Командир "Ахмата" и лидер "Ночных волков" поддержали противостоящий Западу народ Сербии — Кадыров - 10.01.2024 Украина.ру
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Командир "Ахмата" и лидер "Ночных волков" поддержали противостоящий Западу народ Сербии — Кадыров
Командир "Ахмата" и лидер "Ночных волков" поддержали противостоящий Западу народ Сербии — Кадыров - 10.01.2024 Украина.ру
Командир "Ахмата" и лидер "Ночных волков" поддержали противостоящий Западу народ Сербии — Кадыров
Командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов в День Республики Сербской на новогоднем шоу "Русская сказка" мотоклуба "Ночные волки" поддержал народ Сербии, противостоящий Западу. Об этом 10 января сообщил в своем телеграм-канале глава Чечни Рамзан Кадыров
2024-01-10T14:02
2024-01-10T14:02
республика сербская
сербия
ночные волки
"ахмат"
кадыров
новости
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"Сербия - небольшая страна, руководство которой стойко противостоит западной политической идеологии, разделяя позицию России по многим вопросам.Благодарю дорогих братьев - (основателя старейшего в России байкерского клуба "Ночные волки") Александра Залдостанова и Апты Ароновича за твердую, патриотическую позицию и поддержку братьев из Сербской Республики", - написал Кадыров.Он подчеркнул, что Россия никогда не была и не будет "ручным псом западного мира". В то время, когда страны Европы полностью попали под тотальный контроль и влияние Запада, Россия формирует новый, многополярный мир.Республика Сербская отмечает свой день ежегодно с 9 января 1992 года, когда состоялась первая Скупщина (парламентское собрание) сербского народа БиГ на православный праздник святого первомученика архидиакона Стефана.Центральные власти в Сараево выступают против этого праздника, конституционный суд БиГ ранее признал его неконституционным. Посольство США в Сараево во вторник призвало правоохранительные и судебные органы БиГ расследовать, по их мнению, "неконституционное" празднование Дня Республики Сербской БиГ 9 января.Президент РС БиГ Милорад Додик в свою очередь отметил, что Республика Сербская Боснии и Герцеговины в своем развитии смотрит на Сербию и Россию, ей не нужны колонизаторы и менторы.
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республика сербская, сербия, ночные волки, "ахмат", кадыров, новости
Республика Сербская, Сербия, Ночные волки, "Ахмат", Кадыров, Новости

Командир "Ахмата" и лидер "Ночных волков" поддержали противостоящий Западу народ Сербии — Кадыров

14:02 10.01.2024
 
© РИА Новости . Саид Царнаев / Перейти в фотобанкОткрытие аквапарка в Грозном, Рамзан Кадыров
Открытие аквапарка в Грозном, Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 10.01.2024
© РИА Новости . Саид Царнаев
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Командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов в День Республики Сербской на новогоднем шоу "Русская сказка" мотоклуба "Ночные волки" поддержал народ Сербии, противостоящий Западу. Об этом 10 января сообщил в своем телеграм-канале глава Чечни Рамзан Кадыров
"Сербия - небольшая страна, руководство которой стойко противостоит западной политической идеологии, разделяя позицию России по многим вопросам.
Благодарю дорогих братьев - (основателя старейшего в России байкерского клуба "Ночные волки") Александра Залдостанова и Апты Ароновича за твердую, патриотическую позицию и поддержку братьев из Сербской Республики", - написал Кадыров.
Он подчеркнул, что Россия никогда не была и не будет "ручным псом западного мира". В то время, когда страны Европы полностью попали под тотальный контроль и влияние Запада, Россия формирует новый, многополярный мир.
"История не знает поражения России ни в одной из войн, угрожавших ее суверенитету, и никогда не узнает, пока у нее есть такие сыны! Вперед, Россия!", - призвал глава Чечни.
Республика Сербская отмечает свой день ежегодно с 9 января 1992 года, когда состоялась первая Скупщина (парламентское собрание) сербского народа БиГ на православный праздник святого первомученика архидиакона Стефана.
Центральные власти в Сараево выступают против этого праздника, конституционный суд БиГ ранее признал его неконституционным. Посольство США в Сараево во вторник призвало правоохранительные и судебные органы БиГ расследовать, по их мнению, "неконституционное" празднование Дня Республики Сербской БиГ 9 января.
Президент РС БиГ Милорад Додик в свою очередь отметил, что Республика Сербская Боснии и Герцеговины в своем развитии смотрит на Сербию и Россию, ей не нужны колонизаторы и менторы.
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