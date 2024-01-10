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Порошенко потребовал отменить "омерзительные" запреты на выезд депутатов с Украины

Порошенко потребовал отменить "омерзительные" запреты на выезд депутатов с Украины - 10.01.2024 Украина.ру

Порошенко потребовал отменить "омерзительные" запреты на выезд депутатов с Украины

Руководство Верховной Рады (ВР) должно разрешить депутатам выезд за границу, запретить УПЦ, пустить журналистов в парламент и запустить трансляции заседаний, заявил 10 января на заседании ВР пятый президент Украины Пётр Порошенко

2024-01-10T16:36

2024-01-10T16:36

2024-01-10T16:36

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Порошенко выступил с критикой "сладкой лжи", которую украинцы получают из объединенного телемарафона. В качестве примеров он привел утверждение советника главы Офиса президента Украины Михаила Подоляка о том, что вскоре тот планирует "пить кофе на набережной Ялты", а также надежды на то, что боевые действия закончатся летом 2023 года, многократно озвученные украинской пропагандой.Также Порошенко потребовал отменить "омерзительные и незаконные" запреты о выезде депутатов за границу, так как это, по его словам – самодурство и нарушение уголовного кодекса. В начале декабря пограничная служба не выпустила Порошенко в поездку по Польше и США, что само он назвал "антиукраинской диверсией".Политик призвал срочно рассмотреть еще несколько законопроектов: о полном запрете Украинской православной церкви (УПЦ), выделении земельных участков ветеранам боевых действий, передаче Главнокомандующему ВСУ (то есть Валерию Залужному) полномочия о назначении и увольнении командующих, а также о расследовании не построенных вовремя фортификационных сооружений."Мы требуем, чтобы российскую Думу не сравнивали с Верховной Радой Украины", - заявил он в конце своей речи, не объясняя, что имеет в виду.Порошенко, как и мэр Киева Виталий Кличко, экс-советник Офиса президента Украины Алексей Арестович*, и многие другие политические деятели, ранее поддерживавшие президента Зеленского, в последнее время выступает с "оппозиционных позиций", критикуя действия власти.*Внесен Росфинмониторингом в список спонсоров экстремизма и терроризма

https://ukraina.ru/20231227/1052448665.html

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новости, петр порошенко, госдума, верховная рада, украина