https://ukraina.ru/20240110/1052612103.html

"Тикайте, бабы, огородами!" Истерика Залужного и мобилизация женщин на Украине

"Тикайте, бабы, огородами!" Истерика Залужного и мобилизация женщин на Украине - 10.01.2024 Украина.ру

"Тикайте, бабы, огородами!" Истерика Залужного и мобилизация женщин на Украине

Пока идёт обсуждение нового закона о мобилизации на Украине, политики соревнуются в оценках и рассуждают, что да как будет, ситуация уже резко изменилась

2024-01-10T15:28

2024-01-10T15:28

2024-01-10T15:28

эксклюзив

украина

мобилизация

всу

рустем умеров

марьяна безуглая

валерий залужный

владимир зеленский

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Закона еще нет, но он как бы уже есть – и, к сожалению, действует.Из Украины уже сейчас практически невозможно выехать взрослым мужчинам. Требуют справки, регистрацию в военкоматах, справку о регистрации, справку на справку...Не выпускают даже инвалидов и сопровождающих. Не выпускают тех, у кого нет военного билета. Да почти никого не выпускают, кроме женщин.Но если так пойдёт и дальше, то скоро перестанут выпускать и женщин. Всё к тому идёт.Закона нет, но это не важноЗакона еще нет, но его вот-вот примут. Идут споры, началась общественная дискуссия. Она направлена только на одно: размыть ответственность. Чтобы не только Зеленский и Залужный отвечали за это крайне непопулярное решение.Недаром генерал Залужный недавно устроил в Раде целую истерику."Мне нужны люди. Кем мне воевать?.. Вы идите сражайтесь, если не обеспечите", – обратился он к депутатам.Но само наличие закона не так уж важно.В городах Украины останавливают троллейбусы и автобусы, легковые автомобили. Ловят мужчин. Ловят на улице средь бела дня.Собеседник редакции Украина.ру, проживающий в большом городе на Юго-Востоке Украины, выходит из дома только в сумерках, ближе к ночи. Пока что по вечерам "ловцы мужиков" вроде бы не работают.Раз в неделю посещает ближайший супермаркет, и, крадучись, возвращается домой – перебежками, от куста, к кусту. Работает удалённо.Другой мужчина снял квартиру, боится, что придут домой по адресу постоянного места жительства. Работает тоже удалённо, из дома не выходит вообще. Благо, дизайнер – может работать дома.Оба отпустили длинные волосы и седые бороды. Страшное зрелище! Обоим – около 50. Но "загрести" в армию могут запросто. Тем более что и возраст – выше 60 – скоро не будет помехой для мобилизации.Сейчас на Украине, кстати, очень рекламируют маски "лицо дедушки". Но их не очень покупают, это так, юмор. Маска не спасёт, нужны документы. Вот если бы плюс к маске ещё продавали "документы дедушки", тогда – да.Представить эту жизнь в постоянном страхе и фактически под добровольным домашним арестом очень сложно. Психика у всех, кто живёт сейчас на Украине, несомненно нарушена.Она и была нарушена бесконечными Майданами. Но тут как раз наоборот, имеется позитив: националистических лозунгов уже как-то не слышно.Бредовые идеи выветрились моментально, кастрюли заняли своё обычное место на кухнях. Говорят только о мобилизации и о том, как её избежать. Не все, конечно. Но знакомые мужчины теперь напряженно следят за местными новостями и часто "снимают стресс" с помощью алкоголя.Новости такие, например: в Полтаве сотрудники военкоматов ходят по подъездам и квартирам, стучат в каждую дверь. Двери, конечно, лучше не открывать, предупреждают всех в соцсетях.В Киеве и области выставили мобильные блокпосты, останавливают машины. В городе ходят, смотрят на припаркованные машины: нет ли припаркованных мужиков? Новое предупреждение в группах: мужчины, лучше в город не выезжать.И так далее. Тут действительно начнёшь "снимать стресс", и не только по вечерам.Даже New York Times написала, что "украинские вербовщики ("вербовщики" – так они называют группы захвата мужчин в городах и сёлах Украины) становятся всё более агрессивными. Они забирают мужчин с улиц, используя психическое давление и даже физическую силу".Представьте, как парни на Украине воспринимают новости о том, что в России рэперу Васио надо было появиться совершенно голым на вечеринке в клубе, с носком, надетым, на интимное место, засветиться во всех СМИ, попасть в грандиозный скандал, сесть на пятнадцать суток...То есть активнейшим образом и даже буквально нечеловеческими усилиями попытался Васио быть заметным. И только после этого на него обратил внимание российский военкомат!