https://ukraina.ru/20240110/1052608585.html

"Должны отгулять": Путин внес ясность в вопрос об отпуске для раненых бойцов

"Должны отгулять": Путин внес ясность в вопрос об отпуске для раненых бойцов - 10.01.2024 Украина.ру

"Должны отгулять": Путин внес ясность в вопрос об отпуске для раненых бойцов

Ситуация с краткосрочными отпусками военнослужащим после ранения исправляется. Об этом 10 января заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с жителями Анадыря

2024-01-10T13:31

2024-01-10T13:31

2024-01-10T13:52

сво

ранение

новости

владимир путин

анадырь

россия

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"Отпуска после ранения. Насколько я знаю, вот эта ситуация исправляется и люди получают возможность поехать в отпуск, а если по каким-то причинам отпуск в течение шести месяцев не состоялся, то он не должен пропадать, и в следующие шесть месяцев человек должен получить право отгулять отпуск и за текущие шесть месяцев, и за предыдущие", - сказал ПутинПрезидент отметил, что это правило в Минобороны уже реализуется. О проблеме главе государства рассказали на встрече с офицерами, участниками СВО."Но насколько я понимаю, она решается сейчас. Тем не менее, все равно на это обращу внимание и проговорю", - заверил Путин.Один из жителей Анадыря, участник специальной военной операции Дмитрий Юдин сообщил главе государства, что после ранений участникам СВО не всегда дают краткосрочные отпуска для того, чтобы долечиться, и очень долго выплачиваются федеральные выплаты.

https://ukraina.ru/20231226/1052395616.html

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сво, ранение, новости, владимир путин, анадырь, россия