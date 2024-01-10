https://ukraina.ru/20240110/1052609476.html

Ростислав Ищенко: Когда Россия добьет ВСУ, она будет бодаться с США до их распада или до агрессии Польши

Ростислав Ищенко: Когда Россия добьет ВСУ, она будет бодаться с США до их распада или до агрессии Польши - 10.01.2024 Украина.ру

Ростислав Ищенко: Когда Россия добьет ВСУ, она будет бодаться с США до их распада или до агрессии Польши

Уничтожая Украину, мы ослабляем Запад. Даже если мы будем вынуждены переформатировать часть Украины под российский протекторат, это все равно ослабит Запад

2024-01-10T15:06

2024-01-10T15:06

2024-01-10T15:06

интервью

россия

украина

германия

польша

сво

запад

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сша

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Но если под руководством Порошенко или Тимошенко останется какая-то часть Украины, то она все равно будет ориентирована на Запад, какие бы бумаги она ни подписала. В этом случае цели СВО не будут достигнуты. Их придется достигать через какое-то время вооруженным путем, считает обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко.Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру- Ростислав, вы ранее говорили, что в 2024 году Украина прекратит военное сопротивление, а политического решения этого конфликта вы не ожидаете. Как в таком случае могут развиваться события?- Когда я говорю о политическом решении, я имею в виду политическое решение, принятое Россией и Западом. С Украиной никаких политических договоренностей нельзя достичь, потому что она политический труп. А киевский режим сейчас ценой огромных потерь пытается создать ситуацию, при которой с ним будут договариваться.Украина может попытаться вернуть к власти Тимошенко, Порошенко или Кличко (всем известных, но давно надоевших людей). Мол, во всем виноваты Зеленский с Залужным, поэтому давайте снова дружить домами. Забирайте какой-угодно регион, только нам хоть что-то оставьте. Но так вопрос решить нельзя. Никому не нужна Украина образца 2014 года. Ни с Януковичем, ни без Януковича. Потому что она пойдет по тому же пути и через некоторое время мы столкнемся с теми же проблемами. Поэтому Москва каждый день говорит, что цели СВО должны быть достигнуты.Сейчас цели СВО достигаются вооруженным путем. Но они напрямую связаны с Западом. Напомню, что накануне кампании никто не вел переговоров с Украиной. Переговоры вели с Западом. Мы говорили Западу: "Нас беспокоит ваша военная инфраструктура у наших границ. Уберите ее, пожалуйста. И перестаньте подмигивать Украине, Молдавии и Грузии, что вы их вот-вот примете в НАТО и в ЕС. И тогда будем дружить домами".На Западе на это не согласились. Они сказали: "Кому хотим, тому и подмигиваем". Так что результатом этих переговоров стала СВО. Поэтому договариваться все равно придется с Западом.Да, уничтожая Украину, мы ослабляем Запад. Даже если мы будем вынуждены переформатировать часть Украины под российский протекторат, это все равно ослабит Запад. Но если под руководством Порошенко или Тимошенко останется какая-то часть Украины, то она все равно будет ориентирована на Запад, какие бы бумаги она ни подписала. В этом случае цели СВО не будут достигнуты. Их придется достигать через какое-то время вооруженным путем.Так что разгром Украины не означает достижение целей СВО.Да, мы не хотели воевать с Украиной и не хотим воевать с Европой. Поэтому начнется политико-дипломатическое бодание. России выгодно бодаться в мирном режиме. В мирном режиме мы будем наращивать свои возможности и свою силу быстрее, чем Запад. Поэтому Запад пытается создать России дополнительные трудности, чтобы мы свои силы не наращивали, а расходовали.Сам по себе переход в режим мирного бодания уже будет серьезным достижением. Но выполнение целей СВО – это когда США и НАТО соглашаются, что их инфраструктура уходит из Европы. А если не соглашаются, то инфраструктура все равно уходит, потому что у них нет соответствующих военных и экономических возможностей содержать армии на наших границах.- Дмитрий Медведев назвал Одессу, Днепропетровск, Харьков, Киев и Николаев временно оккупированными русскими городами. Можно ли эти слова трактовать как приоритетные для России задачи в рамках СВО на 2024 год?- Можно трактовать и так. Можно трактовать как приоритет на следующее столетие.В свое время Иван III заявил, что все территории, которые контролировали Рюриковичи (вплоть до Тарту в Эстонии и Белостока в Польше) – земли русского государства. Он пытался это все вернуть. И немалую часть этих территорий ему удалось вернуть. Но немало территорий еще надолго остались под польско-литовским господством. И войны за них шли постоянно. И вернули их только накануне смерти Екатерины Великой.Может быть, сейчас это будет быстрее.Понятно, что для РФ было бы логично выйти на ее естественные рубежи (западные границы Российской Империи или СССР). Но одно дело – хотеть. А другое дело – иметь такую возможность.