Подругу Зеленских назначили главой Счетной палаты, удивились даже депутаты Рады - 10.01.2024 Украина.ру
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Подругу Зеленских назначили главой Счетной палаты, удивились даже депутаты Рады
Подругу Зеленских назначили главой Счетной палаты, удивились даже депутаты Рады - 10.01.2024 Украина.ру
Подругу Зеленских назначили главой Счетной палаты, удивились даже депутаты Рады
Верховная Рада Украины назначила Ольгу Песчанскую (также известна как Пищанская) главой Счетной палаты, за это проголосовали 252 народных депутата. Об этом 10 января сообщил депутат Ярослав Железняк в своем телеграм-канале
2024-01-10T14:41
2024-01-10T14:45
владимир зеленский
новости
украина
депутат
рада
счетная палата
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Депутат от "Европейской солидарности" София Федина напомнила, что Счетная палата - это орган, осуществляющий от имени Рады контроль за поступлением средств в госбюджет Украины и их использованием.Депутат указала, что родная сестра Песчанской Светлана является подругой супруги президента Елены Зеленской. Журналистские расследования показали, что именно на ее имя зарегистрирована вилла семьи Зеленских в Италии. Также она была среди спонсоров предвыборной кампании президента.В 2019 году указом президента Песчанская была назначена на должность первого заместителя главы Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) – государственного уполномоченного. Летом 2020 года Рада назначила ее главой АМКУ, а 5 сентября 2023-го она была уволена с этой должности.По информации Железняка, Песчанскую должны были назначить на должность главы Фонда госимущества, но в конце концов его возглавил руководитель Ровенской областной военной администрации Виталий Коваль.
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владимир зеленский, новости, украина, депутат, рада, счетная палата
Владимир Зеленский, Новости, Украина, депутат, Рада, Счетная палата

Подругу Зеленских назначили главой Счетной палаты, удивились даже депутаты Рады

14:41 10.01.2024 (обновлено: 14:45 10.01.2024)
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Ольга Пищанская
- РИА Новости, 1920, 10.01.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Ольга Пищанская
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Верховная Рада Украины назначила Ольгу Песчанскую (также известна как Пищанская) главой Счетной палаты, за это проголосовали 252 народных депутата. Об этом 10 января сообщил депутат Ярослав Железняк в своем телеграм-канале
Депутат от "Европейской солидарности" София Федина напомнила, что Счетная палата - это орган, осуществляющий от имени Рады контроль за поступлением средств в госбюджет Украины и их использованием.

"До этого Счетная палата делала выводы не в пользу Зеленского, поэтому власти очень заинтересованы в том, чтобы сделать орган ручным. Я считаю, что это плевок в лицо обществу и послам G7, которые призвали выбрать независимый орган! Это подрывает доверие к институции, отвечающей за надзор за международной помощью!", - возмутилась она.

Депутат указала, что родная сестра Песчанской Светлана является подругой супруги президента Елены Зеленской. Журналистские расследования показали, что именно на ее имя зарегистрирована вилла семьи Зеленских в Италии. Также она была среди спонсоров предвыборной кампании президента.
В 2019 году указом президента Песчанская была назначена на должность первого заместителя главы Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) – государственного уполномоченного. Летом 2020 года Рада назначила ее главой АМКУ, а 5 сентября 2023-го она была уволена с этой должности.
По информации Железняка, Песчанскую должны были назначить на должность главы Фонда госимущества, но в конце концов его возглавил руководитель Ровенской областной военной администрации Виталий Коваль.
- РИА Новости, 1920, 16.07.2020
16 июля 2020, 12:00
Новым главой Антимонопольного комитета Украины стала ПищанскаяРада назначила Ольгу Пищанскую главой Антимонопольного комитета. Трансляцию заседания 16 июля вел телеканал «Рада»
 
Владимир ЗеленскийНовостиУкраинадепутатРадаСчетная палата
 
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