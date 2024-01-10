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Без этого катастрофа на Украине неизбежна: к чему готовиться на фронте и в чём ошиблись США - Ищенко

Без этого катастрофа на Украине неизбежна: к чему готовиться на фронте и в чём ошиблись США - Ищенко - 10.01.2024 Украина.ру

Без этого катастрофа на Украине неизбежна: к чему готовиться на фронте и в чём ошиблись США - Ищенко

Политолог Ростислав Ищенко в прямом эфире ответил на вопросы зрителей: 00:50 - Почему США приняли решение сначала начать войну с Россией, а затем уже "додавить" Китай?

2024-01-10T14:15

2024-01-10T14:15

2024-01-10T14:15

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06:40 – Как Россия начала стратегическое наступление и чего ждать после выборов на Тайване? 11:25 – Кто рвётся во власть на Украине и на что рассчитывают эти люди? 15:41 - Были ли примеры в истории, когда после дефолтов страна возвращалась бы на те же уровни развития? 19:18 – Что будет с границами НАТО после победы России на Украине? 25:30 – Почему на Западе не прослеживаются революционные настроения? 52:58 - Где находится тот рубеж противостояния, на котором противник проявит инициативу на перемирие? 56:14 - О ситуации в Красном море; 01:00:00 - Так ли близки современные либеральная и коммунистическая идеологии?

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2024

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, ростислав ищенко, брикс, нато, польша, видео