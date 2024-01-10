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Похищения, облавы и массовое бегство. Как проходит насильственная мобилизация в Одессе

Похищения, облавы и массовое бегство. Как проходит насильственная мобилизация в Одессе - 10.01.2024 Украина.ру

Похищения, облавы и массовое бегство. Как проходит насильственная мобилизация в Одессе

В последние дни Одесса бьет все рекорды по масштабам насильственной мобилизации. Украинские военкомы устроили настоящий террор в городе

2024-01-10T14:49

2024-01-10T14:49

2024-01-10T14:49

эксклюзив

одесса

украина

всу

мобилизация

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Почти ежедневно в соцсети попадают кадры грубого похищения людей под дулом автоматов, облав в троллейбусах и трамваях, которые нередко сопровождаются избиениями."Пакуют мужиков не по-детски. Остановили трамвай, всех выгружают. Уже полный автобус напаковали и еще хотят", – рассказывает свидетель одного из многих видео о похищении людей в городе.Пик отлова людей обычно происходит между 7 утра и 12 часами дня. К вечеру на улицах города – уже поспокойнее.Такая мобилизация вызывает раздражение жителей, поэтому в некоторых случаях доходит до драк, а одесские женщины 9 и 10 января выталкивали вооруженных украинских военных из троллейбуса голыми руками.Одесский анархист Вячеслав Азаров задает резонный вопрос по поводу политики властей в городе и недовольства одесситов."Наряду с массовым игнорированием повесток и усилившимся бегством через границу, весь этот нарастающий общественный протест против мобилизации ставит важный социально-политический вопрос.До каких пор власть сможет игнорировать такие общественные настроения и гнуть свою линию, отчетливо понимая, что украинцы устали от войны и любыми способами хотят избежать фронта?"– спрашивает Азаров.Столь пристальное внимание к Одессе украинские telegram-каналы связывают с господствующими пророссийскими настроениями в городе.Расчет делается на то, что гибель многих мобилизованных одесситов поможет искоренить эти настроения и сделать из одесситов русофобов, повязать их кровью с украинским национализмом. По сути, городу мстят за настроения его жителей."По Одессе всё просто. Слишком много в городе тех, кто относится плохо к власти и нейтрально к РФ, выступая за прекращения войны, и дальнейшей жизни всё равно под каким флагом (жили как-то под советским, потом под украинским, а ранее под имперским, и ничего страшного).Исходя из этого, надо увеличить количество погибших среди жителей таких регионов, чтобы увеличить агрессию в адрес всего русского", – пишет украинский telegram-канал "Легитимный".Американский телеканал Sky News в начале января нагнал жути на украинские власти, заявив, что в начавшемся году Россия может пойти в наступление по черноморскому побережью и взять Одессу. Об этом же на днях рассказывал и украинский военный эксперт Алексей Мельник.Сотрудники ТЦК (военкомы), похищающие людей, хотя и орудуют на территории Украины, предпочитают скрывать свои лица под балаклавами.Преимущественно это молодые люди из числа украинских националистов, занимающиеся отловом одесситов. Поскольку многие из них явно нарушают закон, они заранее прячут лица.Недавно одесская мэрия решила платить мобилизованным из городского бюджета по 20 000 гривен (около 45 000 рублей) единоразово, но вряд ли такая сумма сможет существенно повлиять на военнообязанных из Одессы, тем более что эту сумму им придется потратить на свое же пропитание и обмундирование.Многим одесситам удается бежать, благодаря вездесущей коррупции. Во вторник 9 января СБУ в Одесской области задержала судью, который, по версии следствия, за довольно скромные суммы помогал мужчинам уехать за границу. За 3,5 тыс. долларов он выдавал им справки на несовершеннолетних, что давало им право выехать за границу.Обычный "ценник" для нелегального выезда заграницу по поддельным документам – в три раза выше. Всего он спас от насильственной мобилизации около тысячи человек. Хотя судья действовал и не безвозмездно, но вполне возможно в будущем он станет героем для Одессы и о нем снимут фильм наподобие "Списка Шиндлера".Однако схема не всегда срабатывает. В начале января из Украины по надуманному предлогу не выпустили даже многодетного отца восьми детей.Насильственно мобилизованные одесситы иногда даже вынуждены прыгать с поезда на полном ходу, чтобы не попасть на фронт. Украинский telegram-канал "Шептун" сообщает, что 7 января в районе села Владимировка Одесской области на перегоне станций "Заплазы-Жеребково", между железнодорожными путями машинистом грузового поезда был обнаружен труп военнослужащего воинской части А4962 Тиховского Владимира Владимировича, 03.06.1982 г.р.Судебно-медицинский эксперт указал, что механизм получения вышеуказанных телесных травм характерен для падения с тамбура железнодорожного вагона во время движения поезда. То есть мобилизованный сам выпрыгнул из поезда на ходу.Одессу сейчас фактически в очередной раз ломают через колено, как в мае 2014 года. Нелояльный город зачищают от мужчин-военнообязанных, а вскоре очередь дойдет и до женщин.

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эксклюзив, одесса, украина, всу, мобилизация