Порошенко потребовал отменить "омерзительные" запреты на выезд депутатов с Украины - 10.01.2024 Украина.ру
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Порошенко потребовал отменить "омерзительные" запреты на выезд депутатов с Украины
Порошенко потребовал отменить "омерзительные" запреты на выезд депутатов с Украины - 10.01.2024 Украина.ру
Порошенко потребовал отменить "омерзительные" запреты на выезд депутатов с Украины
Руководство Верховной Рады (ВР) должно разрешить депутатам выезд за границу, запретить УПЦ, пустить журналистов в парламент и запустить трансляции заседаний, заявил 10 января на заседании ВР пятый президент Украины Пётр Порошенко
2024-01-10T16:36
2024-01-10T16:36
новости
петр порошенко
госдума
верховная рада
украина
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Порошенко выступил с критикой "сладкой лжи", которую украинцы получают из объединенного телемарафона. В качестве примеров он привел утверждение советника главы Офиса президента Украины Михаила Подоляка о том, что вскоре тот планирует "пить кофе на набережной Ялты", а также надежды на то, что боевые действия закончатся летом 2023 года, многократно озвученные украинской пропагандой.Также Порошенко потребовал отменить "омерзительные и незаконные" запреты о выезде депутатов за границу, так как это, по его словам – самодурство и нарушение уголовного кодекса. В начале декабря пограничная служба не выпустила Порошенко в поездку по Польше и США, что само он назвал "антиукраинской диверсией".Политик призвал срочно рассмотреть еще несколько законопроектов: о полном запрете Украинской православной церкви (УПЦ), выделении земельных участков ветеранам боевых действий, передаче Главнокомандующему ВСУ (то есть Валерию Залужному) полномочия о назначении и увольнении командующих, а также о расследовании не построенных вовремя фортификационных сооружений."Мы требуем, чтобы российскую Думу не сравнивали с Верховной Радой Украины", - заявил он в конце своей речи, не объясняя, что имеет в виду.Порошенко, как и мэр Киева Виталий Кличко, экс-советник Офиса президента Украины Алексей Арестович*, и многие другие политические деятели, ранее поддерживавшие президента Зеленского, в последнее время выступает с "оппозиционных позиций", критикуя действия власти.*Внесен Росфинмониторингом в список спонсоров экстремизма и терроризма
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новости, петр порошенко, госдума, верховная рада, украина
Новости, Петр Порошенко, Госдума, Верховная Рада, Украина

Порошенко потребовал отменить "омерзительные" запреты на выезд депутатов с Украины

16:36 10.01.2024
 
© Петро Порошенко телеграм-канал
© Петро Порошенко телеграм-канал
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Руководство Верховной Рады (ВР) должно разрешить депутатам выезд за границу, запретить УПЦ, пустить журналистов в парламент и запустить трансляции заседаний, заявил 10 января на заседании ВР пятый президент Украины Пётр Порошенко
Порошенко выступил с критикой "сладкой лжи", которую украинцы получают из объединенного телемарафона. В качестве примеров он привел утверждение советника главы Офиса президента Украины Михаила Подоляка о том, что вскоре тот планирует "пить кофе на набережной Ялты", а также надежды на то, что боевые действия закончатся летом 2023 года, многократно озвученные украинской пропагандой.

"Я хочу подчеркнуть, что руководство парламента должно немедленно отменить запрет на трансляцию заседаний Верховной Рады, запрет на трансляцию заседаний согласительного совета и запустить журналистов в фойе. Кого вы боитесь? Украинский народ? Вы боитесь правды", - заявил он.

Также Порошенко потребовал отменить "омерзительные и незаконные" запреты о выезде депутатов за границу, так как это, по его словам – самодурство и нарушение уголовного кодекса. В начале декабря пограничная служба не выпустила Порошенко в поездку по Польше и США, что само он назвал "антиукраинской диверсией".
Политик призвал срочно рассмотреть еще несколько законопроектов: о полном запрете Украинской православной церкви (УПЦ), выделении земельных участков ветеранам боевых действий, передаче Главнокомандующему ВСУ (то есть Валерию Залужному) полномочия о назначении и увольнении командующих, а также о расследовании не построенных вовремя фортификационных сооружений.
"Мы требуем, чтобы российскую Думу не сравнивали с Верховной Радой Украины", - заявил он в конце своей речи, не объясняя, что имеет в виду.
Порошенко, как и мэр Киева Виталий Кличко, экс-советник Офиса президента Украины Алексей Арестович*, и многие другие политические деятели, ранее поддерживавшие президента Зеленского, в последнее время выступает с "оппозиционных позиций", критикуя действия власти.
*Внесен Росфинмониторингом в список спонсоров экстремизма и терроризма
Верховная рада украины заседание - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
27 декабря 2023, 18:23
Трое бывших депутатов бежали с Украины под видом волонтёров В прошлом году под видом волонтёров Украину покинули бывшие депутаты Верховной Рады, ранее представлявшие "Партию регионов" и "Блок Петра Порошенко". Об этом сообщили журналисты украинского антикоррупционного центра NGL.media, ссылаясь на собственное расследование
 
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