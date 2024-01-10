https://ukraina.ru/20240110/1052616530.html

"Где-то в лесу, в Киевской области. Только для женщин": DW* выпустила сюжет о спецлагере ВСУ

"Где-то в лесу, в Киевской области. Только для женщин": DW* выпустила сюжет о спецлагере ВСУ - 10.01.2024 Украина.ру

"Где-то в лесу, в Киевской области. Только для женщин": DW* выпустила сюжет о спецлагере ВСУ

Журналисты немецкого издания Deutsche Welle* сняли видеосюжет о тренировочном лагере для женщин-военнослужащих ВСУ в Киевской области

2024-01-10T15:36

2024-01-10T15:36

2024-01-10T15:37

новости

потери

всу

женщины

киевская область

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"Украина не может призвать женщин на фронт. Но по мере того как война на Украине уносит все больше жизней, все больше женщин хотят вооружиться для борьбы. Новые тренировочные лагеря готовят женщин к владению оружием", - сказано в анонсе сюжета.Женщины, показанные в репортаже, занимаются общей физической подготовкой и учатся стрелять из автоматического оружия.Журналисты выбрали троих героинь, все они киевлянки: кинопродюсер Анастасия, Татьяна, сын которой служит в ВСУ, и менеджер по продажам Анна.Ее муж и брат пропали на фронте, но Анна надеется, что они в плену. На фронт отправляется "потому что боится не найти их".Журналисты многократно повторяют: в ВСУ и так служат женщины, просто теперь, на фоне высоких потерь их может и должно стать больше.На днях министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил в эфире объединенного телемарафона, что военное ведомство впервые закупило 50 тысяч комплектов женской военной формы. В соцсетях волонтеры объявили масштабные сборы средств на амуницию, форму и специализированное белье для женщин-военнослужащих.*СМИ-иноагент

https://ukraina.ru/20240110/1052598291.html

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новости, потери, всу, женщины, киевская область