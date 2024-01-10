Вылетая в дыру. Корпорация "Боинг" может развалиться на фоне кризисов и скандалов - 10.01.2024 Украина.ру
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Вылетая в дыру. Корпорация "Боинг" может развалиться на фоне кризисов и скандалов
Вылетая в дыру. Корпорация "Боинг" может развалиться на фоне кризисов и скандалов - 10.01.2024 Украина.ру
Вылетая в дыру. Корпорация "Боинг" может развалиться на фоне кризисов и скандалов
Корпорация Boeing – ведущая авиастроительная компания США, один из крупнейших мировых производителей авиакосмической и военной техники – переживает серьезный кризис
2024-01-10T15:00
2024-01-10T15:00
эксклюзив
сша
авиация
скандал
китай
транснациональные корпорации
арабский мир
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Он начался после резонансного инцидента с авиалайнером Boeing 737 MAX 9, летевшего в Огайо из Портленд. На высоте пяти километров у самолета неожиданно оторвало дверь аварийного выхода, которую нашли потом на подворье американского фермера.Шокированные пассажиры смотрели, как их вещи улетают через образовавшуюся дыру за борт, обнимались с детьми, писали прощальные записки своим родным, и снимали происходящее на видео – прекрасно понимая, что оно может оказаться для них последним.Аварийный самолет чудом удалось посадить в Портленде без эксцессов. Однако американские власти сразу же запретили полеты всех "боингов" данного типа, которые в основном и производятся сейчас на предприятиях корпорации. После чего такие же меры приняли в большинстве других стран.Машина с оторвавшейся дверью оказалась совсем новой – ее начали эксплуатировать в ноябре. Это означает, что самолеты этой модели могут иметь серьезные конструктивные дефекты. Или же их вводят в эксплуатацию без надлежащего технического контроля, который позволяет выявить заводской брак.Потому что, согласно предварительным выводам о причинах аварии, ее могли спровоцировать не до конца закрученные болты."Авиапроизводитель должен признать ошибку, потому что она влияет на безопасность, и вызывает новые вопросы к качеству его производства", – заявил генеральный директор Boeing Дэвид Кэлхун, выступая после скандала перед своими сотрудниками.Он даже пустил на этой встрече слезу, подтверждая, что ситуация складывается для компании достаточно драматично.Почти два года назад, когда Запад ввел против России беспрецедентные санкции, руководство Boeing закрыло свои сервисные центры в Москве и распорядилось прекратить отправку запчастей для самолетов, принадлежащих российским авиационным компаниям.На Западе злорадно писали, что эти бесчеловечные действия увеличат число авиационных происшествий на территории Российской Федерации. Потому что оставшиеся без гарантийного обслуживания самолеты будут разваливаться во время полетов.Этого катастрофического сценария удалось избежать – в основном благодаря поддержке со стороны третьих стран, которые обеспечивают российские компании необходимыми комплектующими, а также благодаря эффективной работе российских инженеров, техников и пилотов.А теперь проблемы обнаружились у флагманских самолетов корпорации Boeing – причем, один из них едва не развалился в американском небе.Такое происходит с "боингами" не в первый, и даже не во второй раз. В мире еще не забыли об авиакатастрофах, случившихся с самолетами 737 MAX в прошлые годы. А это значит, что инцидент в Портленде вполне может иметь для авиастроительного гиганта по-настоящему разрушительные последствия.Акции компании сразу же обрушились на основных мировых биржах. При этом, даты возобновления полетов проблемного самолета до сих пор не ясны.А это значит, что Boeing 737 MAX наверняка проиграет в конкурентной борьбе с однотипными китайскими среднемагистральными самолетами C919, которые уже потеснили американцев на азиатском рынке – а теперь начинают экспансию в арабских государствах, в Африке и Латинской Америке.Американские авиационные эксперты заговорили о том, что менеджмент корпорации Boeing становится все менее эффективным.Несмотря на астрономические бюджеты и полномасштабную поддержку правительства, она так и не смогла обеспечить безопасные полеты для своих основных пассажирских лайнеров, постоянно попадающих в различные неприятности – то ли по причине халатности, то ли из-за коррупции."У них давно проблемы с качеством, они пытаются взять себя в руки, но пока не очень помогает", – заявил по этому поводу Тим Кларк, президент Emirates – одной из крупнейших авиакомпаний мира, которая базируется в Объеденных Арабских Эмиратах.Такой комментарий от одного из основных глобальных партнеров Boeing заставляет серьезно задуматься о его будущих перспективах. Перемены в руководящем составе компании так и не изменили ситуацию к лучшему. А это значит, что в перспективе ее могут переформатировать и разделить."Boeing ждёт болезненная перестройка. Крупнейший аэрокосмический гигант и ключевой экспортёр США толком не смог отойти от неурядиц 2020 года. Тогда, на фоне пандемии, и после крушения двух 737 Max, речь шла о банкротстве. Теперь Boeing ввергли в новый кризис.Предыдущее руководство Boeing спустило 90 миллиардов долларов на скупку собственных акций вместо вложений в технологии. Когда же случился кризис, у корпорации просто не осталось свободных средств – пришлось идти с протянутой рукой к правительству США.Руководство сменили, но проблемы 737 Max, главного источника прибыли для Boeing, остались. В 2024 планировалось выпустить под 600 самолётов серии 737. Итоговые цифры будут сильно меньше – на фоне того, что многие страны после США запретили полёты на 737 Max.Причин много – это и размывание технологической базы, и острая нехватка инженерных кадров в аэрокосмической отрасли. И "договорняки" с регулирующими органами. В 2020 году уже вскрылось, что Boeing сам себя проверял.А прямо сейчас корпорация просит сертифицировать новые версии самолёта, у которых при использовании антиобледенителя может выйти из строя двигатель. Мол, мы это потом как-нибудь починим, а летать нужно уже сейчас.Акции Boeing уже просели на 8%, а 2024 год может стать для него рекордно убыточным.Boeing считается "слишком большим, чтобы упасть". Но сейчас конкуренция резко усиливается - особенно с Китаем. А технологических проблем всё больше. И сценарий реструктуризации и раздела активов вполне реален", – пишет американист Малек Дудаков.Не стоит повторять чужие ошибки, злорадствуя по поводу проблем американского гражданского воздушного флота – потому что на этих самолетах постоянно летают сотни миллионов людей.Однако, кризисная ситуация в корпорации Boeing по-своему подтверждает приближающийся конец однополярного мира.Сейчас он наблюдается даже в области авиастроения, где после развала СССР полностью доминировали американцы и европейцы. Потому что этот рынок все более уверенно осваивают производители из других стран – включая тот же Китай.
https://ukraina.ru/20160115/1015329491.html
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Сергей Котвицкий
Сергей Котвицкий
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5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
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5
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editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, сша, авиация, скандал, китай, транснациональные корпорации, арабский мир
Эксклюзив, США, авиация, скандал, Китай, транснациональные корпорации, Арабский мир

