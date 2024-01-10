https://ukraina.ru/20240110/1052620511.html

Река, убивающая украинских мужчин, уголовное дело в защиту УПЦ. Итоги 10 января

Река, убивающая украинских мужчин, уголовное дело в защиту УПЦ. Итоги 10 января - 10.01.2024 Украина.ру

Река, убивающая украинских мужчин, уголовное дело в защиту УПЦ. Итоги 10 января

В Тисе гибнут украинские призывники, в Варшаве разыграли уклонистов; украинская полиция впервые открыла дело о захвате храма раскольниками; российские военные уничтожили беспилотники над Саратовской и Воронежской областями

2024-01-10T18:00

2024-01-10T18:00

2024-01-10T18:02

мобилизация

польша

украина

пограничники

пограничная служба украины

беспилотники

храм

упц

эксклюзив

хроники

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Мужчина без сознания был найден в ТисеЗа время военных действий в реке Тисе, на Закарпатье (граница с Венгрией и Словакией) погибли 19 мужчин. 10 января Госпогранслужба Украины сообщила о том, что был найден очередной мужчина без сознания, он лежал в ледяной воде."Потерпевший лежал на краю берега речки и почти не подавал признаков жизни. Военнослужащие вытащили его из воды, оказали первую помощь и доставили в подразделение, где согрели и дали сухую одежду.Спасенный рассказал, что объявление о "легальном" пересечении границы нашел в телеграме. Однако вместо обещанного официального пересечения границы через пункт пропуска, дельцы предложили мужчине перейти Тису в темное время суток. Стоимость услуги составила 5 тысяч долларов", - сказано в релизе.Украинские пограничники регулярно ловят у берегов Тисы и в самой реке мужчин, которые пытаются перейти границу, не имея официального разрешения, которое в последнее время крайне тяжело получить даже инвалидам и многодетным отцам, которых закон освобождает от военной службы.Также в интернете появляются видео тех, кому, все же, удалось оказаться в Словакии, Румынии или Венгрии – даже посреди зимы молодые мужчины записывают видео, как насквозь мокрыми пробираются сквозь лес.Тем временем мобилизация на Украине многократно ужесточается, военкомы Одессы проводят ежедневные рейсы по общественному транспорту, вручая повестки всем, у кого нет при себе свежей справки из территориального центра комплектации (ТЦК – военкомата).Обсуждается также вопрос о том, пойдут ли европейские государства, принимающие украинских беженцев на то, чтобы принуждать их возвращаться на родину и вступать в ряды ВСУ. В правительстве Германии заявляют, что это невозможно, а консульство Великобритании в среду призвало украинцев, все-таки, вставать на учет.Скандальное видео из Варшавы обсуждали 10-го января весь день: на улице польской столицы мужчины в украинской военной форме и на машине на номерах ВСУ останавливали сограждан, чтобы "вручить повестки".К вечеру стало известно, что это был розыгрыш: Павел, украинский военнослужащий, находящийся в Варшаве на реабилитации после ранения, рассказал, что в Варшаве встретился с другом и решил снять такое видео, чтобы "потрепать нервишки уклонистам".Военнослужащий считает, что своей цели видео достигло.Уничтоженные БПЛАНочью российские военные уничтожили беспилотник самолетного типа в небе над Саратовской областью, сообщили в среду в Минобороны РФ. Некоторые телеграм-каналы писали, что целью атаки был аэродром в Энгельсе, который уже подвергался атакам, но официального подтверждения этому не было.Также в российском военном ведомстве заявили, что 34 украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Марьинка, Берестовое, Водяное Донецкой Народной Республики, Белогоровка, Житловка, Кременная Луганской Народной Республики, Орлянское Запорожской области, Каиры и Новая Маячка Херсонской области."Ракетными войсками и артиллерией, ударными беспилотными летательными аппаратами группировок войск (сил) Вооруженных Сил Российской Федерации в течение суток поражены: радиолокационная станция обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18, склад боеприпасов, два цеха сборки беспилотных летательных аппаратов, 113 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 121 районе", - сообщает сводка Минобороны за 10-е января.Захват храма на ВиниччинеПо факту самоуправства, полицейские Винницкой области открыли уголовное производство, сообщает в среду "Союз православных журналистов"."В помещение Казанского храма вошли 40 неизвестных в камуфляжной форме. Они в агрессивной форме начали выражать недовольство проведением богослужений верующими УПЦ, после чего начался конфликт. Во время потасовки священнослужитель УПЦ получил телесные повреждения, от госпитализации отказался", - цитирует издание "СтранаUA" свой источник в полиции.Правонарушителям грозит штраф до пятидесяти необлагаемых налогом минимумов доходов граждан, либо исправительные работы на срок до двух лет, либо арест до трех месяцев.Украинские журналисты пишут, что это первое подобное дело, хотя множество храмов Украинской православной церкви (УПЦ) были захвачены силовыми методами и переданы раскольникам из Православной церкви Украины.В 5:15 утра во вторник около 30 рейдеров ПЦУ, одетых преимущественно в камуфляжную форму, срезали замки на воротах и проникли на храмовую территорию. Они пригнали два бульдозера, которые разрушили бетонные заграждения, защищавшие двери церкви. Одним из бульдозеров штурмовики выломали дверь в пономарку и ворвались в храм.Настоятеля ладыжинского Казанского храма и двух прихожан-мужчин избили, заломали им руки и вывели на улицу без верхней одежды, женщин вытащили из церкви через алтарь.

https://ukraina.ru/20240110/1052616834.html

https://ukraina.ru/20240110/1052590631.html

https://ukraina.ru/20240110/1052609235.html

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Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Сергей Зуев

мобилизация, польша, украина, пограничники, пограничная служба украины, беспилотники, храм, упц, эксклюзив, хроники