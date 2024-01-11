https://ukraina.ru/20240111/1052625319.html

ВСУ могут превратиться в конвейер по утилизации украинцев - Безуглая

ВСУ могут превратиться в конвейер по утилизации украинцев - Безуглая - 11.01.2024 Украина.ру

ВСУ могут превратиться в конвейер по утилизации украинцев - Безуглая

Замглавы комитета Верховной Рады Украины по вопросам нацбезопасности Марьяна Безуглая 11 января заявила в соцсетях, что Вооруженные силы (ВСУ) без проведения радикальных преобразований могут превратиться в конвейер по утилизации украинских граждан

2024-01-11T07:57

2024-01-11T07:57

2024-01-11T07:57

марьяна безуглая

всу

украинцы

новости

политика

нацбезопасность

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103150/61/1031506161_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_16e3a905175e6c2ac83db6c6c9411ca7.jpg

"Считаю, что без радикальных изменений существование парламента будет тоталитарным болезненным угасанием, ВСУ превратится в конвейер по утилизации граждан для поддержания статус-кво фронта", - написала депутат.Она также выразила опасения, что коррупция в ВСУ достигнет больших масштабов, а оборонно-промышленный комплекс не станет экономическим двигателем Украины.На прошлой неделе украинский парламентарий Вадим Ивченко сообщил, что указанный комитет решил отозвать Безуглую с должности. Позже соответствующее постановление было зарегистрировано в Раде.

https://ukraina.ru/20240111/1052625133.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

марьяна безуглая, всу, украинцы, новости, политика, нацбезопасность