Мосийчук предложил отправить "слащавого" Пышного под Авдеевку - 10.01.2024 Украина.ру
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Мосийчук предложил отправить "слащавого" Пышного под Авдеевку
Мосийчук предложил отправить "слащавого" Пышного под Авдеевку - 10.01.2024 Украина.ру
Мосийчук предложил отправить "слащавого" Пышного под Авдеевку
Главы Национального Банка Украины (НБУ) Андрей Пышный предложил ввести финансовых ограничениях для уклонистов от службы в ВСУ. Бывший депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук призвал отправить его на фронт
2024-01-10T15:10
2024-01-10T15:10
новости
нбу
игорь мосийчук
авдеевка
украина
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"Друзья, мне кажется, нужно взять за [ягодицы] этого слащавого Пышного и туда под Авдеевку на месяцок отправить, а? Что-то мне кажется он сам уклонист? Нужны ли нам госслужащие, которые не пошли на фронт? Убежден, что нет", - заявил Мосийчук в видео, опубликованном в его телеграм-канале.Пышный ранее допустил, что Нацбанк может рассмотреть возможность ввода санкций против уклонистов на Украине. Это связано с законопроектом о мобилизации предлагают ограничить продажу и покупку недвижимости, использование своих счетов и ценностей для тех граждан, которые не явились в территориальный центр комплектования (военкомат). В первом чтении украинский парламент рассмотрит законопроект 11 января, во втором, как ожидается, - не раньше февраля.За время военных действий Пышный неоднократно попадал в коррупционные скандалы, связанные финансовыми операциями НАБУ. Он также входит в санкционную группу Ермака-Макфола, разрабатывающую санкции против РФ, и призывает признать Россию террористическим государством.Осенью 2023 года Пышный подавал в отставку, находясь за границей, но остался на должности.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, нбу, игорь мосийчук, авдеевка, украина
Новости, НБУ, Игорь Мосийчук, Авдеевка, Украина

Мосийчук предложил отправить "слащавого" Пышного под Авдеевку

15:10 10.01.2024
 
© commons.wikimedia.org / CC BY-SA 4.0/Zozuliadv / Перейти в фотобанкАндрей Пышный — украинский политик и государственный деятель, глава Ощадбанка
Андрей Пышный — украинский политик и государственный деятель, глава Ощадбанка - РИА Новости, 1920, 10.01.2024
© commons.wikimedia.org / CC BY-SA 4.0/Zozuliadv
Перейти в фотобанк
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Главы Национального Банка Украины (НБУ) Андрей Пышный предложил ввести финансовых ограничениях для уклонистов от службы в ВСУ. Бывший депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук призвал отправить его на фронт
"Друзья, мне кажется, нужно взять за [ягодицы] этого слащавого Пышного и туда под Авдеевку на месяцок отправить, а? Что-то мне кажется он сам уклонист? Нужны ли нам госслужащие, которые не пошли на фронт? Убежден, что нет", - заявил Мосийчук в видео, опубликованном в его телеграм-канале.
Пышный ранее допустил, что Нацбанк может рассмотреть возможность ввода санкций против уклонистов на Украине. Это связано с законопроектом о мобилизации предлагают ограничить продажу и покупку недвижимости, использование своих счетов и ценностей для тех граждан, которые не явились в территориальный центр комплектования (военкомат). В первом чтении украинский парламент рассмотрит законопроект 11 января, во втором, как ожидается, - не раньше февраля.
За время военных действий Пышный неоднократно попадал в коррупционные скандалы, связанные финансовыми операциями НАБУ. Он также входит в санкционную группу Ермака-Макфола, разрабатывающую санкции против РФ, и призывает признать Россию террористическим государством.
Осенью 2023 года Пышный подавал в отставку, находясь за границей, но остался на должности.
Андрей Пышный — украинский политик и государственный деятель, глава Ощадбанка - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
10 октября 2023, 17:19
Глава Нацбанка Украины подал в отставку из МароккоГлава Нацбанка Украины Андрей Пышный уволился, находясь за границей, сообщили 10 октября журналисты "Украинских национальных новостей"
 
НовостиНБУИгорь МосийчукАвдеевкаУкраина
 
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Заголовок открываемого материала
15:10Мосийчук предложил отправить "слащавого" Пышного под Авдеевку
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