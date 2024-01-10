https://ukraina.ru/20240110/1052618903.html

Итоги саммита НАТО в Вашингтоне могут стать неудачей для Украины - Науседа

Итоги саммита НАТО в Вашингтоне могут стать неудачей для Украины - Науседа - 10.01.2024 Украина.ру

Итоги саммита НАТО в Вашингтоне могут стать неудачей для Украины - Науседа

Неудачей для Украине будет, если итоги саммита НАТО в Вашингтоне будут такими же, как в Вильнюсе, заявил 10 января президент Литвы Гитанас Науседа на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленский

2024-01-10T17:04

2024-01-10T17:04

2024-01-10T17:04

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В июле 2023 года в Вильнюсе прошёл саммит НАТО. Украинские власти неоднократно заявляли, что намерены получить приглашение на вступление в Североатлантический альянс. По итогам первого дня саммита НАТО в Вильнюсе в июле 2023 года лидеры стран альянса утвердили пакет многолетней поддержки Украины, однако Украину в НАТО не позвали.Украинская журналистка задала вопрос о том, что необходимо сделать, чтобы на саммите НАТО, который пройдёт летом 2024 года в Вашингтоне, добиться большего успеха.Науседа подчеркнул, что во время переговоров о членстве Украины в НАТО озвучивались разные мнения: как о том, что нужно замедлить этот процесс, так и о том, что нужно принять немедленно. По словам президента Литвы, Вильнюс сделал максимум. Он отметил, что до саммита в Вильнюса ставился вопрос, станет ли Украина членом НАТО, то после саммита вопрос уже ставился о том, когда это произойдет."Мы сегодня говорили и на встрече делегаций, и вдвоем (с Владимиром Зеленским. - Ред.), что в Вашингтоне стояние на одном месте по сравнению с саммитом в Вильнюсе будет воспринято самое меньшее как неудача. Поэтому мы должны сделать все, чтобы, оттолкнувшись от результатов вильнюсского саммита, сделать еще один шаг вперед в сторону членства (Украины в НАТО. - Ред.)", - сказал Науседа.Зеленский добавил, что от предстоящего саммита в Вашингтоне хотелось бы получить две конкретные вещи: оборонное решение и политическое."Что касается обороны, нужно усилить противовоздушную оборону Украины. Я бы хотел получить усиление пакета и большее количество систем (ПВО. – Ред), которые нам так нужны", - заявил Зеленский.Касательно политического решения президент Украины отметил, что хотел бы получить "конкретный хотя бы один шаг навстречу НАТО".

https://ukraina.ru/20230917/1049464249.html

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новости, литва, вильнюс, нато, украина-нато, саммит, украина, владимир зеленский, гитанас науседа, вашингтон, зарубежье