- Лидер Сербской радикальной партии заявил, что за беспорядками в Белграде стояли германские спецслужбы. Если это правда, зачем это Берлину?- Германия еще до распада СССР первой начала передел мира. Именно она поддержала заявления Хорватии и Словении о независимости, в то время как США и остальные страны ЕС не планировали их поддерживать. Именно стремление Германии показать, что она вернулась в круг великих держав, привела к нынешней ситуации на Балканах.Германия традиционно считает Балканы зоной своих интересов. Германия видит свой доступ к торговым путям и новым ресурсным источникам через Балканы в Турцию и с выходом в Азию. Это ее традиционное направление политической, экономической и военной экспансии.Сербия – объективный союзник России. Даже в тех случаях, когда она не является союзником России, она остается объективным противником немцев. Потому что Сербия всегда пыталась объединить Балканы под своей властью, а остальные балканские страны всегда искали себе внешнего партнера, чтобы ограничивать амбиции и сохранить свой ограниченный суверенитет.Поэтому для немцев хорваты – естественные союзники, а сербы – естественные противники. Чем хуже в Сербии, тем лучше Германии.Кроме того, Германия при Шольце является последовательным союзником США и противником России. Она последовательно вводит Москвы санкции и последовательно поддерживает Украину (даже сейчас Берлин пытается в срочном порядке выделить Киеву 20 миллиардов евро), а Сербия не желает выступать против России. Естественно, что немцы хотели бы заменить сербское руководство.Более того, Германия борется с Польшей за статус европейского лидера. Им важно показать, что не только поляки могут третировать белорусов, но и немцы вполне могут устроить заварушку в Сербии.- К слову об амбициях Польши. США говорят, что были бы не против, чтобы Польша стала новым лидером Европы. К чему эти амбиции приведут?- Когда вы заходите на свою псарню, все ваши собаки танцуют на задних лапах и пытаются вас лизнуть, чтобы получить какую-то вкусняшку. Точно такие же отношения у США с их европейскими союзниками. Они все пытаются стоять на задних лапах и говорить, что именно она лучшая собака на этой псарне: "Хозяин, посмотри на меня. Почеши меня за ухом. Кинь косточку".Да, сейчас у Польши появился уникальный шанс стать лидером в Европе. Германия ослабела, Франция далеко и занята мигрантами, Великобритания вышла из ЕС. В Восточной Европе у Польши что-то получилось. По крайней мере, ее никто не гонит с лидерского пьедестала. А в Западной Европе ей осталось лишь загнать в стойло Германию.Другое дело, что у Польши амбиции всегда были больше, чем ее возможности. Вторая мировая война началась с польских амбиций. Варшава в жесткой форме не только отказала немцам предоставить экстерриториальный коридор в Восточную Пруссию (как сейчас в случае с Калининградом). Поляки, заявляя о себе как о союзниках немцев и собираясь вместе с ними атаковать СССР, требовали себе огромные территориальные приращения (всю Белоруссию, Украину и Литву). Германия просто не понимала, почему она должна воевать с СССР за польские интересы. Здесь они тоже разошлись. Но поляки, зная, что будет война, отступать не собирались и как в омут с головой бросились в эту войну.Противостояние Германии и Польши традиционно. И разделы Польши были тоже обоснованы польскими амбициями. У Варшавы не было возможностей содержать в Восточной Европе влиятельную империю. Но они пытались доминировать, привлекая к этому вопросу Францию или Великобританию, страны, далекие от этого региона.Они допривлекались до того, что Россия, Пруссия и Австрия (которые тоже друг с другом иногда воевали) решили, что от Польши лучше избавиться, чем терпеть ее дальше.Сейчас происходит то же самое. Просто пока Польша не видит на своих границах мощных империй, готовых ее разделить. И ее претензии на Литву, Украину и Белоруссию никуда не делись, а также на доминирование в Европе никуда не делись.- А именно в 2024 году чего ожидать от Польши?- Ожидать можно всего, чего угодно.Есть такой термин "традиционный польский гонор". Когда у них сорвет крышу и в каком плане, никто не знает. До сих пор срывало. Поэтому нам надо готовиться к худшим вариантам. А если этот худший вариант не произойдет, мы вместе с поляками порадуемся.- Могут ли выборы в США изменить текущую расстановку сил на международной арене?- Демократы сейчас пытаются снять с пробега Трампа. Республиканцы отвечают взаимностью Байдену. Кеннеди отказались выделять федеральную охрану как кандидату в президенты. Поэтому возникает вопрос, состоятся ли эти выборы вообще.- Их могут отменить?- Не в этом дело. Просто ситуация может дойти до того, что выборы технически невозможно будет провести. Если всех кандидатов снять с пробега.Партия выдвигает популярных кандидатов. Если через суды им запретить баллотироваться, возникает коллизия, когда партия не может выбрать другого кандидата, а выдвинутый ей кандидат не может баллотироваться.