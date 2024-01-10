Без этого катастрофа на Украине неизбежна: к чему готовиться на фронте и в чём ошиблись США - Ищенко - 10.01.2024 Украина.ру
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Без этого катастрофа на Украине неизбежна: к чему готовиться на фронте и в чём ошиблись США - Ищенко
Без этого катастрофа на Украине неизбежна: к чему готовиться на фронте и в чём ошиблись США - Ищенко - 10.01.2024 Украина.ру
Без этого катастрофа на Украине неизбежна: к чему готовиться на фронте и в чём ошиблись США - Ищенко
Политолог Ростислав Ищенко в прямом эфире ответил на вопросы зрителей: 00:50 - Почему США приняли решение сначала начать войну с Россией, а затем уже "додавить" Китай?
2024-01-10T14:15
2024-01-10T14:15
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, ростислав ищенко, брикс, нато, польша, видео
Новости, Украина, Ростислав Ищенко, БРИКС, НАТО, Польша

Без этого катастрофа на Украине неизбежна: к чему готовиться на фронте и в чём ошиблись США - Ищенко

14:15 10.01.2024
 
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Политолог Ростислав Ищенко в прямом эфире ответил на вопросы зрителей: 00:50 - Почему США приняли решение сначала начать войну с Россией, а затем уже "додавить" Китай?
06:40 – Как Россия начала стратегическое наступление и чего ждать после выборов на Тайване?
11:25 – Кто рвётся во власть на Украине и на что рассчитывают эти люди?
15:41 - Были ли примеры в истории, когда после дефолтов страна возвращалась бы на те же уровни развития?
19:18 – Что будет с границами НАТО после победы России на Украине?
25:30 – Почему на Западе не прослеживаются революционные настроения?
52:58 - Где находится тот рубеж противостояния, на котором противник проявит инициативу на перемирие?
56:14 - О ситуации в Красном море;
01:00:00 - Так ли близки современные либеральная и коммунистическая идеологии?
 
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