промышленный комплекс не станет экономическим двигателем Украины.На прошлой неделе украинский парламентарий Вадим Ивченко сообщил, что указанный комитет решил отозвать Безуглую с должности. Позже соответствующее постановление было зарегистрировано в Раде.
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марьяна безуглая, всу, украинцы, новости, политика, нацбезопасность
Марьяна Безуглая, ВСУ, украинцы, Новости, политика, нацбезопасность

ВСУ могут превратиться в конвейер по утилизации украинцев - Безуглая

07:57 11.01.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Марьяна БезуглаяМарьяна Безуглая
Марьяна Безуглая - РИА Новости, 1920, 11.01.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Марьяна Безуглая
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Замглавы комитета Верховной Рады Украины по вопросам нацбезопасности Марьяна Безуглая 11 января заявила в соцсетях, что Вооруженные силы (ВСУ) без проведения радикальных преобразований могут превратиться в конвейер по утилизации украинских граждан
"Считаю, что без радикальных изменений существование парламента будет тоталитарным болезненным угасанием, ВСУ превратится в конвейер по утилизации граждан для поддержания статус-кво фронта", - написала депутат.
Она также выразила опасения, что коррупция в ВСУ достигнет больших масштабов, а оборонно-промышленный комплекс не станет экономическим двигателем Украины.

"Равнодушие, инертность комитета нацбезопасности преступна!", - предупредила депутат.

На прошлой неделе украинский парламентарий Вадим Ивченко сообщил, что указанный комитет решил отозвать Безуглую с должности. Позже соответствующее постановление было зарегистрировано в Раде.
- РИА Новости, 1920, 11.01.2024
07:40
Критиковавшая Залужного депутат Безуглая заявила о выходе из "Слуги народа"Замглавы комитета Верховной Рады Украины по вопросам нацбезопасности Марьяна Безуглая 11 января в соцсетях заявила, что написала заявление на выход из партии "Слуга народа"
 
Марьяна БезуглаяВСУукраинцыНовостиполитиканацбезопасность
 
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