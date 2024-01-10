https://ukraina.ru/20240110/1052614726.html
Мосийчук предложил отправить "слащавого" Пышного под Авдеевку
Мосийчук предложил отправить "слащавого" Пышного под Авдеевку - 10.01.2024 Украина.ру
Мосийчук предложил отправить "слащавого" Пышного под Авдеевку
Главы Национального Банка Украины (НБУ) Андрей Пышный предложил ввести финансовых ограничениях для уклонистов от службы в ВСУ. Бывший депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук призвал отправить его на фронт
2024-01-10T15:10
2024-01-10T15:10
2024-01-10T15:10
новости
нбу
игорь мосийчук
авдеевка
украина
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"Друзья, мне кажется, нужно взять за [ягодицы] этого слащавого Пышного и туда под Авдеевку на месяцок отправить, а? Что-то мне кажется он сам уклонист? Нужны ли нам госслужащие, которые не пошли на фронт? Убежден, что нет", - заявил Мосийчук в видео, опубликованном в его телеграм-канале.Пышный ранее допустил, что Нацбанк может рассмотреть возможность ввода санкций против уклонистов на Украине. Это связано с законопроектом о мобилизации предлагают ограничить продажу и покупку недвижимости, использование своих счетов и ценностей для тех граждан, которые не явились в территориальный центр комплектования (военкомат). В первом чтении украинский парламент рассмотрит законопроект 11 января, во втором, как ожидается, - не раньше февраля.За время военных действий Пышный неоднократно попадал в коррупционные скандалы, связанные финансовыми операциями НАБУ. Он также входит в санкционную группу Ермака-Макфола, разрабатывающую санкции против РФ, и призывает признать Россию террористическим государством.Осенью 2023 года Пышный подавал в отставку, находясь за границей, но остался на должности.
https://ukraina.ru/20231010/1050066264.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, нбу, игорь мосийчук, авдеевка, украина
Мосийчук предложил отправить "слащавого" Пышного под Авдеевку
Главы Национального Банка Украины (НБУ) Андрей Пышный предложил ввести финансовых ограничениях для уклонистов от службы в ВСУ. Бывший депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук призвал отправить его на фронт
"Друзья, мне кажется, нужно взять за [ягодицы] этого слащавого Пышного и туда под Авдеевку на месяцок отправить, а? Что-то мне кажется он сам уклонист? Нужны ли нам госслужащие, которые не пошли на фронт? Убежден, что нет", - заявил Мосийчук в видео, опубликованном в его телеграм-канале.
Пышный ранее допустил, что Нацбанк может рассмотреть возможность ввода санкций против уклонистов на Украине. Это связано с законопроектом о мобилизации предлагают ограничить продажу и покупку недвижимости, использование своих счетов и ценностей для тех граждан, которые не явились в территориальный центр комплектования (военкомат). В первом чтении украинский парламент рассмотрит законопроект 11 января, во втором, как ожидается, - не раньше февраля.
За время военных действий Пышный неоднократно попадал в коррупционные скандалы, связанные финансовыми операциями НАБУ. Он также входит в санкционную группу Ермака-Макфола, разрабатывающую санкции против РФ, и призывает признать Россию террористическим государством.
Осенью 2023 года Пышный подавал в отставку, находясь за границей, но остался на должности.