Вылетая в дыру. Корпорация "Боинг" может развалиться на фоне кризисов и скандалов

15:00 10.01.2024
 
© commons.wikimedia.org / Jetstar Airways
- РИА Новости, 1920, 10.01.2024
© commons.wikimedia.org / Jetstar Airways
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Сергей Котвицкий
Все материалы
Корпорация Boeing – ведущая авиастроительная компания США, один из крупнейших мировых производителей авиакосмической и военной техники – переживает серьезный кризис
Он начался после резонансного инцидента с авиалайнером Boeing 737 MAX 9, летевшего в Огайо из Портленд. На высоте пяти километров у самолета неожиданно оторвало дверь аварийного выхода, которую нашли потом на подворье американского фермера.
Шокированные пассажиры смотрели, как их вещи улетают через образовавшуюся дыру за борт, обнимались с детьми, писали прощальные записки своим родным, и снимали происходящее на видео – прекрасно понимая, что оно может оказаться для них последним.
Аварийный самолет чудом удалось посадить в Портленде без эксцессов. Однако американские власти сразу же запретили полеты всех "боингов" данного типа, которые в основном и производятся сейчас на предприятиях корпорации. После чего такие же меры приняли в большинстве других стран.
Машина с оторвавшейся дверью оказалась совсем новой – ее начали эксплуатировать в ноябре. Это означает, что самолеты этой модели могут иметь серьезные конструктивные дефекты. Или же их вводят в эксплуатацию без надлежащего технического контроля, который позволяет выявить заводской брак.
Потому что, согласно предварительным выводам о причинах аварии, ее могли спровоцировать не до конца закрученные болты.
"Авиапроизводитель должен признать ошибку, потому что она влияет на безопасность, и вызывает новые вопросы к качеству его производства", – заявил генеральный директор Boeing Дэвид Кэлхун, выступая после скандала перед своими сотрудниками.
Он даже пустил на этой встрече слезу, подтверждая, что ситуация складывается для компании достаточно драматично.
- РИА Новости, 1920, 15.01.2016
15 января 2016, 16:25
Над Львовом загорелся БоингСамолет, выполнявший рейс Львов - Киев, вернулся в аэропорт вылета из-за появившегося в салоне запаха горелого пластика
Почти два года назад, когда Запад ввел против России беспрецедентные санкции, руководство Boeing закрыло свои сервисные центры в Москве и распорядилось прекратить отправку запчастей для самолетов, принадлежащих российским авиационным компаниям.
На Западе злорадно писали, что эти бесчеловечные действия увеличат число авиационных происшествий на территории Российской Федерации. Потому что оставшиеся без гарантийного обслуживания самолеты будут разваливаться во время полетов.
Этого катастрофического сценария удалось избежать – в основном благодаря поддержке со стороны третьих стран, которые обеспечивают российские компании необходимыми комплектующими, а также благодаря эффективной работе российских инженеров, техников и пилотов.
А теперь проблемы обнаружились у флагманских самолетов корпорации Boeing – причем, один из них едва не развалился в американском небе.
Такое происходит с "боингами" не в первый, и даже не во второй раз. В мире еще не забыли об авиакатастрофах, случившихся с самолетами 737 MAX в прошлые годы. А это значит, что инцидент в Портленде вполне может иметь для авиастроительного гиганта по-настоящему разрушительные последствия.
Акции компании сразу же обрушились на основных мировых биржах. При этом, даты возобновления полетов проблемного самолета до сих пор не ясны.
А это значит, что Boeing 737 MAX наверняка проиграет в конкурентной борьбе с однотипными китайскими среднемагистральными самолетами C919, которые уже потеснили американцев на азиатском рынке – а теперь начинают экспансию в арабских государствах, в Африке и Латинской Америке.
