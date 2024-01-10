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"Мама, тут как в тюрьме": власти Британии отняли ребёнка у украинской беженки

"Мама, тут как в тюрьме": власти Британии отняли ребёнка у украинской беженки - 10.01.2024 Украина.ру

"Мама, тут как в тюрьме": власти Британии отняли ребёнка у украинской беженки

У беженки с Украины власти Великобритании отняли 10-летнюю дочь, сообщили 10 января журналисты "Страна.ua"

2024-01-10T16:32

2024-01-10T16:32

2024-01-10T16:32

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В Лондоне у 34-летней Викторией Щелко социальные службы с полицией Лондона забрали 10-летнюю дочь Злату. Это произошло более трех месяцев назад, по мнению Виктории никаких причин для этого не было. Поводом стал отказ беженки от предоставленного местными властями временного жилья. Ей предложили поселиться в хостеле в районе Хаммерсмит, который, по словам Щелко, кишел вшами, подкожными клещами и клопами.Беженка с дочерью прожили там неделю, после чего заразились и ещё три месяца лечились. После этого они покинули Великобританию.Вернулись они в сентябре по приглашению местных властей. Чиновники попросили Викторию выступить на мероприятии как публичного человека с Украины.Украинка с дочкой заселились в лондонский отель на неделю. Щелко обратилась к местным властям с просьбой помочь с жильем. Она рассказала, что им предложили поселиться в крошечной "комнатке гнома", с черной плесенью на стенах. На что она ответила отказом. После чего в отель пришла чиновница и предложила ту же комнату в "хостеле-клоповнике", где они заразились ранее.По словам беженки, после отказа заселяться туда, чиновница пригрозила вызвать полицию, так как Виктория "отказывается обеспечить ребёнка безопасным местом для проживания".Вскоре в отель приехал наряд полиции, арестовал Викторию, а её дочь Злату увез в неизвестном направлении, поделилась украинская беженка. Поначалу маме разрешили общаться с дочкой по видеосвязи, а затем запретили любые контакты.В соцсетях Виктория опубликовала запись общения с дочкой, еще когда им разрешали онлайн-свидания.По делу Щелко прошло несколько судебных заседаний, после которых были выданы три ордера - запрет на приближение к ребенку, а также требования сдать паспорта и удалить в соцсетях информацию по поводу инцидента.Подобных случаев по всей Европе уже сотни. При этом украинские власти и дипломатические службы никак не помогают украинцам, у которых власти европейских стран насильно отнимают детей, пишет издание.Похожие случаи с украинскими беженцами участились по всей Европе, в частности, в Польше, Германии, Италии и Франции. По данным офиса уполномоченного Верховной рады по правам человека, летом было не менее 240 инцидентов. А по информации Щелко, таких случаев - уже больше 400, ей пишут женщины из разных стран Европы, которые столкнулись с подобным.

https://ukraina.ru/20231228/1052416783.html

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новости, украина, британия, великобритания, зарубежье, беженцы, украинские беженцы, ребенок, права ребенка, суд