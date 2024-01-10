"Должны отгулять": Путин внес ясность в вопрос об отпуске для раненых бойцов - 10.01.2024 Украина.ру
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"Должны отгулять": Путин внес ясность в вопрос об отпуске для раненых бойцов
"Должны отгулять": Путин внес ясность в вопрос об отпуске для раненых бойцов - 10.01.2024 Украина.ру
"Должны отгулять": Путин внес ясность в вопрос об отпуске для раненых бойцов
Ситуация с краткосрочными отпусками военнослужащим после ранения исправляется. Об этом 10 января заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с жителями Анадыря
2024-01-10T13:31
2024-01-10T13:52
сво
ранение
новости
владимир путин
анадырь
россия
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"Отпуска после ранения. Насколько я знаю, вот эта ситуация исправляется и люди получают возможность поехать в отпуск, а если по каким-то причинам отпуск в течение шести месяцев не состоялся, то он не должен пропадать, и в следующие шесть месяцев человек должен получить право отгулять отпуск и за текущие шесть месяцев, и за предыдущие", - сказал ПутинПрезидент отметил, что это правило в Минобороны уже реализуется. О проблеме главе государства рассказали на встрече с офицерами, участниками СВО."Но насколько я понимаю, она решается сейчас. Тем не менее, все равно на это обращу внимание и проговорю", - заверил Путин.Один из жителей Анадыря, участник специальной военной операции Дмитрий Юдин сообщил главе государства, что после ранений участникам СВО не всегда дают краткосрочные отпуска для того, чтобы долечиться, и очень долго выплачиваются федеральные выплаты.
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сво, ранение, новости, владимир путин, анадырь, россия
СВО, ранение, Новости, Владимир Путин, Анадырь, Россия

"Должны отгулять": Путин внес ясность в вопрос об отпуске для раненых бойцов

13:31 10.01.2024 (обновлено: 13:52 10.01.2024)
 
© РИА Новости . Павел Бедняков / Перейти в фотобанкРабочая поездка президента РФ В. Путина в Анадырь
Рабочая поездка президента РФ В. Путина в Анадырь - РИА Новости, 1920, 10.01.2024
© РИА Новости . Павел Бедняков
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Ситуация с краткосрочными отпусками военнослужащим после ранения исправляется. Об этом 10 января заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с жителями Анадыря
"Отпуска после ранения. Насколько я знаю, вот эта ситуация исправляется и люди получают возможность поехать в отпуск, а если по каким-то причинам отпуск в течение шести месяцев не состоялся, то он не должен пропадать, и в следующие шесть месяцев человек должен получить право отгулять отпуск и за текущие шесть месяцев, и за предыдущие", - сказал Путин
Президент отметил, что это правило в Минобороны уже реализуется. О проблеме главе государства рассказали на встрече с офицерами, участниками СВО.
"Но насколько я понимаю, она решается сейчас. Тем не менее, все равно на это обращу внимание и проговорю", - заверил Путин.
Один из жителей Анадыря, участник специальной военной операции Дмитрий Юдин сообщил главе государства, что после ранений участникам СВО не всегда дают краткосрочные отпуска для того, чтобы долечиться, и очень долго выплачиваются федеральные выплаты.
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