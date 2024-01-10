https://ukraina.ru/20240110/1052614726.html

Мосийчук предложил отправить "слащавого" Пышного под Авдеевку

Мосийчук предложил отправить "слащавого" Пышного под Авдеевку - 10.01.2024 Украина.ру

Мосийчук предложил отправить "слащавого" Пышного под Авдеевку

Главы Национального Банка Украины (НБУ) Андрей Пышный предложил ввести финансовых ограничениях для уклонистов от службы в ВСУ. Бывший депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук призвал отправить его на фронт

2024-01-10T15:10

2024-01-10T15:10

2024-01-10T15:10

новости

нбу

игорь мосийчук

авдеевка

украина

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"Друзья, мне кажется, нужно взять за [ягодицы] этого слащавого Пышного и туда под Авдеевку на месяцок отправить, а? Что-то мне кажется он сам уклонист? Нужны ли нам госслужащие, которые не пошли на фронт? Убежден, что нет", - заявил Мосийчук в видео, опубликованном в его телеграм-канале.Пышный ранее допустил, что Нацбанк может рассмотреть возможность ввода санкций против уклонистов на Украине. Это связано с законопроектом о мобилизации предлагают ограничить продажу и покупку недвижимости, использование своих счетов и ценностей для тех граждан, которые не явились в территориальный центр комплектования (военкомат). В первом чтении украинский парламент рассмотрит законопроект 11 января, во втором, как ожидается, - не раньше февраля.За время военных действий Пышный неоднократно попадал в коррупционные скандалы, связанные финансовыми операциями НАБУ. Он также входит в санкционную группу Ермака-Макфола, разрабатывающую санкции против РФ, и призывает признать Россию террористическим государством.Осенью 2023 года Пышный подавал в отставку, находясь за границей, но остался на должности.

https://ukraina.ru/20231010/1050066264.html

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новости, нбу, игорь мосийчук, авдеевка, украина