Американские авиационные эксперты заговорили о том, что менеджмент корпорации Boeing становится все менее эффективным.
Несмотря на астрономические бюджеты и полномасштабную поддержку правительства, она так и не смогла обеспечить безопасные полеты для своих основных пассажирских лайнеров, постоянно попадающих в различные неприятности – то ли по причине халатности, то ли из-за коррупции.
"У них давно проблемы с качеством, они пытаются взять себя в руки, но пока не очень помогает", – заявил по этому поводу Тим Кларк, президент Emirates – одной из крупнейших авиакомпаний мира, которая базируется в Объеденных Арабских Эмиратах.
Такой комментарий от одного из основных глобальных партнеров Boeing заставляет серьезно задуматься о его будущих перспективах. Перемены в руководящем составе компании так и не изменили ситуацию к лучшему.
А это значит, что в перспективе ее могут переформатировать и разделить.
1 февраля 2022, 19:57
Деньги самолётами: чем обернутся экономические санкции против России - ЮшковЭксперт Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков в интервью Украина.ру рассказал, насколько европейская энергобезопасность зависит от российских энергоносителей, какова вероятность новых серьёзных экономических санкций против РФ и как долго ещё могут затягивать ввод в эксплуатацию "Северного потока-2"
"Boeing ждёт болезненная перестройка. Крупнейший аэрокосмический гигант и ключевой экспортёр США толком не смог отойти от неурядиц 2020 года. Тогда, на фоне пандемии, и после крушения двух 737 Max, речь шла о банкротстве. Теперь Boeing ввергли в новый кризис.
Предыдущее руководство Boeing спустило 90 миллиардов долларов на скупку собственных акций вместо вложений в технологии. Когда же случился кризис, у корпорации просто не осталось свободных средств – пришлось идти с протянутой рукой к правительству США.
Руководство сменили, но проблемы 737 Max, главного источника прибыли для Boeing, остались. В 2024 планировалось выпустить под 600 самолётов серии 737. Итоговые цифры будут сильно меньше – на фоне того, что многие страны после США запретили полёты на 737 Max.
Причин много – это и размывание технологической базы, и острая нехватка инженерных кадров в аэрокосмической отрасли. И "договорняки" с регулирующими органами. В 2020 году уже вскрылось, что Boeing сам себя проверял.
А прямо сейчас корпорация просит сертифицировать новые версии самолёта, у которых при использовании антиобледенителя может выйти из строя двигатель. Мол, мы это потом как-нибудь починим, а летать нужно уже сейчас.
Акции Boeing уже просели на 8%, а 2024 год может стать для него рекордно убыточным.
Boeing считается "слишком большим, чтобы упасть". Но сейчас конкуренция резко усиливается - особенно с Китаем. А технологических проблем всё больше. И сценарий реструктуризации и раздела активов вполне реален", – пишет американист Малек Дудаков.
Не стоит повторять чужие ошибки, злорадствуя по поводу проблем американского гражданского воздушного флота – потому что на этих самолетах постоянно летают сотни миллионов людей.
Однако, кризисная ситуация в корпорации Boeing по-своему подтверждает приближающийся конец однополярного мира.
Сейчас он наблюдается даже в области авиастроения, где после развала СССР полностью доминировали американцы и европейцы. Потому что этот рынок все более уверенно осваивают производители из других стран – включая тот же Китай.
 
ЭксклюзивСШАавиацияскандалКитайтранснациональные корпорацииАрабский мир
 
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