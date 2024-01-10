https://ukraina.ru/20240110/1052617759.html

В Дагестане открыли памятник участникам спецоперации

В Дагестане открыли памятник участникам спецоперации - 10.01.2024 Украина.ру

В Дагестане открыли памятник участникам спецоперации

В Новокаякенте открыли памятник участникам специальной военной операции, сообщила пресс-служба администрации главы Дагестана

2024-01-10T16:18

2024-01-10T16:18

2024-01-10T16:18

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памятник

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Глава Республики Дагестан Сергей Меликов открыл памятник участникам спецоперации. Он высоко оценил дух дагестанских воинов, отдавших жизнь за Родину. "Они всегда будут в наших сердцах, в нашей памяти. Мы всегда будем гордиться их подвигом во благо России и Дагестана, во имя мирного неба. Соболезную тем, кто потерял своих близких, и хочу заверить — вы в своем горе никогда не будете одиноки", — заявил Меликов. На монументе изображен военнослужащий - участник СВО. Его прообразом стал уроженец района Мурад Закарьяев, погибший, защищая боевых товарищей. Он посмертно награжден орденом Мужества. Его семью ранее навестил глава Дагестана. Памятник создан за счёт средств меценатов из Каякентского района. Его установили на Аллее Героев, на площади при муниципальной администрации.

https://ukraina.ru/20240109/1052589823.html

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новости, россия, дагестан, сергей меликов, сво, спецоперация, памятник