Прячутся за женщинНу а если нет возможности "удалёнки"? Уезжают в сёла, пытаются жить на дачах и как-то выживать на том, что жена или мама привезут. Или просто живут в квартире, не выходя на улицу и не работая, конечно.Получается, прячутся за спины женщин. Но, честно говоря, их не в чем винить. Лучше остаться живым, чем быстро погибнуть. Кому будет лучше? Точно не жене. И главное, за что и за кого? За коррупционеров из украинского правительства?Вон министр обороны Умеров сообщил, что уже нашёл "хищения на 10 миллиардов гривен" в подконтрольном ему сейчас министерстве. Это только за последние 4 месяца!"Дальше будут ещё новости", – сказал Умеров.Кто бы сомневался.Бронежилеты для женщинДа, женщины на Украине сейчас и работают, и бегают по магазинам, и выполняют все другие функции. Часто являются единственными добытчиками в семье. Но очень скоро всё поменяется.Надо будет становиться на воинский учёт – скорее всего, всем женщинам до 60 лет. Не дожидаясь законов, министерство обороны Украины заказало уже 120 000 анатомических бронежилетов для женщин.У этих бронежилетов – зауженные плечи, расширенный низ и изогнутая бронеплита в груди. Готовьтесь, женщины!Сейчас в украинской армии служат 43 тысячи женщин. Остальные бронежилеты – для следующего набора. 50 тысяч комплектов военной формы для женщин заказано дополнительно.Это только начало.Украинские женщины оказались в сложнейшей ситуации. Кто мог, тот уже давно уехал. Кто остался, того что-то держит: муж, родители, обстоятельства жизни.Военный билет с доставкой за рубежА в западных странах – другая напасть. Все, кто сдал свои украинские паспорта и другие документы на продление в украинские посольства и консульства за рубежом, рискуют вместо этого получить военный билет – их будут призывать в армию.Вот эти грандиозные очереди в украинские представительства, в которые кинулись люди после объявления о том, что зарубежные документы продлевать после принятия закона о мобилизации не будут, оказались ловушкой.А впереди – привлечение детей к работе на заводах Украины! Такую мысль уже тоже высказал один украинский депутат."Все болеют за Украину, но все бегут", – так высказался о перспективах мобилизации и нового пополнения глава ГУР Украины Буданов.Все бегут! Это не констатация факта, это призыв к действию.Женщины, надо бежать. Если сейчас с Украины практически невозможно выехать мужчинам, скоро то же самое будет и с женщинами.Уже и предложения такие есть. Закрыть границы.А депутат Марьяна Безуглая, которую называют "голосом Сороса" в Верховной Раде, считает, что женщин нужно отправлять на передовую. Не давать "отсиживаться" в тылу, в штабах и тыловых частях."Наши цветочки не рождены для трудностей. Нашим цветочкам лучше в Европе", – пыталась иронизировать Безуглая.Честно говоря, да, Марьяна. И "цветочкам", и "кактусам", кому угодно лучше быть где угодно, только не на Украине сейчас.Руслан Коцаба, украинский журналист, говорит о том же. Он отсидел в украинской тюрьме за призывы к миру. Коцаба говорит, что дальше будет не просто мобилизация и отсутствие возможности выехать из страны: "Военные говорят: самым главным будет, есть ли у тебя оружие".Впереди – хаос в стране, в которой очень много оружия и будет множество никем не управляемых людей с этим оружием.Так что не слушайте Безуглую. Самим депутатам, конечно, ничего не грозит, как и остальным "элитариям" Украины. Они, как Безуглая, позируют в касках возле каких-нибудь окопов, неизвестно где, и возвращаются в привычную комфортную жизнь.А всем остальным нужно очень хорошо задуматься. Особенно женщинам от 18 и до 60. А лучше – до 65. Да вообще всем женщинам. Мало ли что завтра придумает Безуглая? Скоро и до бабушек руки дойдут.Марьяна напишет новый пост: "Наши цветочки в расцвете, кому за 60, хватит отсиживаться, пора на фронт!"Такие дела. "Думайте", как писал на своих предвыборных плакатах очень весёлый и очень перспективный будущий президент Украины.

https://ukraina.ru/20240110/1052601769.html

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2024

Елена Мурзина

Елена Мурзина

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Елена Мурзина

эксклюзив, украина, мобилизация, всу, рустем умеров, марьяна безуглая, валерий залужный, владимир зеленский