Понятно, что кроме республиканцев и демократов, которые контролируют всю политическую жизнь в США, никто баллотироваться не может. Но на всякий случай они начинают душить популярных кандидатов вроде Кеннеди, чтобы они не дай бог не выскочили из-за спин демократов и республиканцев, пока те пожирают друг друга. Они вышли за пределы правового пространства. А выборы – это сложная юридическая процедура.До выборов еще почти год. И может возникнуть ситуация, когда один суд запретит выборы в другом штате, а другой суд – другом штате.Представьте ситуацию. Мы кандидаты в президенты. В нашей стране есть два крупных региона. Мне запретили баллотироваться в одном, а вам – в другом. У нас получаются две страны. А в США 50 штатов. И они рискуют расколоться на 50 стран.Более того, демократы и республиканцы демонстрируют еще большую непримиримость, чем на прошлых и позапрошлых выборах. Противостояние нарастает. Да, выборы будут. Но теперь мы не можем быть в этом уверены так же, как мы были уверены в этом раньше.Так что с США может случиться все, что угодно. Как с СССР в 1991 году.- Если до выборов в США год, то выборы на Тайване совсем скоро. Какой там может быть их исход?- Несмотря на то, что правящая партия и ее кандидат опережают двух других, у оппозиции в целом поддержка больше. В любой момент один может сняться в пользу другого, и исход выборов станет непредсказуемым. Точно так же непредсказуемо поведение кандидата от оппозиции после выборов. Да, они вроде бы за мир во всем мире. Но китайские амбиции их тоже пугают. Они не готовы, чтобы придя к власти сразу же устроить референдум о вхождении Тайваня в состав КНР.Кстати, результаты такого референдума могут быть негативными. Сейчас на Тайване много сторонников объединения с Китаем. Но не большинство. Там ситуация шаткая.Сейчас принято считать, что политиков не интересует мнение народа. На самом деле политики пытаются действовать в соответствии с позицией, которую занимает общество. Если позиция общества не определена, то не определена и позиция политиков. Они стараются быть женихом на каждой свадьбе и покойником на каждых похоронах.Если оппозиция одержит придет к власти, ее политика будет направлена на смягчение конфронтации с Китаем. Но вряд ли им удастся снять все противоречия. А Китай занимает жесткую позицию. Так что вне зависимости от того, кто победит, отношения между Тайванем и Китаем будут если не ухудшаться, то стагнировать. А стагнация означает ухудшение. Потому что Китаю требуется резкое ускорение интеграционных процессов с Тайванем, а Тайвань пока к этому не готов.Так что Тайвань будет делать все, чтобы не раздражать Китай и не спровоцировать войну, но сохранить свой фактический суверенитет (юридически у них его нет).Раньше в Пекине считали, что достаточно политического признания Тайваня китайской территорией. Им было необязательно, чтобы это реализовывалось прямо сейчас. Можно подождать хоть сто лет. Но у Си Цзиньпина подход другой. Ему надо показать, что он неслучайно пошел на третий срок. Ему надо побеждать оппозицию. А для этого нужны крупные внешнеполитические победы. Желательно без войны. Так что для него очень важно хотя бы запустить интеграционные процессы.Резюмирую. Сложно сказать, как будут развиваться события вокруг Тайваня. Но в том же направлении и более динамично. Потому что США заинтересованы в конфронтации по линии Китай-Тайвань, Пекин заинтересован в ускорении процесса интеграции, а Тайвань заинтересован в том, чтобы все так и оставалось. Все эти три позиции примирить между собой очень сложно.- В России 2024 году тоже состоятся выборы. Многие эксперты считают, что Запад в это время будет пытаться раскачать внутриполитическую ситуацию в нашей стране и спровоцировать беспорядки. Насколько велика эта угроза?- Запад будет всегда пытаться спровоцировать беспорядки в России. Неужели вы думаете, что на Западе говорят: "Не будем раскачивать ситуацию в России в 2023 году, подождем выборов?". Да, теоретически выборы для этого удобный момент. Но они прекрасно знают, что у Путина - абсолютное электоральное превосходство. Поэтому им нет смысла что-то специально придумывать под выборы. Они же не высадят с самолета десант с релокантами, чтобы они митинги в Москве провели.В 2024 году у нас будет все спокойно. Когда Путин заявил, что будет выдвигаться на выборы, стало понятно, что неожиданностей не будет. Было бы хуже, если бы он отказался от участия в выборах, а его два кандидата в приемники начали бы борьбу между собой, в результате которого от страны камня на камне не осталось.Если вы хотите раскачать ситуацию внутри России, надо нанести ей крупнейшее военное или экономическое поражение. У США для этого нет сил и средств. Мы для этого должны сами разбежаться и прыгнуть в пропасть. В прошлом столетии мы это сделали дважды. В этом столетии можно и повременить.

https://ukraina.ru/20230227/1043912675.html

https://ukraina.ru/20240110/1052602009.html

https://ukraina.ru/20240105/1052424306.html

https://ukraina.ru/20231229/1052480994.html

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Татьяна Чугаенко

Татьяна Чугаенко

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Татьяна Чугаенко

интервью, россия, украина, германия, польша, сво, запад, дипломатия, сша, китай, тайвань, выборы